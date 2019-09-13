В строящейся многоэтажке Краснодара произошел пожар

Краснодарский край

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В Краснодаре в Московском микрорайоне 13 сентября произошел пожар в строящемся доме

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Спасателям сообщили о пожаре в 9:22. На место происшествия приехали 7 машин с 21 пожарным. Они установили, что на крыше в строящейся 22- этажке горит битум и стройматериалы.

Огонь распространился на площади 20 кв. метров. Пламя потушили до прибытия пожарных подразделений, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В телеграм-канале «Жесть Краснодара и края» уточнили, что пожар был на пересечении улиц Карякина и Байбакова.

Юга.ру ранее писали о других пожарах в строящихся домах. В январе в Краснодаре произошел пожар в строящейся многоэтажке на улице Магистральной. Там сгорел козырек подъезда. Через две недели на улице Мачуги в строящемся ЖК «Феникс» сгорел балкон.

Краснодар МЧС Пожары

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