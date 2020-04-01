Оставайся дома. Развлекайся с Tele2 и получай бесплатные гигабайты за каждый день на карантине

В Краснодарском крае вслед за режимом самоизоляции власти объявили карантин. С вечера 31 марта и до конца дня 5 апреля покидать жилье можно только по уважительным причинам: сходить в ближайший продуктовый магазин или за лекарствами в аптеку, вынести мусор, выгулять питомца.

Ситуация необычная, но, какими бы ни были обстоятельства, ее можно и нужно использовать с максимальной пользой для себя. Портал Юга.ру вместе с оператором мобильной связи Tele2 подготовил карточки, которые расскажут, чем заняться на карантине, когда есть отличный интернет.