Жильцы дома на Пограничной, 55 рассказали Юга.ру о судах вокруг своего жилья. Его могут снести за ошибки застройщика, ранее игнорируемые властями.

Трехэтажный жилой дом находится между Ростовским шоссе и улицей Дзержинского в районе Баскет-холла. Дом построили для проживания одной большой семьи в 2007 году. Застройщик получал разрешение на ввод в эксплуатацию в 2008-м через Прикубанский районный суд. Нынешние жильцы, купившие квартиры в доме позже, не знают, зачем понадобилось обращаться в суд.

Участок под жилым домом имел статус индивидуального жилищного строительства (ИЖС). При этом дом изначально имел признаки дома блокированной застройки — из-за пяти отдельных входов.

В марте 2022-го Госдума легализовала дома такого типа, также известные как таунхаусы, лейнхаусы или дуплексы. Подробнее об этом можно почитать здесь.

В 2014 году собственники — члены одной семьи — договорились разделить дом на пять трехэтажных изолированных жилых помещений (по 172 кв. метров) и оформили право собственности на каждую блок-секцию в Росреестре. При разделе дом не реконструировали.

С 2016 года собственники продали четыре секции дома третьим лицам, а пятым владеют до сих пор.

«Четверо из пяти собственников не строили и не вводили в эксплуатацию этот дом, не делили его. Мы — добросовестные покупатели. Среди нас — семьи с детьми. В одной из них мать — действующая военнослужащая — покупала помещение по материнскому капиталу. Глава другой семьи с двумя детьми приобретал жилье, продав единственное другое. Еще по двум помещениям не выплачены ипотеки, одна из них — на пенсионерке. Другого жилья нет ни у кого», — заявили жители дома на Пограничной.