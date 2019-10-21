Урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман приехал в Краснодар чтобы принять участие в работе бизнес-форума «Дело за малым».

18-19 октября в Краснодаре проходил форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым». В нем приняли участие 25 тыс. предпринимателей, а в число хедлайнеров выступлений вошли бизнесмен Сергей Галицкий, журналист и блогер Илья Варламов, изобретатель и миллиардер Илон Маск, обратившийся к аудитории по видеосвязи. Журналист портала Юга.ру Виктор Дереза встретился с Аркадием Гершманом и поговорил с ним о пешеходах, подземных переходах, парковках, парке Галицкого, казаках и назойливом радио на улице Красной.

Одна из тем форума «Дело за малым» звучала как “комфортная городская среда”. Вы занимаетесь этим и смежными вопросами довольно давно. Насколько, на ваш взгляд, Краснодар развит с точки зрения урбанистики?

— Краснодар среди российских городов не самый плохой, но и не самый хороший. Вот мы сегодня утром гуляли с Ильей Варламовым, сидели пили кофе и он спросил: а чем тебе запомнился Краснодар? Я понимаю, что первое, что мне пришло в голову — это башня Шухова во дворе торгового комплекса. Других образов у города вообще нет. Это значит, что что-то идет не так. Потому что раз у города нет своего лица, то нет привязанности к нему. Если у нас нет идентичности, то скорей всего, при прочих равных, человек просто возьмет и сбежит куда-то в более комфортное место.

Илья Варламов, бизнесмен, журналист, урбанист:



— Я сегодня немножко погулял по Краснодару. Ну все, наверное, хотели, чтобы я дошел до прекрасного парка, до стадиона. И то, что Галицкий сделал, это все замечательно, все здорово, но я не туда свернул, как это часто бывает. Я поехал в район Музыкальный. Чтобы вы понимали, вчера я был в Тверской области. Я снимал фильм про вымирающие деревни. Я туда поехал в этих кроссовках и очень переживал, что у меня нет резиновых сапог. Ну потому что я сейчас буду ходить по вымершим деревням, там бездорожье, кошмар, ямы. Я очень переживал, что нет резиновых сапог, я их так и не смог купить, но как-то я справился и приехал в относительно чистой обуви. Сейчас я пришел на час раньше, чтобы отмыть кроссовки после посещения Музыкального района. И мне сказали, что мне повезло, потому что я приехал в солнечную погоду. Потому что если бы я туда приехал в несолнечную погоду, я бы оттуда вообще не уехал.



Из выступления на форуме «Дело за малым», 18 октября 2019 года

Главные символы города сейчас — это стадион и парк, которых не было еще три года назад.

— Городу повезло, что у Сергея Галицкого хороший вкус и он понимает, что нужно слушать специалистов. При этом я когда-то уже говорил, что парк это не совсем общественное пространство. Оно классно его имитирует и там довольно лояльное отношение к людям, но попробуйте устроить там, например, митинг. Скорее всего, вас оттуда прогонят, потому что это не чья-то общая, а частная территория, куда просто допустили людей. С учетом того, что у города нет своего качественного общественного пространства,и у человека есть, по сути, три варианта как провести время в городе — улица Красная, торговые центры и парк Галицкого, то, видимо, что-то идет не так.

Где вы сегодня гуляли и что примечательного там видели?

— Гулял в центре. Ничего там не изменилось. Как была улица-парковка, как издевались над архитектурой, так и продолжают. А, еще добавили ужасных динамиков на перекрестках. Я не знаю, в чьем воспаленном уму возникла такая идиотская идея, но сначала это сделали в Петербурге. Там дошли до того, что во многих местах жители скотчем просто заклеивают динамики, выводят их из строя, потому что невозможно жить и работать в этом месте, когда тебе постоянно капают на мозги. Это раздражитель, который не улучшает городскую среду, а ухудшает ее. Умный город это не когда вешают всякую херню по городу, это все-таки умные решения, которые учитывают в комплексе все аспекты жизни в городе.

На улице Красных Партизан, одной из самых оживленных транспортных артерий, хотят построить новый подземный переход. По официальной версии, он поможет в борьбе с пробками, а пешеходы будут в большей безопасности. Но есть и другие мнения. Что вы думаете об этом?

— Это абсолютно глупо. Это показатель того, что власти живут в каких-то параллельных реальностях, где нет больных, инвалидов, бабушек, детей и прочих нормальных людей. Потому что люди так устроены, нас эволюция так создала, что мы пытаемся экономить энергию, и если видим цель, то идем напрямую к ней. Это эволюционный механизм, который не сможет побороть ни один заборчик, ни один подземный пешеходный переход или гаишник. Поэтому, естественно, никто не хочет спускаться на два этажа вниз или подниматься на три вверх по ступенькам, потому что, в принципе, никто из нас не любит ступеньки и все будут стараться эту дорогу перебегать.

В России есть статистика, что в районе подземных или надземных пешеходных переходов происходит больше наездов на людей, только они идут по категории не «наезд на пешеходном переходе», а рассматриваются просто как наезд на человека. То есть, с точки зрения гаишников, виноват теперь не водитель, а пешеход.

Но как факт, в Москве, во многих местах, особенно в центре, дублируют на земле подземные или надземные пешеходные переходы, потому что человеческая жизнь это самая большая ценность. И как ни странно, коллапса от этого не случается, но создается безбарьерная среда, повышается безопасность. Надземные переходы просто сносят, потому что они бессмысленны, они уродуют город. Ну а в подземных пешеходных переходах, как показывает опыт той же Швейцарии, которая много их делала в свое время, можно устраивать общественные туалеты или велопарковки.

Власти Краснодара уделяют особое внимание центральной улице Красной, там регулярно перестилают плитку, меняют цветы в клумбах. При этом состояние даже соседних улиц оставляет желать лучшего. Эта ситуация типична для всех российских городов?

— К сожалению, во многих городах есть единственная улица, которую можно назвать полноценным общественным пространством. Иметь хорошие улицы в городе важнее, чем иметь хорошие парки. Потому что в парк вы можете ходить раз в месяц, а улица это то место, которым вы пользуетесь каждый день. 80% всех общественных пространств это улицы. И когда в городе занимаются только одной улицей, это, конечно, очень узкий взгляд на ситуацию. Потому что никто не может из своей квартиры телепортироваться прямо на улицу Красную. Но с другой стороны, мы понимаем, что есть бюджет, есть ограниченные человеческие ресурсы и поэтому нельзя по щелчку сделать сразу все улицы хорошими. И поэтому города, как правило, приводят в порядок центр, потому что этой территорией пользуются практически все жители города.

Краснодар за пределами улицы Красной и парка Галицкого представляет собой одну большую парковку. Практически все пространство занято автомобилями — либо они едут, либо они стоят. Человеку приходится ютиться на небольшом таком пятачке и хочется оттуда сбежать либо к себе домой в ячейку, либо в автомобиль. И от этого в том числе страдает бизнес, потому что уже давно проводились исследования, которые говорят, что пешеходы, велосипедисты и пассажиры общественного транспорта оставляют в заведениях, в магазинах, в кафе намного больше денег чем автомобилисты.

Как вы думаете, есть ли у Краснодара туристический потенциал и как его можно развить за счет урбанистических решений?

— Мне кажется, что в городе довольно-таки неплохо развита гастрономия. Также можно привлекать людей с помощью фестивалей. Это то, что не требует каких-то больших вложений и то, что часто растрясает болото и оживляет город. В любом случае, когда приезжают новые люди со своим видением и какими-то новыми идеями, это снижает уровень консерватизма и готовит людей к тому, что город вокруг них может меняться, в том числе и к лучшему. Но при этом, если исключить стадион с парком, то в городе практически нет достопримечательностей. И этот стадион является качественным проектом, но я не думаю, что он единственный может что-то генерировать. Я не уверен, что люди поедут в Краснодар ради одного красивого стадиона с парком.

Если мы возьмем тот же Сингапур, который за последние годы создает собственное лицо практически с нуля, там это комплексная история. Также Дубай, который создает свое лицо, строя город там, где раньше была пустыня. Они выбрали такой путь. Если мы возьмем Нидерланды, то они сейчас вкладывают большие деньги и привлекают лучших архитекторов для своих вокзалов. Считается, что вокзал это то место, с которым в первую очередь контактирует человек. У них такие вокзалы, что ты можешь оттуда в принципе не выходить. Они настолько красивы и классно продуманы, что тебе там комфортно. То есть вариантов для привлечения туристов есть много. Возможно, для начала нужно попробовать практику архитектурных конкурсов. Возможно, стоит попробовать, посмотреть, нащупать поле, а дальше уже действовать по ситуации.

Можно ли привлекать людей казачьей тематикой? Насколько это экзотично для жителей других регионов?

— Это очень классный культурный код. Эта часть культуры, которая очень богата на детали и которой нет во многих российских городах. Но в последнее время, как мне кажется, образ казачества был очень сильно испорчен эпизодами с тем, что казаки с нагайками разгоняют художественные выставки. И это не проявление традиционных ценностей, как кто-то думает. Это, наоборот, полностью обесценивает весь культурный потенциал и люди наоборот только отворачиваются от этого. Или, например, сегодня я проходил мимо Центрального концертного зала (Красная, 5 — прим. Юга.ру). Не сказал бы, что это особо красивое здание, но оно создает довольно качественный фон для других зданий на этой площади. И половину его фасада занимает баннер с казачьим хором. То есть вот такое пренебрежительное отношение к городу, архитектуре и к жителям. Возникает вопрос — как ты можешь уважать то, что не уважает тебя?

Что можно сделать, чтобы в Краснодар приехали молодые, креативные, образованные и успешные люди? Чтобы город питался новыми идеями, а не только жителями «северов» сбегающих к нам от непогоды?