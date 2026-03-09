В нескольких микрорайонах Краснодара будут 10 дней отлавливать бездомных собак

В Краснодаре снова проведут плановый отлов бездомных собак

Пресс-служба краснодарского муниципального приюта для собак сообщила, что с 10 по 20 марта в городе будут отлавливать безнадзорных собак. Плановый отлов пройдет в микрорайонах: Центральном;

Комсомольском;

Славянском;

Черемушки;

Микрохирургии глаза;

Сельскохозяйственного Института.

Власти рекомендуют владельцам домашних животных не допускать их свободного выгула без присмотра. Для обеспечения безопасности питомцев следует обязательно использовать поводки.