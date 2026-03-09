ФК «Краснодар» уступил «Рубину» на выезде

У казанцев забили Назми Грипши и Константин Нижегородов. У «быков» единственный мяч на счету Джона Кордобы.

8 марта в Казани состоялся футбольный матч 20-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Рубином». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Это поражение стало для «Краснодара» первым в выездных матчах сезона. Несмотря на проигрыш, команда осталась на первом месте с 43 очками, опережая «Зенит» всего на одно очко (питерцы тоже проиграли в воскресенье).

«Рубин» набрал 26 очков и поднялся на седьмую строчку, прервав свою трехматчевую серию поражений. В следующем туре «Краснодар» 14 марта едет в гости к аутсайдеру — «Сочи», а «Рубин» днем позже примет на своем поле московский «Локомотив».

В сезоне РПЛ 2025/2026 ФК «Краснодар» демонстрирует стабильную игру, забив 39 голов и пропустив всего 13. Команда показывает среднюю результативность 2,05 гола за матч. Пропускная способность составляет всего 0,68 гола за игру.