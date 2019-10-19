«Дело за малым» оказалось если не самым громким бизнес-событием года в регионе, то уж точно настоящей пиар-сенсацией. Организаторы сделали для этого все, и форум малого и среднего бизнеса во многом напоминал настоящий фестиваль: яркие хедлайнеры, способные собрать тысячи человек (самый популярный и уважаемый предприниматель в крае, один из самых известных блогеров в стране, авторы самых популярных книг о бизнесе и лидерства, даже настоящий космонавт), автограф-сессии, фудкорт не хуже, чем на ярмарках городской культуры, наконец, мировая бизнес-суперзвезда, уже ставшая частью поп-культуры — по любым меркам это успех.

По словам организаторов, на форум зарегистрировались около 30 тысяч участников. В первый день действующие и будущие предприниматели слушали выступления Аллана Пиза, Гила Петерсила и Майкла Трейси, Радислава Гандапаса и Ильи Варламова (который перед этим успел побывать в Музыкальном микрорайоне Краснодара). В разных помещениях огромного «Экспограда-Юг» проходили панельные дискуссии о комфортной городской среде и международной кооперации, социальном предпринимательстве и бизнесе в спорте. Больше всех оваций сорвал вышедший на пленарное заседание бизнесмен и меценат, создатель «Магнита» и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий (он рассказал о планах по развитию детского спорта и поддержке родного вуза). Вечером участникам форума о жизни в космосе и любви к Земле рассказал космонавт Геннадий Падалка, а завершилось все телемостом с самым известным инновационным предпринимателем в мире Илоном Маском.