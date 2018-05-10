Убийство матери бывшего вице-губернатора Кубани Ахеджака взял на личный контроль глава Адыгеи

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выехал на место убийства матери бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака и взял развитие ситуации на личный контроль

Кумпилов выехал на место преступления вместе с министром внутренних дел по республике Владимиром Алаем, руководителем следственного управления СКР по региону Александром Глущенко и главным федеральным инспектором аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергеем Дрокиным.

Глава республики также выразил соболезнования родным и близким погибшей.

«Глубоко потрясен известием об убийстве в ауле Псейтук матери бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Желаю выздоровления пострадавшим родственникам. Развитие ситуации держу на постоянном контроле», — отметил Мурат Кумпилов.

Как сообщали Юга.ру, преступление было совершено ночью 10 мая в ауле Псейтук. Женщина погибла от ножевых ранений. Отец и сестра Мурата Ахеджака сейчас в больнице. Мужчина в крайне тяжелом состоянии.

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Убийство матери бывшего вице-губернатора Кубани Ахеджака взял на личный контроль глава Адыгеи
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