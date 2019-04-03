Дайверы займутся поиском артефактов на дне Тщикского водохранилища в Адыгее
В конце марта в Адыгее прошли первые подводные исследования Тщикского водохранилища для поиска артефактов и изучения ресурсов водоема
Эти исследования стали самыми масштабными за последние 30 лет. Их провели дайверы Мостовского отдела Русского географического общества во главе с дайвером из Усть-Лабинска Эрнстом Антоновым при содействии московского клуба дайверов «Черная акула».
«Первые исследования длились в течение дня, погружения были недолгие из-за плохой видимости под водой и низкой температуры воды, которая составляет 8 °С. Вместе с тем дайверы обследовали рельеф и изучили состав грунта, на глубине обнаружили старинный земснаряд. Установили, что дно очень заилено, а глубина водохранилища составляет 2-2,5 метров», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Красногвардейского района.
Следующие исследования группа дайверов планирует провести в июне, когда будет более благоприятная погода. Кроме того, для дальнейшей реализации проекта члены РГО ищут спонсоров, а также старожилов, которые могли бы показать приблизительную расстановку военной и другой техники. К примеру, у специалистов есть сведения, что до создания искусственного водохранилища для мелиорации рисовых систем там были зенитные установки и взлетные площадки.
В дальнейшем дайверы хотят детально обследовать шлюзы, чтобы установить техническое состояние сооружения, а также уровень глубины в этом месте водохранилища, возможность его прохождения на плавсредстве.
«Мы заинтересованы в этом проекте. Результаты исследований позволят рассматривать варианты использования водных ресурсов, в том числе и для развития туризма, краеведения. Возможно, на базе Тщикского водохранилища мы создадим туристский объект с водными прогулочными маршрутами. Их украшением станут монументы советских времен, украшающие главные шлюзы гидротехнического сооружения», — добавил глава Красногвардейского района Альберт Османов.
Как сообщали Юга.ру, в 2018 году провели работы по расчистке и берегоукреплению Тщикского водохранилища. Специалисты собирались реконструировать участок длиной 8,5 км в Красногвардейском районе, очистить заиленные места, укрепить береговую зону, углубить дно до 1,5 метров и открыть родники для обновления воды.
Водоем является восточной частью Краснодарского водохранилища. Первые работы по сдерживанию вод Кубани начались в 1940 году. Постройка Тщикского водохранилища позволила устранить угрозу ежегодных весенних и летних разливов. При этом строители уничтожили остатки укреплений Правого крыла Кубанской кордонной линии XIX века, а также дорогу, построенную полководцем Александром Суворовым в конце 1770-х годов.
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