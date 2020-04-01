Оставайся дома. Развлекайся с Tele2 и получай бесплатные гигабайты за каждый день на карантине
В Краснодарском крае вслед за режимом самоизоляции власти объявили карантин. С вечера 31 марта и до конца дня 5 апреля покидать жилье можно только по уважительным причинам: сходить в ближайший продуктовый магазин или за лекарствами в аптеку, вынести мусор, выгулять питомца.
Ситуация необычная, но, какими бы ни были обстоятельства, ее можно и нужно использовать с максимальной пользой для себя. Портал Юга.ру вместе с оператором мобильной связи Tele2 подготовил карточки, которые расскажут, чем заняться на карантине, когда есть отличный интернет.
- Не выходи из дома
Оставайтесь дома, берегите себя и не паникуйте — простой совет в непростой момент. Если пришлось выйти, используйте маски, антисептики, не трогайте лицо и волосы, соблюдайте дистанцию, тщательно мойте руки.
Вынужденный карантин — та самая возможность выспаться, уделить внимание близким людям, вынести из ситуации новый опыт. Сложно представить, как человечество переносило бы изоляцию без интернета, но сегодня он есть, и это здорово.
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Участвуй в акции #домаподругимправилам*
Оставаться #домаподругимправилам — значит в течение суток не покидать пространство радиусом до 500 метров. За каждый день, проведенный дома, и до 5 апреля включительно (возможно продление акции в зависимости от ситуации) Tele2 автоматически начисляет 1 ГБ трафика. Гигабайты суммируются, пользоваться ими можно в течение месяца с первого дня самоизоляции.
Самостоятельно подключать ничего не потребуется, оператор уже сам все сделал — гигабайты поступают автоматически при выполнении условий. Все подробности акции — на сайте Tele2.
Коронавирус не передается во время телефонных звонков — можно смело и сколько угодно болтать с друзьями и родными, но при условии, что гаджет предварительно продезинфицирован. Tele2 обещает своим абонентам стабильную связь — компания постоянно работает над улучшением качества связи и расширяет сеть.
- Устрой шопинг в радость
В период действия карантина жителям разрешили посещать только ближайшие продуктовые магазины. Но если их ассортимент не устраивает, на помощь придут сервисы доставки — здесь выбор точно есть.
Временная изоляция не повод отказывать себе и в онлайн-шопинге, который в сложившейся ситуации может стать очень даже выгодным. Многие производители в этот период предлагают скидки, бесплатную доставку и прочие бонусы. Покупки, кроме экономии, способны принести радость обладания — это помогает справляться со стрессом от вынужденных ограничений.Идея: вспомнить о тех, кому сейчас особенно тяжело, — благотворительных фондах, приютах для животных — и сделать пожертвование.
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Развлекайся и играй
Никогда прежде у человечества не было такого выбора музыки, фильмов, сериалов, книг на расстоянии вытянутой руки. Многие стриминговые сервисы, онлайн-кинотеатры и виртуальные библиотеки, как зарубежные, так и российские, во время пандемии предоставили пользователям ощутимые скидки и бонусы на подписку, а некоторые и вовсе открыли свободный доступ к ранее платному контенту.
Свежие премьеры, долгожданные продолжения и неожиданные релизы — на любой вкус. К тому же друзья, блогеры и различные издания вовсю делятся в соцсетях тематическими подборками и плейлистами. Основные спортивные лиги отменили или перенесли свои чемпионаты — самое время присмотреться к киберспорту, если до сих пор этого не сделали. До 5 апреля можно понаблюдать за баталиями в таких дисциплинах, как Dota 2, CS:GO, The PlayerUnknown’s Battlegrounds, Apex Legends, Rainbow Six и других — соревнования проводятся онлайн, но на зрелищности это практически не сказывается.
Идея: скачать подходящее приложение и наконец заняться фитнесом или хотя бы зарядкой (банально, но когда, если не сейчас).
- Ламповое общение: не теряй контакт!
Мобильный интернет безопасно сокращает любые дистанции между людьми — поговорить с друзьями и родными можно обо всем и когда угодно, в какой бы точке земного шара они ни находились. Даже если живут в соседнем доме — сейчас только так. Созваниваться в мессенджерах, писать друг другу в соцсетях, обмениваться фотографиями и ссылками на интересные ресурсы — так важно в период изоляции и так просто, когда есть хороший интернет.Идея: собрать друзей в удобном для всех мессенджере и устроить вечеринку по видеосвязи.
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Используй время для самообразования
Часть карантинного времени и мобильных гигабайтов можно потратить на то, что давно откладывалось по причине нехватки времени. Начать или продолжить изучать иностранный язык, получить новый навык или даже профессию, перечитать статьи из закладок в браузере, пересмотреть весь научпоп на YouTube, записаться на лекции и вебинары — и все это в пижамке и с чашечкой какао.
Идея: устроить виртуальный тур по лучшим мировым музеям и достопримечательностям.
- Будь уверен: интернет не подведет
В начале года Tele2 увеличила число базовых станций 4G в 1,5 раза — теперь высокоскоростной мобильный интернет доступен 99% населения региона, как и голосовая связь. С помощью дополнительного оборудования оператору удалось расширить емкость сети и, следовательно, увеличить скорость и стабильность соединения для каждого конкретного абонента.Если трафика по тарифу не хватает, есть два способа получить дополнительный: попросить кого-то из близких подарить его либо самостоятельно докупить гигабайты на маркете Tele2.
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Получи поддержку оператора
Стать абонентом Tele2 можно не выходя из дома — с помощью специального приложения ID.Abonent, которое позволяет удаленно подтвердить подлинность документов, зарегистрировать SIM-карту и активировать ее. Это удобно и не только во время карантина. Возникшие вопросы по сервису можно направить в чаты на сайте, в соцсетях, мессенджерах, приложении, личном кабинете, виртуальному помощнику или живому оператору.
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Кроме того, оператор начал учитывать индивидуальные потребности и персонифицировать тарифные планы. Теперь абонентам доступны сервисы, позволяющие смотреть кино, слушать музыку, учиться или обедать в любимом ресторане, не выходя из дома и не ограничивая себя в общении. Новая возможность доступна всем абонентам Tele2 с тарифами для физических лиц с 1 апреля по 12 мая 2020 года.
В зависимости от предпочтений, искусственный интеллект предложит выбрать выгодные подписки на популярные разделы приложения Tele2 TV: «Амедиатеку», Ivi или START, особые условия для пользования сервисом «Звук», онлайн-кинотеатрами Wink, Okko и MEGOGO. Также будет доступен безлимит на Youtube, онлайн-уроки английского, скидка на такси и доставку еды, дополнительные пакеты интернета и многое другое.
Эпидемиологи не устают повторять, что самой эффективной профилактической мерой против коронавируса является социальное разобщение. Но, несмотря на их призывы и закрытие публичных мест, нам непросто изменить привычный образ жизни. Карантин и самоизоляция не навсегда, но пока они первостепенны для купирования пандемии.
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