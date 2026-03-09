Семейные отношения и кризис веры. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Язычники»

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 14 и 15 марта премьерные показы спектакля «Язычники». Это выпускной проект базового курса актерского мастерства ACT.LAB 32.

«Язычники» — это острая драма о кризисе веры, семейном разладе и «слепом» православии. Сюжет вращается вокруг конфликта поколений, где фанатичная бабушка разрушает жизни близких, подменяя любовь суеверными ритуалами.

Показы пройдут 14 марта в 19:00 и 15 марта в 16:00 и 20:00 на улице Красноармейской, 45. Стоимость билетов 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Анна Яблонская выпустила свой первый сборник стихов в 14 лет. Ее авторству принадлежат пьесы «Бермудский квадрат», «Видеокамера», «Выход к морю», «Дюймовочка и мотылек», «Заброшенное радио», «Монодиалоги», «Письмо в зоопарк», «Тепло», «Утюги», «Шоу ковбоя без собаки». 24 января 2011 года Анна погибла в результате взрыва бомбы террористом-смертником в аэропорту «Домодедово».

