В нескольких районах Сочи обнаружили обломки БПЛА. На жд путях повреждена контактная линия
Обломки БПЛА повредили в Сочи контактную линию железнодорожных путей и пансионат
8 марта мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в нескольких районах Сочи обнаружили обломки БПЛА. В Адлерском районе повреждено остекление рейсового автобуса, следовавшего по маршруту. В момент происшествия в нем находились пять пассажиров, никто из них не пострадал.
На железнодорожных путях в районе станции Лоо обломки беспилотника повредили контактную линию. Последствия быстро ликвидировали.
Читайте также:
В районе Лоо произошло возгорание кровли неработающего пансионата на площади в 20 кв. метров. Пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидировали.
Оперативный штаб сообщил, что обломки беспилотников обнаружили еще в трех муниципалитетах региона. Во всех случаях пострадавших нет.
В Анапе фрагменты БПЛА упали в селе Варваровка, хуторе Усатова Балка и станице Анапской. Повреждено остекление в двух частных домах.
В поселке Ахтырском Абинского района обломки повредили окна в пяти квартирах одного дома. Также фрагменты БПЛА упали на одной из улиц.
В Крымске обломки повредили окна в домах по двум адресам.
Как писали Юга.ру, 8 марта в Армавире в результате атаки БПЛА загорелась нефтебаза.