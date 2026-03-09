В нескольких микрорайонах Краснодара будут 10 дней отлавливать бездомных собак
В Краснодаре снова проведут плановый отлов бездомных собак
Пресс-служба краснодарского муниципального приюта для собак сообщила, что с 10 по 20 марта в городе будут отлавливать безнадзорных собак.
Плановый отлов пройдет в микрорайонах:
- Центральном;
- Комсомольском;
- Славянском;
- Черемушки;
- Микрохирургии глаза;
- Сельскохозяйственного Института.
Власти рекомендуют владельцам домашних животных не допускать их свободного выгула без присмотра. Для обеспечения безопасности питомцев следует обязательно использовать поводки.
