В Адыгее простились с матерью бывшего вице-губернатора Кубани Ахеджака

В ауле Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи, на родине бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака, 12 мая похоронили его мать

79-летняя Луиза Ахеджак была убита грабителями. Преступление произошло в ночь с 9 на 10 мая в родовом доме Ахеджак в ауле Псейтук, куда семья приехала из Краснодара на праздничные дни.

Похороны прошли по адыгским традициям на кладбище в Псейтуке. Тело женщины захоронили рядом с могилой сына, который умер в 2010 году.

Проститься с матерью бывшего вице-губернатора прибыло множество людей, в том числе глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким и заверил, что в республике сделают все для того, чтобы преступники были найдены и не избежали справедливого наказания по всей строгости закона.

Луиза Ахеджак — отличник народного просвещения РСФСР, награждена высшей наградой республики — медалью «Слава Адыгеи». Она работала в псейтукской школе учителем русского языка и литературы с 1962 по 1999 год, с 1985 по 1991 год была завучем по учебной части, а с 1996 по 1999 год занимала пост директора школы.

Как сообщали Юга,ру, по факту убийства и разбоя возбуждены уголовные дела. Ими занимается отдел по особо важным делам СУ СКР по Адыгее.

После нападения отца и сестру Мурата Ахеджака госпитализировали в краевую клиническую больницу № 1 им. Очаповского в Краснодаре.