Часть трассы М-4 «Дон» в сторону Ростова-на-Дону перекрыли на месяц

«Автодор» предупредил о перекрытии полосы на трассе М-4 в Краснодарском крае до 15 апреля

9 марта компания «Автодор» сообщила, что более чем на месяц ограничено движение на одном из участков трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Это связано с проведением дорожных работ.

Временные неудобства затронут 1300-й километр автомагистрали в районе станицы Пластуновской. Речь идет о перекрытии одной полосы движения в направлении Ростова-на-Дону, которое продлится вплоть до 15 апреля. Актуальная схема организации движения на время ремонта показана ниже.