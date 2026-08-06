Сколько стоит месяц жизни в новостройке Краснодара? Дневник семьи с ребенком и котом во время топливного кризиса
Молодая семья с ребенком переехала в новый микрорайон Краснодара и честно записала все расходы за месяц — от ипотеки до роллов для усталых родителей. Мы лишь бережно отредактировали мелочи и пересчитали итог, а рассказывает эту историю сама героиня.
Анна
34 года, замужем, работает маркетологом, воспитывает дочку Алису и кота Пломбира
Два месяца назад мы переехали в новый ЖК в микрорайоне Любимово вчетвером: я, муж, дочка Алиса (3,5 года) и кот Пломбир (2 года). Это наша первая новостройка и вообще собственное жилье, и после переезда мы одновременно ужасно радовались и хватались за голову, не понимая, к чему готовиться после ремонта. Я попробовала честно записать все расходы за июнь — наш второй месяц жизни в своей квартире. Расскажу, как мы здесь оказались и сколько денег тратим в месяц.
Как мы переехали в новостройку
Мы с мужем оба родом из края, в Краснодаре остались после универа, где и познакомились 12 лет назад. Дольше всего жили на Гидрострое — снимали сначала студию, а потом однушку за 15 000–17 000 рублей. Сейчас о таких ценах остается только мечтать. Район душевный, зеленый, с раскидистыми деревьями и тенистыми аллеями, где можно спрятаться от жары с коляской. Родись я там — вряд ли захотела бы уезжать.
Но старый фонд есть старый фонд: с одной стороны, все друг друга знают, много доброжелательных соседей, с другой — жить под круглосуточным присмотром «старших по подъезду» все же напрягает. Новые дома на Гидрострое нам не понравились: у ЖК нет ни новых дорог, ни больших парковок, ни прогулочных зон. Добираться через пробку на Малом кольце — отдельный квест, с парковкой просто кромешный ад: узкие проезды, не рассчитанные на такой поток машин, где старожилы вешают свои цепочки и грызутся за два квадратных метра асфальта.
Знаете ли вы старые названия улиц и районов Краснодара:
Потом была квартира на 40 лет Победы — тоже не новый фонд, но там мы задержались недолго, уже понимая, что скоро расширяемся. Плюсы: все под рукой, супермаркеты, зал, Чистяковская роща для прогулок, да и до главного парка города относительно недалеко.
С рождением Алисы мы начали присматриваться к двушкам в новостройках. Друзья по работе уже взяли квартиру в Любимово в айти-ипотеку, и мы, можно сказать, повторили за ними. Посмотрели варианты в уже сданных домах, подали заявку. И вот, спустя полтора года ремонта, которые прошли как в бреду и тумане, мы, наконец заехали в нашу первую собственную квартиру.
Теперь к бюджету за июнь.
Жилье и коммуналка
Ипотека — 32 000 рублей. Морально тяжеловато смотреть на эту сумму, но это наш главный платеж за новую жизнь, никуда не денешься. Стараемся делать досрочки по мере возможности.
Коммуналка — 7 500 рублей. В июне вышло примерно на 700 рублей больше мая, так как потихоньку подступает традиционная кубанская жара. Наши окна — на солнечной стороне, так что я включала сплит с 11 до самого вечера, пока не уйдет солнце.
Связь и интернет
Мы с мужем оба работаем на удаленке (он ездит в офис два раза в неделю), поэтому интернет нужен бесперебойный. У Андрея часто включены сразу два компьютера, а у меня постоянные чаты в соцсетях. В съемном жилье на связь уходило около 2500 рублей (домашний Wi-Fi и две симки). Соседи по новой квартире подсказали, что в доме подключают МТС, и мы взяли семейный тариф «МТС Дома Супер» с двумя сим-картами и безлимитным мобильным интернетом.
Мы выбрали тариф за 1450 рублей в месяц с максимальной скоростью домашнего интернета (до гигабита), хотя можно и меньше — тогда вышло бы около 1200. Еще в нашу подписку входит сервис с кино и музыкой. Раньше тратили на аналогичное 600 рублей в месяц на двоих, а сейчас изучаем возможности Киона, который достался нам бесплатно.
Всего к тарифу можно подключить до шести человек, и абонплата не изменится. Думаем подтянуть родителей.
Продукты и еда
Супермаркеты и маркетплейсы — 35 000 рублей. В июне мы, как обычно, в основном готовили дома, философски закатывая глаза от цен за полупустые пакеты из магазинов. У нас на территории уже есть «Магнит» и «Лента», недалеко «Перекресток». Мы заказываем продукты в приложениях супермаркетов с доставкой до двери, а сладости — чаще на маркетплейсах.
Доставка готовой еды обошлась в 10 000 рублей. Ничего сверхъестественного: всего три заказа роллов для усталых родителей. Еще год назад я написала бы «четыре», эх.
Итого еда: 45 000 рублей. Многовато, но простите нам наши редкие приступы гедонизма. Пока ребенок маленький, мы почти никуда не выбираемся и иногда хотим немного себя порадовать.
Быт
В июне купили набор фильтров для воды и кое-какие средства для уборки. Вышло около 3000 рублей. Вода у нас жесткая, фильтры приходится менять чаще, чем хотелось бы. Не припомню такой проблемы в старых микрорайонах, но, может, просто не обращала внимания.
Клининг — 5500, один раз заказали поддерживающую уборку, когда не хватило на нее сил после выходных у родителей.
Транспорт
Машина у нас одна, обычно на бензин уходит 5000–6000 рублей: муж ездит на работу два-три раза в неделю, я максимум дважды в месяц могу выехать куда-то по работе или ради Алисы. Иногда на выходных отдыхаем у родителей за 70 км от Краснодара.
Этот июнь запомнился топливным апокалипсисом: гигантские очереди, лимиты по 20 литров, вдвое, а то и втрое завышенные цены на частных заправках. Но нам удивительно повезло быть лишь наблюдателями этого кошмара. Примерно за неделю до пика я успела залить полный бак — 3700 рублей. Муж потом шутил, что я «что-то знала», когда заправлялась до полного. Остаток месяца ездили очень экономно, четыре раза вызывали такси — вышло на 3500 рублей.
Как выглядел топливный кризис в нескольких регионах юга России:
Когда в июле один из городских пабликов написал, что ситуация налаживается, мы решили пополнить запасы и действительно — за пять минут заехали на сетевую АЗС у парка «Краснодар» (давали уже по 40 литров в бак, но мы заправились на 1000 рублей). Держим кулачки, чтобы ситуация нормализовалась.
Итого на поездки ушло 8200 рублей с учетом такси. Жаль, что пробки в городе никуда не делись даже во время кризиса.
Ребенок
Частный сад — 12 000 рублей. Алиса ходит в сад в соседнем ЖК. Хоть на нашей территории и есть очень симпатичный, современный государственный, нам нужна возможность оставлять ребенка на полный день — оба работаем. Группы маленькие, воспитатели хорошие, кормят вкусно. Мы довольны.
На пару летних футболок и носочков с маркетплейса и девичьи безделушки с Эльзой из «Холодного сердца» ушли примерно 3500 рублей.
Кот
Наш кот Пломбирчик (Пуша, Бирюша) — отдельная статья нежности и расходов. Он появился у нас еще на съемной квартире и переезд в новостройку переживал тревожно. Наш мальчик — альбинос, у него почти нет слуха, как это часто бывает у полностью белых котов. Так что это особенно чуткий и ранимый член нашей семьи, очень его любим и стараемся баловать.
У Пуши есть одна особенность — он практически на 80% питается вареным куриным мясом — привык после проблем с ЖКТ, а после мы уже не смогли его переучить. В месяц на филе, сухой корм и наполнитель ушло около 4500 рублей.
Чокопай, Бисквит и Марципан: есть нельзя, гладить — можно:
Здоровье, спорт, красота
Абонементы в спортзал и на йогу — 7000 рублей за двоих. Признаюсь честно, что за спорт мы пока только платим. Ходим от случая к случаю: пока не совсем освоились и поспешили с покупкой. Зато я пару раз выбралась на уличный урок йоги от своей студии. Начинаю присматриваться к танцевальным кружкам для Алисы.
Аптека — примерно 5000 рублей. Тут у нас мультивитамины для дочки, антигистаминные для мужа, средство от комаров и мой SPF. Слава богу, летом никто не заболел.
Парикмахерская, маникюр — еще около 7000 рублей. Тут только мои расходы, траты мужа в этой статье очень скромные, так что его тысячу на стрижку раз в три месяца раскидывать как-то даже неловко.
Итоговый бюджет за июнь
|
Расходы
|
Сумма
|
Ипотека
|
32 000 рублей
|
Коммуналка
|
7500 рублей
|
Связь и интернет
|
1450 рублей
|
Еда
|
45 000 рублей
|
Быт
|
8500 рублей
|
Транспорт
|
8200 рублей
|
Ребенок
|
15 500 рублей
|
Кот Пломбир
|
4500 рублей
|
Здоровье, спорт, красота
|
19 000 рублей
|
Итого
|
141 650 рублей
Что ж, цифры в записанном виде впечатляют даже меня. Конечно, на Гидрострое мы тратили значительно меньше, но тогда и времена были проще, и мы скромнее. На 40 лет Победы расходы были уже ближе к нынешней сумме, но все же ниже из-за отсутствия ипотеки.
Еще важно, что это не самый затратный месяц — мы не покупали серьезной одежды ни для одного из членов семьи, не ездили отдыхать. Гуляли в основном у себя по аллее и в парке «Краснодар» — спасибо этому месту за новые впечатления для тех, кто из месяца в месяц проживает свой день сурка.
Мне кажется, что тратить меньше у нас вряд ли получится, разве что после закрытия ипотеки. Пока мы оба работаем, с нынешними ценами я считаю эту сумму адекватной. Единственное, что расстраивает — откладывать пока удается сущие копейки. Но это дело времени.