В Краснодаре пройдет рок-фестиваль в стиле Marvel в поддержку женщин с онкологией

Краснодарский телеграм-канал RockFest анонсировал на 23 ноября благотворительный рок-фестиваль в стиле героев киновселенной Marvel. Он пройдет в поддержку движения «#Ловлюэмоции» и женщин с онкологическими диагнозами.

«#Ловлюэмоции» образовалось в Краснодаре в 2019 году и насчитывает более 320 участниц. Команда занимается организацией благотворительных мероприятий для женщин с онкодиагнозами.

На фестивале выступят кавер-группы SODA и «Гламурный колхоз», артисты Рита Ричи, Максим Локайчук и Яна Покатилова, а также «Хор без обязательств». Они исполнят известные рок-хиты.