В строящейся многоэтажке Краснодара произошел пожар

В Краснодаре в Московском микрорайоне 13 сентября произошел пожар в строящемся доме

Спасателям сообщили о пожаре в 9:22. На место происшествия приехали 7 машин с 21 пожарным. Они установили, что на крыше в строящейся 22- этажке горит битум и стройматериалы.

Огонь распространился на площади 20 кв. метров. Пламя потушили до прибытия пожарных подразделений, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.