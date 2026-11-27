20 ноября Минюст внес в реестр иностранных агентов телеграм-канал «Красный темник»*, который вел депутат гордумы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов. Спустя четыре дня политик его удалил. Редактор Юга.ру Денис Куренов изучил подробности ситуации и поговорил с Сафроновым о том, почему тот пошел на этот шаг, с какими претензиями ведомства он не согласен и собирается ли уезжать из страны. Почему канал признали иноагентом и чем этот случай уникален В реестр иноагентов попал не сам Александр Сафронов, а информационно-аналитический ресурс «Красный темник (Александр Сафронов)»* — в документах Минюста депутат значится лишь участником проекта. К моменту удаления на канал были подписаны почти 10 тысяч человек. По версии Минюста, канал «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе Российской Федерации», призывал к участию в несанкционированных акциях и митингах, а также публиковал материалы иноагентов. О деньгах из-за рубежа в обосновании речи нет. Сафронову 42 года, он секретарь крайкома КПРФ, в 2020 и 2025 годах баллотировался в губернаторы Кубани. Он требовал отставки мэра Краснодара Евгения Наумова, выступал против нового генплана и строительства храма на набережной в микрорайоне Юбилейном. В марте пытался провести митинг против блокировки Telegram. 10 ноября, за десять дней до решения Минюста, Сафронов опубликовал письмо исполняющего обязанности председателя гордумы Сергея Васина: депутатам поручили обходить жителей своих округов и выявлять протестные настроения. Эта новость получила широкий резонанс, на нее обратили внимание в том числе СМИ, признанные иноагентами.

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24 ноября канал удалили по рекомендации комиссии краевого отделения КПРФ и юридической службы партии: там сочли риски слишком высокими. Иностранного финансирования для получения статуса иноагента давно не требуется. В июне 2026 года замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета признал: деньги из-за рубежа нашли лишь у 4% тех, кого объявили иноагентами в 2025 году. Всего за тот год в реестр внесли 215 человек и организаций. «Деньги там и не нужны — там уже другие формы», — заявил Свириденко. «Красный темник»* — не первый телеграм-канал в реестре. В 2024 году туда вносили анонимные «ВЧК-ОГПУ»**, BRIEF*** и «Незыгарь»****, в октябре 2026-го — «Плохую куряночку»*****, критиковавшую власти Курска, а в один день с каналом Сафронова — «Бюро»******, которым, по версии Минюста, руководят из-за рубежа. Но у «Красного темника»* был публичный автор, который живет в России и сам иноагентом не признан. Такой прецедент озадачил даже юристов. Сафронов — об удалении канала, претензиях Минюста и планах на будущее Сообщалось, что вы хотели сохранить канал. Почему в итоге его удалили? — Юридическая служба с целью снижения рисков в условиях значительной правовой неопределенности предложила телеграм-канал удалить. Вообще непонятно, что с этим делать: где ставить плашки, каким образом все это… И самое главное — есть высокий риск продолжения политических репрессий. Юристы меня победили. Да, жалко. Девять лет я развивал этот канал, 40 гигабайт информации там накопилось. К сожалению, вот такие времена. Как вы оцениваете само решение Минюста? — Понятно, что лично я возмущен. Я не считаю себя никаким иностранным агентом, я считаю себя патриотом. Никогда никакого финансирования из-за рубежа я не получал, ни копейки. Я писал для вашего СМИ колонку о том, что это просто политическая дубина, и от своих слов не отказываюсь. Это не то чтобы меня лично обидели и я теперь весь раздраженный рассказываю про иноагентство. Понятно, что все это политические репрессии. Телеграм-каналы в реестр уже попадали, но ваш никогда не был анонимным. Это первый такой случай? — Юристы мне как раз и говорят, что случай уникальный: это первый телеграм-канал, про который понятно, кто его ведет. И я никогда этого не скрывал. Решение затронуло другие ваши страницы и аккаунты? — Нет, иноагентом признали только телеграм-канал. Но я очень сожалею, что настали такие времена, когда фактически закону придают обратную силу. Можно пострадать за то, что ты делал, когда это не было противозаконным. Например, за репосты публикаций людей, которые на тот момент ни в каких списках иноагентов не состояли, а потом в них оказались/попали. Что такое объявить иноагентом? В современной России это способ гражданской казни, когда тебе не только лепят клеймо, но и создают целый ряд других негативных последствий. И все это происходит на основании неких мнений и оценочных суждений. Посмотрите на формулировку: «публиковал недостоверные сведения». А кто эту недостоверность выявил? Каким образом ее доказали? Сама идея иноагентства имеет право на существование, государство должно защищать себя от внешнего влияния. Но когда это превращается в сведение политических счетов, в политическую дубину и борьбу с неугодными, — это очень печально. Еще Минюст пишет, что вы призывали к участию в несанкционированных акциях. — Моя позиция всегда была в том, что на несанкционированные акции ходить нельзя. Я со многими товарищами спорил на эту тему, в том числе из либерального лагеря. Не потому, что я чего-то боюсь: когда ты призываешь людей на такую акцию, ты фактически толкаешь их под дубинки. Вспомните митинг против блокировки Telegram. Мы его согласовали, потом согласование абсолютно незаконно отменили. В принципе, я был вправе его проводить: разрешение получено по закону, других процедур не предполагается. Но я все равно пошел в суд, потому что иначе подставил бы людей. Я убежденный сторонник того, чтобы проводить мероприятия только законным образом. А мне рассказывают, что я кого-то куда-то призывал. Это просто ложь.

Александр Сафронов на пикете © Фото из личного архива Александра Сафронова

За последние лет десять меня оштрафовали за организацию якобы незаконного мероприятия только однажды: когда мы с активистом Виталием Черкасовым собирали подписи за сохранение зеленой зоны и против генплана. Мы совершили ошибку — пришли собирать подписи у себя в районе в одинаковых майках. При чем тут одинаковые майки? — Мы разложили столик и надели майки — по-моему, с надписью «Юбилейный против застройки». Полиция трактовала это как публичную агитацию и признак публичного мероприятия. Но все ведь взрослые люди, все понимают. Вспомните сцену из «Джентльменов удачи», когда герои из цементовоза вылезают. По нынешнему закону, пожалуйста: единый умысел, единая цель и одинаковая форма одежды — все в майках и трусах. Все, можно всех сажать. И при этом ни у кого нет уведомления. Как думаете, что стало поводом? Пост от 10 ноября с письмом о протестных настроениях или ваша борьба против храма на набережной? — Предположения у меня два. Первое — действительно это письмо, может быть, сыграло роль триггера. Хотя лично я убежден, что получил по совокупности. Второе — выборы, на которых мы, давайте по-честному, всей стране показали нарушения с сейф-пакетами. Видимо, это кому-то не понравилось.

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Вся эта нормативная документация устроена так, чтобы люди, против которых предпринимаются действия, даже не могли понять, в чем, собственно, дело. В нормальной системе к человеку приходят и говорят: «Вася, ты вот здесь нарушаешь закон. Это недопустимо, прекрати так делать». Если Вася не согласен, он идет в суд, и тогда госорган выигрывает дело, а суд назначает наказание. Это цивилизованный процесс. Мне никто никаких предупреждений не делал, замечаний не выносил, никаких предписаний я не получал. Просто ни с того ни с сего — бах, канал объявили иноагентом. Другие депутаты гордумы не выступают против властей так активно, как вы. Может, в этом и дело — вы слишком громкий, слишком неудобный? — Может быть. Но я считаю, что депутат избирается для того, чтобы защищать и просвещать народ. Если этого не делать, то у меня вопрос: зачем тогда, простите, вообще быть депутатом? Чтобы иметь какую-то корочку? Если тебя избрал народ, нужно отстаивать его интересы. А просто сидеть, поднимая руку, и голосовать ровно так, как захочет мэр, — с моей точки зрения, это порнография, это не политика. Не кажется ли вам, что таким образом власти послали последнее предупреждение? — Я считаю, что в стране должна соблюдаться Конституция, а по Конституции у нас свобода слова, свобода мысли, свобода мнений, свобода собраний. Да, я критикую власть. Да, я был активным противником нашего мэра — не потому, что он лично мне не нравится, а потому, что я против того, что он делал, против антинародного генплана. Если мы хотим быть цивилизованным государством, то и вести себя надо цивилизованно. Я надеюсь на хоть какую-то адекватность тех, кто принимает решения. Ладно бы я был связан с экстремистскими сообществами, получал деньги из-за рубежа — ничего этого нет. Все, что написано, — это то, что я критиковал власть и нашу избирательную систему.

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Будете оспаривать статус в суде? — Чтобы подготовить иск, нам сначала нужно понять, в чем претензии. Мы же не можем написать в заявлении: «А я хороший, ничего не делал, не получал». Нужно юридическое обоснование, а на сайте Минюста — набор оценочных суждений. Сначала мы вступим в переписку, попытаемся получить хоть какие-то разъяснения, а потом будем думать, подавать иск или нет. Статус повлияет на вашу работу в гордуме? — По идее, не должен. Иноагентом объявлен не я, а канал. В городской думе заседает не телеграм-канал, а конкретное физическое лицо — депутат Сафронов. Но с нашей безумной системой вообще ничего не понятно. Кто им мешает завтра что-то еще сделать? Мы уже понимаем, что правоприменительная практика у нас не направлена на защиту прав граждан. Не думаете теперь сбавить обороты? — Меня лишили канала на 10 тысяч подписчиков. Конечно, это удар, это крайне неприятно. Я привык общаться с людьми, открыто излагать свою позицию, освещать депутатскую деятельность. Я считаю, что для депутата, да и для общественника, это правильно и нормально. Новый канал заведете? — Сначала хочу получить хоть какое-то представление о том, каковы претензии. А то я сейчас опять канал открою и через две недели получу еще что-нибудь. Многие, кого признают иноагентами, уезжают из страны. Вы об этом думаете? — Я никуда уезжать не собираюсь.