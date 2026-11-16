Без осадков, но с минусовой температурой. Узнали прогноз погоды в Краснодаре и крае в начале недели

На Кубани 16 и 17 ноября будет облачно и без дождя

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 16 и 17 ноября в Краснодаре и крае.

В городе ожидается облачность, дождь не прогнозируется. Температура воздуха днем составит 9-10 °C, ночью похолодает до 1 °C.

В крае также будет облачно, без осадков. Ночью и утром возможен туман и гололед. Порывы ветра достигнут 14 м/с. Днем столбики термометров покажут 5-10 °C, ночью — до -3 °C.