«Раз эти ребята делают что-то интересное, нужно присоединиться». Илон Маск рассказал, почему принял приглашение на краснодарский форум «Дело за малым»

Маска пригласили на форум с помощью билбордов, которые появились около офиса SpaceX в Калифорнии. На них была надпись «Kak tebe takoe?» и QR-код, ведущий на сайт-приглашение.

«Этот билборд прямо перед офисом моей компании, как я мог его не увидеть. Мы посмотрели видеоприглашение, очень понравилось, оно очень смешное. Подумали: раз эти ребята делают что-то интересное, нужно присоединиться! Появилось желание каким-то образом в этом поучаствовать», — поделился Маск.

Организаторы форума в преддверии телемоста с Маском рассказали о том, как придумали и реализовали кампанию #welcomeelon. А у бизнесмена первым делом спросили, как он отреагировал на билборды и сам ли обратил на них внимание.

В рамках телемоста он рассказал о том, как начиналась его карьера, о своем бизнесе и о своей команде и о том, как сложно произвести что-то нужное.

«Когда создаешь компанию, нужно фокусироваться на том, что нужно действительно большому количеству людей. Это звучит просто, но многие на самом деле этого не делают», — отметил Маск.

Он также дал совет начинающим предпринимателям и тем, кто только задумывает свой бизнес.

«Создание компании — это очень сложно. Это как пытаться съесть стекло и при этом не порезаться. Если у вас есть энтузиазм, если вы готовы это сделать, то делайте. Но нужно знать — это сложно, будут очень болезненные моменты, подготовьтесь к этому заранее. Дальше фокусируйтесь на том, чтобы продукт был полезен и использовался людьми», — сказал Маск.

На вопрос, приедет ли он в следующем году на форум лично, Маск ответил, что это может быть сложным из-за его плотного графика.

«Но есть такое ощущение, что вы классные. Поэтому желаю вам всего наилучшего, удачи во всех ваших дальнейших предприятиях», — заключил Маск.