В строящейся многоэтажке Краснодара произошел пожар
В Краснодаре в Московском микрорайоне 13 сентября произошел пожар в строящемся доме
Спасателям сообщили о пожаре в 9:22. На место происшествия приехали 7 машин с 21 пожарным. Они установили, что на крыше в строящейся 22- этажке горит битум и стройматериалы.
Огонь распространился на площади 20 кв. метров. Пламя потушили до прибытия пожарных подразделений, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В телеграм-канале «Жесть Краснодара и края» уточнили, что пожар был на пересечении улиц Карякина и Байбакова.
Что-то горит на 40 лет победы. Вид из окон ГК Тандер pic.twitter.com/8OsZ3ZubA8— Александр Артюх (@artjushok) September 13, 2019
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.