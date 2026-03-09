Часть трассы М-4 «Дон» в сторону Ростова-на-Дону перекрыли на месяц
«Автодор» предупредил о перекрытии полосы на трассе М-4 в Краснодарском крае до 15 апреля
9 марта компания «Автодор» сообщила, что более чем на месяц ограничено движение на одном из участков трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Это связано с проведением дорожных работ.
Временные неудобства затронут 1300-й километр автомагистрали в районе станицы Пластуновской. Речь идет о перекрытии одной полосы движения в направлении Ростова-на-Дону, которое продлится вплоть до 15 апреля. Актуальная схема организации движения на время ремонта показана ниже.
В Краснодарском крае подорожали платные дороги:
В компании обратились к автомобилистам с просьбой заранее учитывать изменения при планировании маршрутов, а также быть особенно внимательными и строго следовать указаниям временных дорожных знаков и разметки.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре у Екатерининского зала на месяц изменили движение транспорта.