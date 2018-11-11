«Краснодар» на своем поле разгромил «Енисей»

ФК «Краснодар» в матче 14-го тура чемпионата России одержал уверенную победу над красноярским «Енисеем»

Матч 14-го тура Российской премьер-лиги состоялся в Краснодаре и завершился со счетом 3:0 .

Первый гол на 60-й минуте забил Юрий Газинский. Еще два гола в ворота соперника отправили Виктор Классон на 70-й минуте и Шарль Каборе на 85-й минуте встречи.

Игру на стадионе «Краснодар» посетили 15 тыс. 167 болельщиков.

Следующий матч «быки» проведут у себя дома 25 ноября с тульским «Арсеналом». Также ФК «Краснодар» встретится с турецким «Акхисаром» 29 ноября в рамках Лиги Европы.