Власти Краснодара пообещали в следующем году сделать в пригороде пляж для купания

Мэр Краснодара 12 мая рассказал о планах оборудовать пляж в станице Старокорсунской (на берегу водохранилища) к лету 2023 года

Мэр города Андрей Алексеенко написал в своем телеграм-аккаунте, что Краснодару «необходимо как можно больше оборудованных пляжей». Для размещения таковых, по словам Алексеенко, уже подобрано восемь земельных участков (не уточняется, где именно). В качестве первого такого проекта мэр анонсировал появление оборудованного пляжа в станице Старокорсунской. Там участок площадью 2,9 га хотят оборудовать навесами, кабинками для переодевания, душем, туалетами, питьевыми фонтанчиками, пунктами проката инвентаря, медпунктами первой помощи, спортивными и детскими игровыми площадками.

«Инвестор обещает, что в Краснодаре появится пляжный комплекс, соответствующий всем международным стандартам. Открыть его планируют весной 2023 года — к началу летнего сезона», — написал Алексеенко. К работам планируют приступить в июне 2022 года. Обустройством пляжа займется «Курортный центр «Кукуруза». Посмотреть на проект можно по ссылке.