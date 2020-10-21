Засуха, землетрясение или «мертвый объем»? Что угрожает Краснодарскому водохранилищу

19 октября 2020 года отметка уровня воды в Краснодарском водохранилище упала ниже «мертвого» и составила 25,67 м. Это на 18 см ниже уровня, при котором возможна нормальная эксплуатация сооружения. Чем грозит низкий уровень воды, может ли водохранилище пересохнуть и полностью исчезнуть, угрожает ли Кубанское море городу Краснодару? Юга.ру узнали ответы на эти и другие вопросы о водохранилище.

Ниже «мертвого»

Нормальный уровень воды в Краснодарском водохранилище — 32,75 метра. Специалисты утверждают, что уровень мертвого объема, при котором возможна нормальная эксплуатация, — 25,85 метра. В октябре 2020 года он оказался на 18 см ниже.

Мертвый объем водохранилища — часть полного объема, который остается после наибольшего возможного опорожнения водохранилища. Этот объем воды служит для нормальной эксплуатации водохранилища и не может быть спущен при обычных условиях.

Объем воды в водохранилище составляет 172 млн куб. метров: это означает, что прямо сейчас чаша Кубанского моря не заполнена даже на 10%. Впрочем, до рекорда это не дотянуло — в 1994 году был зафиксирован уровень в 25,15 метра, что на 52 см ниже, чем в октябре 2020-го.

Несмотря на низкий уровень воды, никакой проблемы в водоснабжении города нет.

— Город Краснодар питается водой из так называемых подземных линз. Непосредственно из водохранилища водозабор для нужд Краснодара не ведется, — объяснил порталу Юга.ру начальник отдела мониторинга состояния гидротехнических сооружений водохранилища Яков Удовиченко. — Есть дренажная система, часть воды из нее передается на водоснабжение города, но там объемы составляют всего около 0,2%.

Ничего катастрофического, по словам специалиста, не случится, даже если уровень Кубанского моря упадет еще на пару метров ниже уровня мертвого объема.

— По сути, просто восстановится русло реки, и все. Просто был засушливый год, поэтому уровни воды сильно снизились. При уменьшении уровня воды мы переходим на так называемый транзитный вариант — то есть сколько воды в водохранилище приходит, столько мы и отдаем. Уровень воды в самом водохранилище остается на той же отметке, а мы работаем только с тем, что к нам ежедневно приходит. То есть вода ниже не упадет и выше не поднимется, — поясняет Удовиченко.

А зачем нужно Краснодарское водохранилище?

Своим появлением Краснодарское водохранилище во многом обязано сельскому хозяйству, а в частности рисосеянию. Впервые вопрос о строительстве водоема был поставлен в 1954 году, когда Совмин СССР принял постановление «О доведении площади рисовых систем в Краснодарском крае до 100 тыс. га со строительством Краснодарского водохранилища емкостью около 2 млрд куб. м».

Еще одним важным фактором стала борьба с сильными наводнениями, которые регулярно наносили огромный ущерб хозяйству и вредили местным жителям. Ввод в строй Краснодарского водохранилища должен был решить несколько задач: обеспечить водой рисовые оросительные системы в Краснодарском крае;

предотвратить паводки и наводнения в низовьях реки Кубани на площади около 600 тыс. га;

улучшить условия для судоходства на реке Кубани;

предоставить возможность осуществлять мероприятия по воспроизводству ценных пород рыб;

дать возможность использовать дренажные воды плотины водохранилища для снабжения питьевой водой жителей Краснодара.

В июле 1967 года Совет министров СССР утвердил проектное задание строительства водохранилища на реке Кубани. Рыть котлован начали уже весной следующего года. При этом работы внесли в список «особо важных строек СССР», а краевые организации объявили стройку ударной, а участие в ней — почетной обязанностью всех трудящихся Кубани. В течение 1973—1975 гг. водохранилище было наполнено, а 22 октября 1975 года, на 10 месяцев раньше установленного срока, комплекс его объектов сдали в эксплуатацию.

При вводе в эксплуатацию водохранилище имело следующие гидрографические характеристики: площадь зеркала около 400 кв. км, наибольшая длина 46 км, ширина до 8–12 км, средняя глубина 5 м, максимальная глубина до 18 м, полезный объем воды 2,2 куб. км.

Несмотря на критику — в результате создания водохранилища полностью или частично были переселены тысячи жителей нескольких аулов и поселков, вырублены тысячи гектаров леса, а также оказались подтоплены сельскохозяйственные угодья, — Кубанское море успешно справилось со своими основными задачами. Кроме того, что водохранилище обеспечивает нужды сельского хозяйства и в первую очередь, рисоводческой отрасли. Также благодаря ему 13 раз была предотвращены паводки катастрофического масштаба. Так, в июне 2002 года, несмотря на чрезвычайную ситуацию, связанную с сильными и продолжительными дождями, именно благодаря водохранилищу удалось избежать разрушительного наводнения в нижнем течении Кубани. В 2020 году столкнуться пришлось не с переизбытком воды, а с ее недостатком. По данным метеорологов, нынешний год стал рекордно засушливым и маловодным.

Низкий уровень воды опасен для людей?

Если коротко, то нет. По словам директора ФГУ «Краснодарское водохранилище» Игоря Бадалова, водохранилище питается за счет таяния снегов в горных районах и выпадения атмосферных осадков в бассейне Кубани. В настоящее время сезонные снега в горных районах практически полностью растаяли, поэтому увеличение объема воды в водохранилище целиком зависит от выпадения осадков.

Однако «дефицит воды» в Краснодаре отсутствует, так как непосредственно из водохранилища водоснабжение населенных пунктов в крае не осуществляется, за исключением дренажных вод, которые передаются на водоподготовку для водоснабжения Краснодара. Нынешний уровень грунтовых вод позволяет осуществлять безаварийную работу дренажного водозабора для нужд ООО «Краснодар Водоканал».

— В 2020 году на данный момент проведено четыре заседания межведомственной рабочей группы по регулированию водохозяйственного комплекса Средней и Нижней Кубани. В ходе заседаний вырабатывался ряд решений и рекомендаций, направленный на оптимизацию водного баланса и недопущению критических ситуаций в условиях неблагоприятной гидрометеорологической обстановки в бассейне реки Кубани, связанной с низкой водностью и недостаточной приточностью к Краснодарскому водохранилищу. Выработанные решения позволили стабилизировать обстановку и продолжить работу в неблагоприятных условиях, — пояснил Юга.ру Игорь Бадалов.

Чем пониженный уровень воды грозит самому водохранилищу?

— Простым жителям Краснодара это ничем не грозит, — подтверждает слова Бадалова заведующий кафедрой геоинформатики Кубанского государственного университета, доктор географических наук Анатолий Погорелов. — Да, воды в водоеме во много раз меньше, чем при нормальном подпорном уровне, но сельскохозяйственные работы сейчас закончились. У водохранилища две основных функции — противопаводковая и ирригационная. При таком уровне воды понятно, что никакой угрозы паводков, никакого критического заполнения водохранилища сейчас быть не может. Что касается обеспечения водой сельского хозяйства, главным образом рисоводства, все сельскохозяйственные работы сейчас уже закончились. Острая потребность в ирригации отсутствует.

По словам ученого, гораздо большее опасение вызывает проблема заиления, из-за которого нынешние размеры водохранилища отличаются от того, какими они были в 70-х годах.

— Да, водохранилище заиливается. Все взвеси, которые несут Кубань и ее притоки — Белая, Пшиш, Псекупс и другие, — в объеме практически 90% остаются в чаше водохранилища. И объемы этих отложений увеличиваются с каждым годом. По нашим расчетам, примерно 7 млн кубометров ежегодно остается в водохранилище. По внешнему виду даже, на карту посмотрите — видно, что оно разделилось на два водоема, между которыми образовалась перемычка шириной больше 10—12 км, заросшая лесом. Соответственно, эта часть, которая когда-то находилась в площади водохранилища, никак полезным образом не используется. Это тоже результат заиления.

По оценкам исследователей, почти за полвека эксплуатации вследствие заиления наносами, приносимыми притоками и образующимися от разрушения берегов, водохранилище не только разделилось на два самостоятельных водоема, но и значительно уменьшило площадь водного зеркала. Ученые говорят о постоянном уменьшении емкости и площади при одновременном зарастании мелководья кустарником и деревьями. Впрочем, по словам Погорелова, в этом процессе нет ничего удивительного.

Наше водохранилище не единственное такое. Абсолютно все водохранилища подвержены заилению, другое дело, что протекает этот процесс с разной скоростью...

— Наше водохранилище не единственное такое. Абсолютно все водохранилища подвержены заилению, другое дело, что протекает этот процесс с разной скоростью. У каждого свой вещественный баланс и свои механизмы, которые более или менее изучены, и это можно прогнозировать. Однако для этого необходимо проводить исследования и делать более точные расчеты, чтобы понимать, какие перспективы ждут нас в ближайшие пять-десять лет.

Полностью заилиться ему не дадут

Главная опасность заиления заключается в уменьшении объема водохранилища. По мере обмеления увеличивается вероятность его переполнения паводковыми водами.

— Да, противопаводочный объем водохранилища сокращается. Поэтому опасность в какой-то мере возрастает, — считает профессор Погорелов. — Посудите сами, когда-то его площадь составляла 400 кв. км, сейчас — около 220 кв. км. Объем тоже пропорционально уменьшился. Та вода, которая при больших паводках должна была бы попадать в водохранилище, при каких-то катастрофических масштабах может в этот объем не вместиться.

Водохранилище — объект федерального значения, но постепенно оно будет терять полезный объем. Как раз вот в этих показателях — около 7 млн кубометров в год. Я думаю, что полностью заилиться ему не дадут. Рано или поздно появится проект федерального уровня, который будет возвращать водохранилище к его эксплуатационным характеристикам.

Не верит ученый и в перспективы того, что рукотворное море может обмелеть настолько, что превратится в болото или вовсе пересохнет.

— Это уже состоявшийся объект, на котором завязано огромное количество водохозяйственных систем в нижнем течении Кубани. Большая часть наших рисовых систем, и не только они, существует благодаря сезонным водным запасам водохранилища. Без орошения не будет таких рекордных урожаев, которых мы достигаем последние годы. И речь здесь о рисовой безопасности страны. И это не пафос: Краснодарский край — единственный регион в стране, где выращивают рис в таких объемах, а водохранилище — инфраструктурный объект, обеспечивающий наши аграрные достижения.

Во время катастрофического наводнения на Кубани летом 2002 года запаса объема водохранилища хватило, чтобы не допустить перелива воды через плотину в низовья Кубани и не усугубить ситуацию. К настоящему времени, по разным оценкам, полезный объем искусственного водоема уменьшился на 300–500 млн кубометров, что ставит под сомнение его защитные противопаводковые функции в случае повторения ситуации с наводнением 2002 года. Уже сейчас ученые задаются вопросом, позволит ли нынешний объем водохранилища вместить все излишки воды в случае возникновения сильных паводков?

У нас есть корабли, ведущие постоянную работу по очистке водохранилища от сорной растительности, от плавучего мусора, который приносит с верховьев рек вместе с паводками...

— Да, проблема есть, — отвечает на вопрос о заилении Яков Удовиченко, отдел которого занимается постоянным мониторингом состояния сооружений Кубанского моря. — Но это учитывалось еще при проектировании водохранилища. Ежегодно выполняются работы в рамках нацпроектов, в рамках государственного задания по очистке чаши водохранилища от илистых наложений. У нас расчищаются и русла рек, и в самих чашах идет расчистка некоторых участков. У нас есть корабли, ведущие постоянную работу по очистке водохранилища от сорной растительности, от плавучего мусора, который приносит с верховьев рек вместе с паводками. Да, возможно, когда-нибудь понадобится комплексная очистка в более серьезных масштабах, но в ближайшее время такой необходимости мы не видим. Когда министерство примет решение, что водохранилище заилилось настолько, что уровень регулирования упал, тогда уже будут приниматься решения другого класса.

Может ли водохранилище «перелиться через край»?

Краснодарское море и его угрозы — мнимые и настоящие — на протяжении десятилетий не оставляют воображение жителей Кубани. Яков Удовиченко объясняет, что слишком бдительные граждане постоянно звонят и пишут письма — часто им кажется, что вода переливается за пределы чаши, даже когда идет обычная работа шлюзов.

— У нас есть так называемый форсированный уровень. Он аккумулирует достаточно большое количество воды, и переполнено водохранилище в принципе быть не может. Да, у нас есть свои правила эксплуатации, мы знаем, как будем действовать, но в принципе, чтобы допустить такой вариант, что оно будет переполнено, нужны такие объемы воды, каких в истории наблюдений не было. В условиях переполнения мы можем обеспечить сброс до 4,5 тысяч кубов в секунду. А столько в водохранилище вот просто не приходит. Переполнения быть не может, потому что уровень регулирования крайне высокий, мы можем подавать в разы больше воды, чем даже теоретически может поступать в водохранилище.

По словам специалистов, на протяжении десятилетий Краснодарское водохранилище как выполняло, так и продолжает бесперебойно выполнять свои основные функции.

— Почти ежегодно у нас происходят паводки, несущие достаточно большие объемы воды, которые теоретически, если их пускать напрямую, могли бы нанести вред в нижнем бьефе (часть водоема, примыкающая к гидротехническому сооружению — прим. Юга.ру) водохранилища, угодьям, населению, территориям, подверженным затоплению. И ежегодно в чаше водохранилища мы аккумулируем эту воду, обеспечиваем нормальную водоподачу — без резких повышений, резких уменьшений, сглаживаем эти пики, — объясняет Яков Удовиченко.

Разговоры об опасности

Опровергает специалист и давнюю страшилку о том, что в случае землетрясения силой более 5—6 баллов дамба Краснодарского водохранилища может разрушиться за считанные секунды и миллионы кубометров воды поглотят под собой не только Энем, Тахтамукай, новую Адыгею, Афипский, но и половину Краснодара.

— У нас очень высокий класс капитальности. Названные вами цифры, во-первых, маловероятны, а во-вторых, не являются серьезной проблемой, потому что водохранилище делали с большим запасом прочности. Естественно, ежегодно у нас проводятся ремонтные работы, обследования состояний — это наша текущая работа. Только со стороны может показаться, что стоит сама по себе земляная плотина. Это ежегодная большая работа. Это комплекс датчиков, огромное количество людей — у нас штат более 200 человек. Мы постоянно контролируем, как себя ведут подземные воды по всей длине плотины. Два раза в год у нас водолазные обследования. Ежегодно проводятся предпаводковые и послепаводковые обследования. В каком состоянии конструкции, как прошли и готовы ли мы к паводку.