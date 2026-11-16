В Краснодаре пройдет рок-фестиваль в стиле Marvel в поддержку женщин с онкологией

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала RockFest
    © Скриншот фото из телеграм-канала RockFest

В краснодарском баре 23 ноября состоится благотворительный Marvel RockFest (18+)

Краснодарский телеграм-канал RockFest анонсировал на 23 ноября благотворительный рок-фестиваль в стиле героев киновселенной Marvel. Он пройдет в поддержку движения «#Ловлюэмоции» и женщин с онкологическими диагнозами. 

«#Ловлюэмоции» образовалось в Краснодаре в 2019 году и насчитывает более 320 участниц. Команда занимается организацией благотворительных мероприятий для женщин с онкодиагнозами. 

На фестивале выступят кавер-группы SODA и «Гламурный колхоз», артисты Рита Ричи, Максим Локайчук и Яна Покатилова, а также «Хор без обязательств». Они исполнят известные рок-хиты. 

Рэпер Flo Rida снова выступит в Краснодаре:

Также на сцене выступит детский хореографический коллектив Venecia Junior с номером под трек Immigrant Song группы Led Zeppelin из фильма «Тор: Рагнарек».

В программе — аниматоры в костюмах супергероев Marvel, аквагрим, байкеры на мотоциклах, конкурс на короля и королеву вечера, розыгрыш подарков и фотограф. 

Организаторы просят гостей соблюдать дресс-код и одеться в стиле «Марвел Рок» — миксе одежды супергероев киновселенной и рок-атрибутики. 

Фестиваль состоится 23 ноября в 18:30 в баре «Сержант Пеппер». Подробности можно уточнить у организаторов.  

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