В Краснодаре пройдет рок-фестиваль в стиле Marvel в поддержку женщин с онкологией
В краснодарском баре 23 ноября состоится благотворительный Marvel RockFest (18+)
Краснодарский телеграм-канал RockFest анонсировал на 23 ноября благотворительный рок-фестиваль в стиле героев киновселенной Marvel. Он пройдет в поддержку движения «#Ловлюэмоции» и женщин с онкологическими диагнозами.
«#Ловлюэмоции» образовалось в Краснодаре в 2019 году и насчитывает более 320 участниц. Команда занимается организацией благотворительных мероприятий для женщин с онкодиагнозами.
На фестивале выступят кавер-группы SODA и «Гламурный колхоз», артисты Рита Ричи, Максим Локайчук и Яна Покатилова, а также «Хор без обязательств». Они исполнят известные рок-хиты.
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Также на сцене выступит детский хореографический коллектив Venecia Junior с номером под трек Immigrant Song группы Led Zeppelin из фильма «Тор: Рагнарек».
В программе — аниматоры в костюмах супергероев Marvel, аквагрим, байкеры на мотоциклах, конкурс на короля и королеву вечера, розыгрыш подарков и фотограф.
Организаторы просят гостей соблюдать дресс-код и одеться в стиле «Марвел Рок» — миксе одежды супергероев киновселенной и рок-атрибутики.
Фестиваль состоится 23 ноября в 18:30 в баре «Сержант Пеппер». Подробности можно уточнить у организаторов.
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