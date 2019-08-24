В шахте лифта одного из долгостроев Краснодара обнаружили обезглавленный труп — соцсети

Краснодарский край

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В Краснодаре выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого якобы обнаружили в долгострое на Карякина

О происшествии написал телеграм-канал «ЧП Краснодар», по информации которого обезглавленное тело в шахте лифта на 17-м этаже достраиваемого здания нашли строители. Останки позже забрали правоохранители.

В пресс-службе СКР по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, следователи проводят проверку, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства обнаружения тела в ведомстве не уточнили.

Работы на долгострое, которому уже 16 лет, новый инвестор возобновил в прошлом году.

Краснодар смерть

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