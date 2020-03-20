В Краснодаре появился первый ЖК с умной экосистемой. Что это значит и как все работает?

Компания «Ростелеком» 15 марта подключила к экосистеме цифровых решений «Ростелеком Ключ» жилой комплекс «Гарантия на Восточно-Кругликовской». Теперь его жители смогут видеть все происходящее на территории, дистанционно открывать и закрывать подъездные двери и пользоваться Wi-Fi. Журналисты Юга.ру побывали на презентации системы и посмотрели, как она работает.

Доступ в личный кабинет предоставляет управляющая компания при заселении, далее «Ростелеком» присылает логин и пароль. Главное меню содержит разделы «Домофоны», «Камеры», «Счетчики» и «Шлагбаум» (некоторые опции могут быть неактивны — в зависимости от подключенных услуг и установленного оборудования).

В доме, подключенном к системе «Ростелеком Ключ», за каждой квартирой закреплен индивидуальный ключ, который невозможно скопировать.

Умный домофон Основное преимущество этой опции в том, что доступ к домофону всегда при вас, и при этом неважно, где вы находитесь. Главное — иметь подключение к интернету. Любой вызов с входного устройства поступает на смартфон или планшет. Чтобы начать разговор со звонящим, нужно выбрать функцию «Включить звук». Чтобы не открывать дверь, достаточно применить команду «Завершить». Если вы не хотите или не можете принимать вызовы, можно отключить оповещения.

Умный домофон имеет встроенную камеру для диалога в режиме видеоконференции. Таким образом, решена проблема, когда, например, разносчики рекламы выдают себя за соседей — на экране смартфона вы увидите, кто на самом деле пришел. Перестанут возникать и такие ситуации, когда курьеры или сантехники говорят, что приходили в оговоренное время, но хозяина не было дома. Теперь такая отговорка не сработает: приложение покажет, действительно ли к вам приходили.

Видеозапись ведется круглосуточно и хранится в зашифрованном облачном сервисе в течение семи дней. Для гостей, курьеров или медицинских сотрудников жильцы могут генерировать одноразовые цифровые ключи, которые доступны только 24 часа.

В перспективе домофону и ключ не потребуется — владельцу квартиры будет достаточно приложить палец к датчику отпечатков или посмотреть в камеру. Кроме того, в устройство могут быть интегрированы средства голосового управления.

Видеонаблюдение Во дворе и на прилегающих к дому территориях «Ростелеком» разместил более 50 видеокамер. Они позволяют полностью контролировать все, что происходит вокруг жилого комплекса. В любое время через приложение можно посмотреть, как играют дети на площадке, все ли в порядке с автомобилем на парковке, нет ли во дворе посторонних людей. Трансляция доступна не только в реальном времени, но и в архиве (за последние 14 дней) — можно выбирать время, перематывать видео, делать стоп-кадры.

Беспроводной интернет Придомовой Wi-Fi обеспечивает стабильное покрытие всей прилегающей территории — теперь во время прогулки во дворе жильцам ЖК «Гарантия на Восточно-Кругликовской» не обязательно переключаться на мобильный интернет и расходовать трафик.

Сергей Поляков директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»

«Главное удобство нашей системы в том, что все сервисы буквально на ладони. Они собраны в личном кабинете, куда легко и удобно заходить через мобильное приложение, и всеми устройствами можно управлять через телефон, который всегда с собой. Это не только экономит время, но и придает уверенность, что даже в ваше отсутствие дома все под контролем», — подчеркнул Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

Вопросы пользователей На презентации умной экосистемы жильцы интересовались, как быть людям старшего поколения, которые не пользуются смартфонами или планшетами. Представитель «Ростелекома» рассказал, что пользоваться умным домофоном можно и в «классическом» формате — через обычный магнитный ключ. Кроме того, в настоящее время компания работает над функцией переадресации голосовых звонков на кнопочный или стационарный телефон. Например, дверь в подъезд будет открываться при нажатии кнопки «0» на телефоне.

Также владельцев квартир волновал вопрос, что будет, если в доме вдруг отключат свет. Их заверили, что дверь подъезда при этом не заблокируется и будет открыта до тех пор, пока не возобновят подачу электричества.

Еще больше возможностей В будущем экосистему планируют дополнить и другими сервисами. Например, в жилом комплексе появится умный шлагбаум, управлять которым можно также через мобильное приложение «Ростелеком Ключ». Для автомобилей, находящихся в базе данных, он будет открываться автоматически — с помощью системы распознавания номеров или специальных цифровых меток. Для гостей ворота можно открывать нажатием виртуальной кнопки. Кроме того, в приложении будет доступен архив записей въезда и выезда.

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«Ростелеком» также намерен внедрить возможность автоматически собирать показания приборов учета холодной и горячей воды, электроэнергии и тепла и передавать данные в управляющую компанию. В приложении будет доступна информация о текущих показаниях и статистика потребления ресурсов. Таким образом, можно анализировать и контролировать расход ресурсов в онлайн-режиме.