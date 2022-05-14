В Юбилейном микрорайоне Краснодара приостановили проект берегоукрепления из-за роста цен
Проект по укреплению берега в Юбилейном микрорайоне разработали в 2013 году. Параллельно с его реализацией чиновники хотели благоустроить территорию между Рождественским парком и Тургеневским мостом
Ранее Юга.ру писали, что проект берегоукрепления от Тургеневского моста до жилого комплекса «Новый город» в Юбилейном микрорайоне разработали еще в марте 2013 года. В 2018 году проект прошел госэкспертизу.
Читайте также:
В марте 2019 года бывший мэр Краснодара Евгений Первышов говорил, что набережная от Рождественского парка до Тургеневского моста (участок в 4 км) обойдется городу в 2,5 млрд рублей. Спустя полгода стоимость проекта вместе с благоустройством и созданием набережной власти региона оценили в 6 млрд рублей.
Проект планировали завершить за три года с момента начала строительства. Его реализацию в итоге перенесли из-за пандемии, так как городские власти «начали экономить на всем».
14 марта портал 93.RU написал, что работы по берегоукреплению в Юбилейном микрорайоне должны были начаться в 2022 году по программе «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» (госпрограмма «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края»). Но проект приостановили из-за роста цен на стройматериалы.
«В связи с изменением (существенным ростом) цен на строительные материалы и масштабностью предстоящих работ реализация проекта была временно приостановлена, средства заморожены. Необходима стабилизация рыночных цен, чтобы актуализировать как стоимость работ, так и новые сроки их проведения», — приводит портал 93.RU сообщение пресс-службы администрации Краснодарского края.
Напомним, в мае краснодарские чиновники задумали построить в Юбилейном микрорайоне колесо обозрения.