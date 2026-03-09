В Краснодаре хранитель фонда Эрмитажа расскажет об искусстве Индии

  • Рельеф Вишну Ананташаина, храм Дашаватара в Деогархе (V век) © Фото Bob King
    Рельеф Вишну Ананташаина, храм Дашаватара в Деогархе (V век) © Фото Bob King

В Краснодаре расскажут, как устроена система искусств в индийской художественной культуре (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировал на 21 марта лекцию «Я есть все: синтез искусств в культуре Индии». Встречу проведет хранитель Фонда искусства Индии Отдела Востока Государственного Эрмитажа Владимир Абинякин.

Программа:

  • Какое значение отводили искусству древние индийцы?
  • Как устроена система искусств в индийской художественной культуре?
  • Каковы основные принципы пластических и сценических индийских искусств?
  • Как посредством искусства можно приблизиться к пониманию особого индийского мироощущения?
  • Какие еще тайны скрывают древние памятники индийского искусства?

Читайте также:

«Индийская культура поражает каждого, кто соприкасается с ней, прежде всего своей грандиозностью и цельностью. Синтез различных искусств — одна из главных отличительных черт индийской художественной культуры, которая бросает вызов видовому делению искусств, сформировавшемуся в европейском искусствознании», — рассказали организаторы.

Лекция состоится 21 марта в 18:00 по улице Ишунина, 2 (культурное пространство «Спутник»). Стоимость участия 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Искусство Индии — это одна из самых древних и богатых художественных традиций в мире. Оно неразрывно связано с религией, философией и образом жизни индийского народа. Искусство в Индии никогда не существовало просто как «украшательство». Оно всегда служило проводником идей индуизма, буддизма, а позже и ислама.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12 марта пройдет лекция «Ты этого достойна». Она будет посвящена женщинам и рекламе.

