«Краснодар» на своем поле разгромил «Енисей»

«Енисей» оборонялся, стараясь не пропустить, но «быки» сумели трижды огорчить красноярского голкипера! Юрий Газинский @gazinskiy, Виктор Классон @vikclaesson и Шарль Каборе забивали сегодня! Три очка наши! #КраснодарЕнисей – 3:0