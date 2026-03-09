В нескольких районах Сочи обнаружили обломки БПЛА. На жд путях повреждена контактная линия

Обломки БПЛА повредили в Сочи контактную линию железнодорожных путей и пансионат

На железнодорожных путях в районе станции Лоо обломки беспилотника повредили контактную линию. Последствия быстро ликвидировали.

8 марта мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил , что в нескольких районах Сочи обнаружили обломки БПЛА. В Адлерском районе повреждено остекление рейсового автобуса, следовавшего по маршруту. В момент происшествия в нем находились пять пассажиров, никто из них не пострадал.

В районе Лоо произошло возгорание кровли неработающего пансионата на площади в 20 кв. метров. Пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидировали.

Оперативный штаб сообщил, что обломки беспилотников обнаружили еще в трех муниципалитетах региона. Во всех случаях пострадавших нет.

В Анапе фрагменты БПЛА упали в селе Варваровка, хуторе Усатова Балка и станице Анапской. Повреждено остекление в двух частных домах.

В поселке Ахтырском Абинского района обломки повредили окна в пяти квартирах одного дома. Также фрагменты БПЛА упали на одной из улиц.

В Крымске обломки повредили окна в домах по двум адресам.