«Краснодар» на своем поле разгромил «Енисей»
ФК «Краснодар» в матче 14-го тура чемпионата России одержал уверенную победу над красноярским «Енисеем»
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Матч 14-го тура Российской премьер-лиги состоялся в Краснодаре и завершился со счетом 3:0 .
Первый гол на 60-й минуте забил Юрий Газинский. Еще два гола в ворота соперника отправили Виктор Классон на 70-й минуте и Шарль Каборе на 85-й минуте встречи.
Игру на стадионе «Краснодар» посетили 15 тыс. 167 болельщиков.
Следующий матч «быки» проведут у себя дома 25 ноября с тульским «Арсеналом». Также ФК «Краснодар» встретится с турецким «Акхисаром» 29 ноября в рамках Лиги Европы.
Как сообщали Юга.ру, российская премьер-лига приняла решение изменить место проведения ноябрьского матча «Енисей» — «Краснодар» из-за сильных холодов в Красноярске.
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