В Ингушетии прошла массовая акция протеста. Главное, что надо о ней знать

В Магасе 26 и 27 марта проходила массовая акция протеста, в которой, по разным данным, приняли участие от 4 до 10 тыс. человек. Портал Юга.ру разобрался, что случилось и какие последствия были у митинга.

Против чего выступали митингующие? Против принятия новой версии закона «О референдуме Республики Ингушетия» (документ был принят парламентом региона в первом чтении 28 февраля). Оппозиция обвинила власти в стремлении внести в закон изменения, которые «противоречат интересам народа» и потребовала проведения митинга. Ингушское отделение партии «Яблоко» так объяснило возмущение жителей республики: новый закон якобы позволит решать вопросы границ региона без согласования с его жителями. А один из лидеров ингушской оппозиции, сопредседатель совета тейпов Батыр Богатырев рассказал «Коммерсанту», что власти к тому же «пытаются узаконить антинародные действия, разрешив себе без учета мнения народа принимать любые решения, касающиеся границ и статуса республики».

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Под антинародными действиями оппозиция подразумевает подписание в сентябре 2018 года соглашения о границе между Ингушетией и Чечней. Многие жители республики по-прежнему считают документ незаконным, так как решение о границе было принято без референдума. При этом законность подписания соглашения без проведения референдума подтвердил в декабре Конституционный суд РФ.

Осенью власти Ингушетии отказались проводить референдум о границе с Чечней, заявив, что этот вопрос не требует плебисцита. В нынешней версии закона «О референдуме Республики Ингушетия» от 1997 года говорится, что плебисцита требует вопрос об изменении границ региона. Поэтому на референдуме настаивала оппозиция. Но так как граница между Чечней и Ингушетией не была ранее установлена, подписанное в сентябре соглашение не изменяет границы, а устанавливает их. На это указал и Конституционный суд РФ, поддержавший позицию главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и признавший закон о границе с Чечней соответствующим Конституции РФ.

Оппозиция перед митингом заявила, что будет всеми законными способами противостоять решениям властей, которые наносят ущерб интересам республики и ее народу. «На 26 марта запланирован митинг, на котором будем говорить не только о референдуме, но и о необходимости полной территориальной реабилитации ингушей, о возвращении под юрисдикцию республики всех незаконно отторгнутых территорий»,— говорил Богатырев.

Кто организовал митинг? В числе организаторов митинга были общественное движение «Опора Ингушетии», Совет тейпов ингушского народа, правозащитная организация «Машр» и региональное отделение партии «Яблоко», сообщает РБК.

Предыстория и подробности 28 февраля Народное собрание Ингушетии приняло в первом чтении проект нового закона «О референдуме Республики Ингушетия». Документ разработала Избирательная комиссия РИ. Представлявший проект глава комиссии Мусса Евлоев пояснил, что реформы подготовили по требованию прокуратуры, которая заявила о несоответствии закона федеральному законодательству. В правительстве республики позже пояснили «Коммерсанту», что протест прокуратуры касался в том числе части, где речь идет об «обязательном вынесении на референдум вопросов, касающихся ликвидации, разделения республики или объединения с другими субъектами». «Законопроект, подготовленный избиркомом Ингушетии на основании прокурорского протеста, упраздняет норму об обязательности вынесения на референдум вопроса об изменении статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами РФ, изменения ее территории или границ», — рассказали журналистам в правительстве Ингушетии. Новая редакция закона вызвала недовольство со стороны оппозиции. Жители потребовали проведения митинга. Изначально, 18 марта, они подали в правительство заявку на проведение митинга в столице республики — Магасе, но им разрешили провести мероприятие только в соседней Назрани. Организаторы пытались обжаловать это решение в суде. А 25 марта подали еще одно уведомление с просьбой все же разрешить провести 26 марта митинг в столице. Правительство республики пошло навстречу оппозиции и согласовало это с формулировкой «в целях сохранения стабильной общественно-политической ситуации, недопущения противоправных действий и поддержания мира и согласия в обществе», так как обстановка в республике уже была нагнетена.

На фоне критики новой редакции закона и заявлений оппозиции о нарушении прав жителей республики Евкуров 20 марта отозвал проект закона из Народного собрания. Он сообщил, что сделал это по просьбе Совета тейпов, ряда общественных организаций и парламентариев. По мнению руководителя субъекта, бурный общественный резонанс спровоцировала «недостаточная информационно-разъяснительная работа». Он призвал провести ее, «чтобы устранить недопонимание и успокоить общество». «За принятием документа не стоит угроза территориальной целостности республики и угроза лишения права наших граждан на свободу волеизъявления по важнейшим вопросам жизни региона. Мы много раз говорили, если не будет разъяснительной работы, никакое решение, никакой принятый закон, каким бы положительным он ни был, не будет находить поддержку у граждан. Поэтому, принимая особо чувствительные законы, мы должны советоваться с обществом, разъяснять, для чего они принимаются», — настаивал Евкуров. При этом в пресс-релизе об отзыве законопроекта говорится, что во время работы над документом ко второму чтению в него внесли «все соответствующие поправки, в том числе предусматривающие обязательное вынесение на референдум вопросов, касающихся изменения статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами РФ, изменения ее территории или границ в соответствии с законодательством РФ». Евкуров заявил, что документ не вернется на рассмотрение, пока жителям Ингушетии не объяснят суть новой версии закона и не учтут их замечания.

Первый день митинга, 26 марта Митинг начался на проспекте имени Идриса Зязикова в Магасе, на площади перед зданием Национальной телерадиокомпании. Уже после начала митинга участники выразили недоверие главе Ингушетии и потребовали его отставки. Вечером протестующие отказались покинуть площадь.

В заявке на проведение митинга было сказано, что он должен завершиться в 18:00. Но, по данным «Интерфакса», организаторы объявили акцию протеста бессрочной и заявили, что не намерены расходиться. В правительстве рассказали, что контактная группа от власти предложила митингующим диалог, но организаторы его не поддержали и отказались от любого сотрудничества.

По данным правительства Ингушетии, на митинг пришло около 4 тыс. человек. Глава правозащитной организации «МАШР» Магомед Муцольгов в своем блоге на «Кавказском узле» написал, что площадь посетили 10 тыс. человек.

Позже Муцольгов рассказал журналистам, что не менее 2 тыс. человек остались на площади, потому что опасаются разгона протестующих. Около полуночи «Кавказский узел» со ссылкой на представителя правительства республики сообщил, что бессрочное проведение митинга это административное правонарушение. Представитель отметил, что участники заняли не только площадь, на которой им разрешили собраться, но и дорогу.

Глава Ингушетии в первый день митинга в эфире на НТРК «Ингушетия» отвечал на вопросы жителей республики. На вопрос ведущего о митинге в связи с законопроектом «О референдуме Республики Ингушетия», Евкуров ответил, что требования активистов безосновательны, ведь документ уже отозван для проведения разъяснительных работ с населением. По его мнению, призывая жителей на митинги, активисты таким образом пытаются изменить расклад политических сил в республике. «Поверьте, дело не в границе и не в референдуме. Если бы не было этих тем, нашлись бы другие поводы, чтобы давить на власть. Обращаю ваше внимание, что некоторыми представителями оппозиции ведется преднамеренная дезинформация с целью достижения собственных корыстных интересов. И для этого они готовы звать мирных жителей на митинги, другие общественные мероприятия и сталкивать их с органами правопорядка. Такое случалось в нашей истории», — цитирует Евкурова пресс-служба правительства Ингушетии.

Второй день митинга, 27 марта Утром 27 марта Магомед Муцольгов в блоге на «Кавказском узле» сообщил, что у митингующих было два столкновения с силовиками. По его словам, людям на площади угрожают силовым разгоном.

В 10:40 «Эхо Москвы» со ссылкой на депутата Народного собрания Ингушетии Сет-Салима Ахильгова передало, что большая часть митингующих ушла с площади.

«Здесь взяли тайм-аут на продолжение митинга. Видимо, это рассчитано на то, что люди успокоятся за это время. Но требования митингующих остаются прежними, настроение народа остается прежним. Все хотят отставки главы республики», — сказал он. Как пишет «Настоящее время», протестующие согласились разойтись только после того, как им пообещали согласовать еще один митинг в течение пяти дней.

View this post on Instagram Магас A post shared by Адам (@_kavkaz_06_95_05_) on Mar 27, 2019 at 12:25am PDT

Позже участники митинга, покинувшие площадь, собрались на пересечении федеральной трассы «Кавказ» и автодороги Экажево — Назрань. Житель села Долаково Исмаил Манкиев рассказал, что туда на своих машинах направились жители сел Кантышево, Долаково и населенных пунктов Малгобекского района. Трасса оказалась перекрытой.

Председатель ингушского отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов рассказал, что на участке трассы «Кавказ» собралось несколько тысяч человек. «Это люди, которые направлялись на митинг в Магас, но из-за того, что дорога была перекрыта силовиками, которые пытались разогнать митингующих в Магасе, протестующие стихийно собрались у дорожной развязки, и таким образом образовались заторы», — сказал он «Эху Москвы». По его словам, к собравшимся обратился один из лидеров протеста Ахмед Погоров. «Он попросил людей отправиться вместе с ним в близлежащую мечеть, чтобы разблокировать трассу. На все уговоры отправиться домой, люди отказались это делать. Туда прибыли силовики и спецназ, и сотрудники противодействия экстремизма и ДПС. Видимо хотели добиться разблокировки трассы силовыми методами», — сказал Муцольгов.

Автомобилистов просили объезжать перекрытый участок дороги через Назрань. По данным ФКУ Упрдор «Кавказ», движение на дороге закрыли в 10:30, сообщает NewsTracker. Позже активисты все же разблокировали въезд в Назрань. Корреспондент «Кавказского узла» сообщил, что движение по трассе возобновилось в 17:42.