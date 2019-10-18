Галицкий рассказал о будущем детской школы ФК «Краснодар»
18 октября президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий на бизнес-форуме «Дело за малым» рассказал о будущем футбольной школы
Сергей Галицкий рассказал, что в качестве предпринимателя он способен помогать школе и академии ФК «Краснодар» больше в финансовом развитии. Сейчас в клубе формируют эндаумент [Целевой фонд, предназначенный для использования в некоммерческих целях, — Юга.ру], чтобы в дальнейшем детская школа могла развиваться без Галицкого.
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«Вовлечено 12 тыс. мальчишек, которые учатся в нашей школе, из них 300 в академии. У этого должен быть фундамент, чтобы дальше двигаться, не зависимо от того, что произойдет в моей жизни дальше», — заявил бизнесмен.
По его словам, клуб начал формировать финансовую базу, чтобы уже через три года школа смогла существовать без его участия. Также он отметил, что предприниматели должны помогать молодежи двигаться дальше.
«Все зависит от людей, мы должны помогать молодым двигаться дальше. Я чуть больше в области спорта, потому как с бизнесом этап моей жизни закончен и мне это нравится. То, чем мы занимаемся, — молодые ребята, которые будут дальше расти и становиться спортсменами. Мы инвестируем много в школу, в какие-то современные возможности, чтобы дети росли не только спортсменами, но и хорошими образованными людьми», — заключил Галицкий.
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Портал Юга.ру писал о том, что по итогам 2018 года ФК «Краснодар» с большим отрывом лидирует среди клубов РПЛ в количестве денег, вложенных в подготовку резерва. Клуб потратил на развитие молодежного футбола 758 млн 636 тыс. рублей. В эту сумму входят персональные расходы на сотрудников, полностью занятых деятельностью по развитию молодежного футбола.
Напомним, академия ФК «Краснодар» создала полтора десятка футбольных манежей в разных районах города. Так, 15 сентября 2018 года на Ейском шоссе состоялось открытие одного из них. Ранее стало известно, что в Краснодаре до конца 2018 года появятся два футбольных манежа. Всего у академии 30 филиалов в Краснодарском крае.
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