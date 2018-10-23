Есть ли жизнь в «Краснодаре» без Мамаева? Обзор матча с «Ахматом»

21 октября ФК «Краснодар» дома уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1. Спортивный журналист Алексей Андронов специально для портала Юга.ру анализирует ход встречи и рассуждает о том, кто может прийти на смену одному из лидеров команды Павлу Мамаеву, который сейчас находится под арестом.

Алексей Андронов

— Пока бывший лидер «Краснодара» осваивается в московском СИЗО «Бутырка», его клуб потерпел довольно неожиданное домашнее поражение от «Ахмата». Разумеется, ничего страшного в одном проигрыше нет — это может случиться с каждым. Но мне кажется, весьма символично, что в этом туре споткнулся и «Зенит»,чей форвард Александр Кокорин, как говорится, «проходит по тому же делу». Сильнее всего своим неразумным поведением игроки подвели своих тренеров. Строивших командные взаимодействия с учетом их возможностей и потенциала. И лишившихся теперь важных боевых единиц. Не скажу, что для Мурада Мусаева и Сергея Семака «все пропало», все же мы говорим не об игроках уровня Месси или Криштиану Роналду. Но для российского футбола (по крайней мере, клубного) что Кокорин, что Мамаев — фигуры заметные, и их в прошедшем туре не хватало. Если «Зенит» пока не определился с дальнейшей судьбой «подследственного», и даже пытался взять Кокорина на поруки (не слишком успешно), то «Краснодар» свою позицию выразил давно. Так что вряд ли Мамаев может вернуться в его состав (некоторые коллеги на полном серьезе считали, что если в пятницу ему изменят меру пресечения, то он чуть ли не в основу сразу попадет). Стало быть, все происходящее сейчас нам стоит рассматривать именно через призму перестроения игры команды. Нового лидера прямо сейчас не видно, его придется воспитать.

В принципе, решение, принятое Мусаевым, не сильно удивило. Место в основе «быков» получил Куэва, с которого теперь (вероятно) будет особый спрос. И перуанец был очень агрессивен и хорошо настроен. Проблема, однако, в том, что без Мамаева рассыпались или, по крайней мере, заработали не так как раньше большинство игровых связей в полузащите. Не стоит, кстати, забывать, что матч в Санкт-Петербурге Мамаев сыграл на позиции форварда, так что и в передней линии «Краснодар» потерял в вариативности. «Ахмат» сегодняшний — совсем не тот, что был в начале сезона. Возвращение Рашида Рахимова в команду, в которой ему не понаслышке знакомо большинство игроков, логичным образом ее сконцентрировало, собрало в кулак. Собственно, уверен, что если бы Рахимов до сих пор оставался на вольных (или телевизионных) хлебах — он бы сейчас был востребован в «Спартаке». Но это тема совсем иного разговора.

Не думаю, что со стороны «Краснодара» была какая-то недооценка. Скорее, Мусаев просто не до конца представлял себе предметно — какой соперник его ждет. Все же в прошлый период Рахимова, в тогда еще «Тереке», Мурад Олегович в премьер-лиге не работал. Этот «Ахмат» очень хорошо умеет терпеть и ждать ошибки своего соперника. И вытащить его из этой своеобразной зоны комфорта довольно сложно. Все, что «Краснодар» мог сопернику предложить — он и предложил. С первых минут постарался взять игру под контроль, активно искал моменты для создания опасных моментов, как следует нагружал оборону грозненцев — особенно ее центральную зону. 7-3 по ударам в первом тайме, и 3 желтые карточки для соперника — все, казалось, идет по плану.

В матчах с такими соперниками традиционно возрастает цена каждого созданного момента. И вопрос их реализации. С этим у «Краснодара» вышло не очень. Ари вряд ли может занести матч себе в актив (желтой карточкой в первом тайме отметился и он), и порой «быки» непривычно много для себя суетились в завершающей стадии. А на 60-й минуте «Ахмат» дождался своего шанса. Точнее говоря, это и шансом в полной мере не было — Лима не встретил никакого сопротивления, приближаясь к штрафной, и решил ударить. То ли Синицыну закрыл обзор кто-то из защитников, то ли так неудачно он расположился, но гол явно получился вратарским. Грозненцы тут же забрались в свою раковину, и начали сберегать счет. Это выражение (применительно к «Ахмату») совсем не означает «играть на удержание». Напротив, защищается он довольно активно, а после прихода Рахимова добавил и в дисциплинированности, и общей слаженности и концентрации.