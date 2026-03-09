Часть трассы М-4 «Дон» в сторону Ростова-на-Дону перекрыли на месяц

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

«Автодор» предупредил о перекрытии полосы на трассе М-4 в Краснодарском крае до 15 апреля

9 марта компания «Автодор» сообщила, что более чем на месяц ограничено движение на одном из участков трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Это связано с проведением дорожных работ.

Временные неудобства затронут 1300-й километр автомагистрали в районе станицы Пластуновской. Речь идет о перекрытии одной полосы движения в направлении Ростова-на-Дону, которое продлится вплоть до 15 апреля. Актуальная схема организации движения на время ремонта показана ниже.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Автодор»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Автодор»

В Краснодарском крае подорожали платные дороги:

В компании обратились к автомобилистам с просьбой заранее учитывать изменения при планировании маршрутов, а также быть особенно внимательными и строго следовать указаниям временных дорожных знаков и разметки.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре у Екатерининского зала на месяц изменили движение транспорта.

Автомобили Дороги Краснодар Ремонт дорог Ростов-на-Дону

Новости

Семейные отношения и кризис веры. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Язычники»
Часть трассы М-4 «Дон» в сторону Ростова-на-Дону перекрыли на месяц
В Краснодаре хранитель фонда Эрмитажа расскажет об искусстве Индии
В нескольких микрорайонах Краснодара будут 10 дней отлавливать бездомных собак
ФК «Краснодар» уступил «Рубину» на выезде
В нескольких районах Сочи обнаружили обломки БПЛА. На жд путях повреждена контактная линия

Лента новостей

Как женщины строили и меняли дореволюционный Екатеринодар
6 марта, 17:55
Как женщины строили и меняли дореволюционный Екатеринодар
«Стереотип о бесправии казачки ошибочен»
6 марта, 17:55
«Стереотип о бесправии казачки ошибочен»
Интервью с историком Андреем Дюкаревым о роли женщин в истории Екатеринодара
Дайте стабильность, а не патриархат
5 марта, 14:20
Дайте стабильность, а не патриархат
Ответ на призывы лишить женщин прав

Реклама на сайте