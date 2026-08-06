Молодая семья с ребенком переехала в новый микрорайон Краснодара и честно записала все расходы за месяц — от ипотеки до роллов для усталых родителей. Мы лишь бережно отредактировали мелочи и пересчитали итог, а рассказывает эту историю сама героиня.

Анна 34 года, замужем, работает маркетологом, воспитывает дочку Алису и кота Пломбира

Два месяца назад мы переехали в новый ЖК в микрорайоне Любимово вчетвером: я, муж, дочка Алиса (3,5 года) и кот Пломбир (2 года). Это наша первая новостройка и вообще собственное жилье, и после переезда мы одновременно ужасно радовались и хватались за голову, не понимая, к чему готовиться после ремонта. Я попробовала честно записать все расходы за июнь — наш второй месяц жизни в своей квартире. Расскажу, как мы здесь оказались и сколько денег тратим в месяц.

Как мы переехали в новостройку Мы с мужем оба родом из края, в Краснодаре остались после универа, где и познакомились 12 лет назад. Дольше всего жили на Гидрострое — снимали сначала студию, а потом однушку за 15 000–17 000 рублей. Сейчас о таких ценах остается только мечтать. Район душевный, зеленый, с раскидистыми деревьями и тенистыми аллеями, где можно спрятаться от жары с коляской. Родись я там — вряд ли захотела бы уезжать. Но старый фонд есть старый фонд: с одной стороны, все друг друга знают, много доброжелательных соседей, с другой — жить под круглосуточным присмотром «старших по подъезду» все же напрягает. Новые дома на Гидрострое нам не понравились: у ЖК нет ни новых дорог, ни больших парковок, ни прогулочных зон. Добираться через пробку на Малом кольце — отдельный квест, с парковкой просто кромешный ад: узкие проезды, не рассчитанные на такой поток машин, где старожилы вешают свои цепочки и грызутся за два квадратных метра асфальта.

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Потом была квартира на 40 лет Победы — тоже не новый фонд, но там мы задержались недолго, уже понимая, что скоро расширяемся. Плюсы: все под рукой, супермаркеты, зал, Чистяковская роща для прогулок, да и до главного парка города относительно недалеко.

С рождением Алисы мы начали присматриваться к двушкам в новостройках. Друзья по работе уже взяли квартиру в Любимово в айти-ипотеку, и мы, можно сказать, повторили за ними. Посмотрели варианты в уже сданных домах, подали заявку. И вот, спустя полтора года ремонта, которые прошли как в бреду и тумане, мы, наконец заехали в нашу первую собственную квартиру.

Теперь к бюджету за июнь.

Жилье и коммуналка Ипотека — 32 000 рублей. Морально тяжеловато смотреть на эту сумму, но это наш главный платеж за новую жизнь, никуда не денешься. Стараемся делать досрочки по мере возможности. Коммуналка — 7 500 рублей. В июне вышло примерно на 700 рублей больше мая, так как потихоньку подступает традиционная кубанская жара. Наши окна — на солнечной стороне, так что я включала сплит с 11 до самого вечера, пока не уйдет солнце.

Связь и интернет Мы с мужем оба работаем на удаленке (он ездит в офис два раза в неделю), поэтому интернет нужен бесперебойный. У Андрея часто включены сразу два компьютера, а у меня постоянные чаты в соцсетях. В съемном жилье на связь уходило около 2500 рублей (домашний Wi-Fi и две симки). Соседи по новой квартире подсказали, что в доме подключают МТС, и мы взяли семейный тариф «МТС Дома Супер» с двумя сим-картами и безлимитным мобильным интернетом. Мы выбрали тариф за 1450 рублей в месяц с максимальной скоростью домашнего интернета (до гигабита), хотя можно и меньше — тогда вышло бы около 1200. Еще в нашу подписку входит сервис с кино и музыкой. Раньше тратили на аналогичное 600 рублей в месяц на двоих, а сейчас изучаем возможности Киона, который достался нам бесплатно. Всего к тарифу можно подключить до шести человек, и абонплата не изменится. Думаем подтянуть родителей.

Продукты и еда Супермаркеты и маркетплейсы — 35 000 рублей. В июне мы, как обычно, в основном готовили дома, философски закатывая глаза от цен за полупустые пакеты из магазинов. У нас на территории уже есть «Магнит» и «Лента», недалеко «Перекресток». Мы заказываем продукты в приложениях супермаркетов с доставкой до двери, а сладости — чаще на маркетплейсах. Доставка готовой еды обошлась в 10 000 рублей. Ничего сверхъестественного: всего три заказа роллов для усталых родителей. Еще год назад я написала бы «четыре», эх. Итого еда: 45 000 рублей. Многовато, но простите нам наши редкие приступы гедонизма. Пока ребенок маленький, мы почти никуда не выбираемся и иногда хотим немного себя порадовать.

© Изображение сгенерировано с помощью нейросети recraft.ai

Быт В июне купили набор фильтров для воды и кое-какие средства для уборки. Вышло около 3000 рублей. Вода у нас жесткая, фильтры приходится менять чаще, чем хотелось бы. Не припомню такой проблемы в старых микрорайонах, но, может, просто не обращала внимания.

Клининг — 5500, один раз заказали поддерживающую уборку, когда не хватило на нее сил после выходных у родителей.

Транспорт Машина у нас одна, обычно на бензин уходит 5000–6000 рублей: муж ездит на работу два-три раза в неделю, я максимум дважды в месяц могу выехать куда-то по работе или ради Алисы. Иногда на выходных отдыхаем у родителей за 70 км от Краснодара. Этот июнь запомнился топливным апокалипсисом: гигантские очереди, лимиты по 20 литров, вдвое, а то и втрое завышенные цены на частных заправках. Но нам удивительно повезло быть лишь наблюдателями этого кошмара. Примерно за неделю до пика я успела залить полный бак — 3700 рублей. Муж потом шутил, что я «что-то знала», когда заправлялась до полного. Остаток месяца ездили очень экономно, четыре раза вызывали такси — вышло на 3500 рублей.

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Когда в июле один из городских пабликов написал, что ситуация налаживается, мы решили пополнить запасы и действительно — за пять минут заехали на сетевую АЗС у парка «Краснодар» (давали уже по 40 литров в бак, но мы заправились на 1000 рублей). Держим кулачки, чтобы ситуация нормализовалась. Итого на поездки ушло 8200 рублей с учетом такси. Жаль, что пробки в городе никуда не делись даже во время кризиса.

Ребенок Частный сад — 12 000 рублей. Алиса ходит в сад в соседнем ЖК. Хоть на нашей территории и есть очень симпатичный, современный государственный, нам нужна возможность оставлять ребенка на полный день — оба работаем. Группы маленькие, воспитатели хорошие, кормят вкусно. Мы довольны. На пару летних футболок и носочков с маркетплейса и девичьи безделушки с Эльзой из «Холодного сердца» ушли примерно 3500 рублей.

© Изображение сгенерировано с помощью нейросети recraft.ai

Кот Наш кот Пломбирчик (Пуша, Бирюша) — отдельная статья нежности и расходов. Он появился у нас еще на съемной квартире и переезд в новостройку переживал тревожно. Наш мальчик — альбинос, у него почти нет слуха, как это часто бывает у полностью белых котов. Так что это особенно чуткий и ранимый член нашей семьи, очень его любим и стараемся баловать. У Пуши есть одна особенность — он практически на 80% питается вареным куриным мясом — привык после проблем с ЖКТ, а после мы уже не смогли его переучить. В месяц на филе, сухой корм и наполнитель ушло около 4500 рублей.

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Здоровье, спорт, красота Абонементы в спортзал и на йогу — 7000 рублей за двоих. Признаюсь честно, что за спорт мы пока только платим. Ходим от случая к случаю: пока не совсем освоились и поспешили с покупкой. Зато я пару раз выбралась на уличный урок йоги от своей студии. Начинаю присматриваться к танцевальным кружкам для Алисы. Аптека — примерно 5000 рублей. Тут у нас мультивитамины для дочки, антигистаминные для мужа, средство от комаров и мой SPF. Слава богу, летом никто не заболел. Парикмахерская, маникюр — еще около 7000 рублей. Тут только мои расходы, траты мужа в этой статье очень скромные, так что его тысячу на стрижку раз в три месяца раскидывать как-то даже неловко.

Итоговый бюджет за июнь Расходы Сумма Ипотека 32 000 рублей Коммуналка 7500 рублей Связь и интернет 1450 рублей Еда 45 000 рублей Быт 8500 рублей Транспорт 8200 рублей Ребенок 15 500 рублей Кот Пломбир 4500 рублей Здоровье, спорт, красота 19 000 рублей Итого 141 650 рублей

Что ж, цифры в записанном виде впечатляют даже меня. Конечно, на Гидрострое мы тратили значительно меньше, но тогда и времена были проще, и мы скромнее. На 40 лет Победы расходы были уже ближе к нынешней сумме, но все же ниже из-за отсутствия ипотеки. Еще важно, что это не самый затратный месяц — мы не покупали серьезной одежды ни для одного из членов семьи, не ездили отдыхать. Гуляли в основном у себя по аллее и в парке «Краснодар» — спасибо этому месту за новые впечатления для тех, кто из месяца в месяц проживает свой день сурка.