В Краснодаре хотят снести дом на пять семей за ошибки застройщика — ранее власти их не замечали
Жильцы дома на Пограничной, 55 рассказали Юга.ру о судах вокруг своего жилья. Его могут снести за ошибки застройщика, ранее игнорируемые властями.
Трехэтажный жилой дом находится между Ростовским шоссе и улицей Дзержинского в районе Баскет-холла. Дом построили для проживания одной большой семьи в 2007 году. Застройщик получал разрешение на ввод в эксплуатацию в 2008-м через Прикубанский районный суд. Нынешние жильцы, купившие квартиры в доме позже, не знают, зачем понадобилось обращаться в суд.
Участок под жилым домом имел статус индивидуального жилищного строительства (ИЖС). При этом дом изначально имел признаки дома блокированной застройки — из-за пяти отдельных входов.
В марте 2022-го Госдума легализовала дома такого типа, также известные как таунхаусы, лейнхаусы или дуплексы. Подробнее об этом можно почитать здесь.
В 2014 году собственники — члены одной семьи — договорились разделить дом на пять трехэтажных изолированных жилых помещений (по 172 кв. метров) и оформили право собственности на каждую блок-секцию в Росреестре. При разделе дом не реконструировали.
С 2016 года собственники продали четыре секции дома третьим лицам, а пятым владеют до сих пор.
«Четверо из пяти собственников не строили и не вводили в эксплуатацию этот дом, не делили его. Мы — добросовестные покупатели. Среди нас — семьи с детьми. В одной из них мать — действующая военнослужащая — покупала помещение по материнскому капиталу. Глава другой семьи с двумя детьми приобретал жилье, продав единственное другое. Еще по двум помещениям не выплачены ипотеки, одна из них — на пенсионерке. Другого жилья нет ни у кого», — заявили жители дома на Пограничной.
В Краснодаре от 37 семей требуют 12 млн рублей за долги осужденного застройщика:
Сейчас они не понимают, как банк и пенсионный фонд, выдавшие ипотеки и маткапитал, не заметили, что участок для ИЖС использован для многоквартирного дома.
В мае 2020 года администрация Краснодара подала иск в Прикубанский районный суд с требованием снести дом. Мэрия указала, что строение возведено незаконно, так как стоит на земле, не предназначенной для многоквартирного дома. Прикубанский райсуд отказал истцу. Администрация подала апелляцию в краевой суд. После нескольких заседаний в октябре 2021 года он отменил решение суда первой инстанции и вынес решение о сносе.
Все пять собственников обратились в кассационный суд. Он отменил решение краевого суда и вернул дело на апелляцию из-за отсутствия судебной строительно-технической экспертизы. В августе 2022-го её провело ООО «Ассоциация экспертов Краснодарского края» и установила ряд нарушений:
- в трех помещениях нет перил на второй этаж,
- не соблюдено противопожарное расстояние между объектом и соседними строениями,
- нет стен между блоками на крыше.
Эксперт заключил, что если устранить эти нарушения, объект удовлетворит нормам и не должен подлежать сносу.
Собственники показали суду фото установленных перил. На других снимках видно, что у крыши нет подкровельного пространства, так что установить перегородки в кровле невозможно.
Также жильцы передали суду согласия соседей с тем, что дом на Пограничной, 55 не нарушает их права и интересы. Причем его строили раньше соседских, значит, противопожарные требования нарушили при более поздних строительствах.
Однако суд снова вынес решение о сносе. Собственники просили назначить дополнительную экспертизу, которая подтвердила бы устранение нарушений и отсутствие подкровельного пространства, но им отказали.
«Исправленные нарушения не могли служить основанием снести дом, где живет пять семей с детьми и немалыми кредитами за жилье», — заключили жильцы.
Редакция Юга.ру спросила мэрию о судах вокруг дома на Пограничной. Замглавы Краснодара Илья Павлов подчеркнул, что сохранить спорный объект возможно только при устранении нарушений, но их письменных доказательств нет в материалах дела.
Также он напомнил, что «если ответчик, против которого принято решение о сносе самовольной постройки, не строил её, он вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков к лицу, осуществившему самовольную постройку».
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«По обзору судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством, утвержденному Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.11.2022, выбор конкретных формы и способа устранения таких нарушений относится к компетенции суда, который не связан в этой части требованиями истца», — добавил Павлов.
Сейчас собственники ждут очередной суд 25 апреля — рассмотрение их кассационной жалобы на решение краевого суда, который, по их мнению, отказался разбираться в деле и необоснованно лишает семьи единственного жилья.
Редакция Юга.ру не смогла узнать мнение о судебном процессе у первых собственников дома.