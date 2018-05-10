Два уголовных дела возбудили по факту убийства матери бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака в Адыгее

Следственные органы прокомментировали убийство и разбой, совершенные 10 мая в ауле Панахес в Адыгее, не уточняя личности потерпевших.

Следственный отдел по Тахтамукайскому району возбудил по факту произошедшего уголовные дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 (Убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4. ст. 162 (Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью). Местные жители также не исключают возможность совершения преступления с целью наживы — отец Мурата Ахеджака Казбек занимается недвижимостью.

По данным следствия, информация о преступлении поступила днем 10 мая от местных жителей, которые обнаружили в доме тело 79-летней местной жительницы и двух раненых. 81-летний мужчина и 49-летняя женина в тяжелом состоянии были госпитализированы, уточнили в СУ СКР по Адыгее.

«На месте преступления организована работа большой группы следователей-криминалистов, следователей по особо важным делам следственного управления СКР по Адыгее. Работу на месте курирует руководитель следственного управления СКР по Республике Адыгея Александр Глущенко», — отметили в ведомстве.

Как сообщали Юга.ру, преступление было совершено ночью 10 мая в доме, который принадлежал родителям Мурата Ахеджака. Его мать погибла от ножевых ранений. Отец и сестра находятся в больнице, мужчина в крайне тяжелом состоянии.

На место происшествия выехали глава республики Мурат Кумпилов и руководители силовых структур республики.