Стало известно, сколько нужно денег на развитие дорог и транспорта Краснодара до 2034 года

Специалисты Высшей школы экономики посчитали, сколько нужно инвестиций на развитие транспортной инфраструктуры Краснодара

В Краснодаре 17 мая прошла презентация «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города». Директор центра транспортного моделирования Высшей школы экономики Александр Кулаков рассказал, что программа предполагает установку более 30 светофоров, строительство 129,9 км автомобильных дорог и 40 транспортных сооружений. На 48,8 км должна увеличиться протяженность трамвайных путей и на 76,5 км — железных дорог. По оценке специалистов ВШЭ, затраты могут превысить 165 млрд рублей. Кроме того, в эту сумму входит строительство Дальнего западного обхода, подъезда к аэропорту, проектирование и обустройство четырех трамвайных линий вместе с новым депо.

Эксперты считают, что еще около 52 млрд рублей необходимо на развитие общественного транспорта в Краснодаре. Эти деньги нужны на развитие трамвайного сообщения, инфраструктуры уличного магистрального транспорта, обновление подвижного состава, создание системы городской электрички и внедрение новых видов общественного транспорта. Кулаков отметил, что реализация программы поможет к 2034 году снизить загруженность дорожной сети в Краснодаре почти на 14%, а также увеличить среднюю скорость движения более чем на 65%.

Директор департамента транспорта Краснодара Владимир Архипов прокомментировал представленную программу. «Это обязательное условие для всех муниципальных образований РФ — наличие документов, которые формируют политику развития дорожной сети на такой долгосрочный период. Это документы, которые позволяют участвовать в краевых и федеральных программах», — сказал Архипов.

Глава департамента пояснил, что наличие такой программы поможет в получении субсидий из краевого и федерального бюджетов. «Вот здесь [в программе — Юга.ру] даже с помощью научной точки зрения доказано, что нужно развивать общественный транспорт и обеспечивать ему приоритет, строить новые трамвайные линии, обустраивать выделенные полосы», — отметил он. Архипов добавил, что документ разрабатывали год. Работа над ним проходила в пять этапов, и каждый из них прошел экспертизу РосдорНИИ — главного дорожного органа РФ. Программа получила положительное заключение.