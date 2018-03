Делать добрые дела. Истории четырех волонтеров из Краснодара

Если ты не едешь в Воронеж, то Воронеж город куража приезжает к тебе ;) Приятно было с вами познакомиться ребята вы реально крутые #хьюстон_у_нас_event #youlead2017 #youlead_msk

A post shared by Никита Бергман (@nikitabergman) on Nov 18, 2017 at 1:13pm PST