Власти Краснодара пообещали в следующем году сделать в пригороде пляж для купания

Краснодарский край

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  • Краснодарское водохранилище © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру
    Краснодарское водохранилище © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру

Мэр Краснодара 12 мая рассказал о планах оборудовать пляж в станице Старокорсунской (на берегу водохранилища) к лету 2023 года

Мэр города Андрей Алексеенко написал в своем телеграм-аккаунте, что Краснодару «необходимо как можно больше оборудованных пляжей». Для размещения таковых, по словам Алексеенко, уже подобрано восемь земельных участков (не уточняется, где именно).

В качестве первого такого проекта мэр анонсировал появление оборудованного пляжа в станице Старокорсунской. Там участок площадью 2,9 га хотят оборудовать навесами, кабинками для переодевания, душем, туалетами, питьевыми фонтанчиками, пунктами проката инвентаря, медпунктами первой помощи, спортивными и детскими игровыми площадками.

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«Инвестор обещает, что в Краснодаре появится пляжный комплекс, соответствующий всем международным стандартам. Открыть его планируют весной 2023 года — к началу летнего сезона», — написал Алексеенко.

К работам планируют приступить в июне 2022 года. Обустройством пляжа займется «Курортный центр «Кукуруза». Посмотреть на проект можно по ссылке.

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Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что сейчас в городе нет оборудованных пляжей. Что станет с бассейнами, которые планировали перенести с Затона в Юбилейный микрорайон, также не сообщается. В мэрии напомнили, что в реке Кубань на территории города купаться нельзя из-за сильного течения, водоворотов и загрязнения воды.

Ранее Юга.ру писали, что в 2016 году в Краснодаре открыли единственный в городе официальный пляж возле парка 30-летия Победы. Пляж на Затоне включает огороженную площадку с тремя бассейнами 4 на 12 метров.

В 2019 году городской пляж работал с 3 июня, купальный сезон завершился 1 сентября. После чего началась консервация бассейнов на зиму. В 2020 году из-за пандемии коронавируса бассейны на Затоне открывать не стали.

В мае 2021 года в мэрии сообщили, что бассейны перенесут с Затона а территорию Рождественского парка в Юбилейном микрорайоне.

Андрей Алексеенко Краснодар Краснодарское водохранилище отдых Пляжи

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Власти Краснодара пообещали в следующем году сделать в пригороде пляж для купания
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