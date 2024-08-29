В Краснодаре открыли первую в России Аллею славы бокса ЮФО

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

28 августа в Краснодаре открыли Аллею славы бокса ЮФО, созданную благотворительным фондом ТОЧНО Добро совместно с Федерацией бокса России в ЮФО

100-метровую Аллею славы бокса построили в Краснодаре на пересечении улиц Сормовской и Старокубанской.

Вдоль прогулочной зоны установили 41 звезду с именами выдающихся боксеров — уроженцев ЮФО, которые прославили малую родину на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира. На каждую звезду нанесли QR-код, отсканировав который посетители смогут узнать больше о жизни и достижениях спортсменов.

«Получилась прекрасная зеленая территория, которой мы будем восхищаться. Благодарю наставников, которые довели наших спортсменов до побед. Я уверен, что дети и внуки будут рассказывать об этих великих людях. Также добавлю, что мы с проектировщиками заложили ещё места под звёзды», — отметил Евгений Наумов.

Девять звёзд аллеи оставили пустыми — для боксеров, которым только предстоит прославить край.

Идея создания достопримечательности принадлежит основателю благотворительного фонда ТОЧНО Добро, владельцу ГК ТОЧНО Николаю Амосову и руководителю дирекции Федерации бокса России в ЮФО Дмитрию Кашину. Проект Аллеи одобрили на IV Всероссийском боксерском форуме в Серпухове и поддержал мэр Краснодара Евгений Наумов. Общий объем инвестиций в создание объекта — около 66 млн рублей.

  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

«Больше 6 лет я в наблюдательном совете Федерации бокса России в ЮФО. За это время мы с командой построили школу единоборств, организовывали и поддерживали спортивные соревнования, активно развивали бокс в регионе. Год назад нам с Дмитрием Кашиным пришла идея увековечить имена спортсменов, которые уже сделали свой вклад в бокс, и замотивировать будущих чемпионов. Так появилась Аллея славы бокса ЮФО. Хотелось бы, чтобы подобные проекты создавали и в других федеральных округах, чтобы появлялись памятники, точки притяжения, которые будут популяризировать спорт в России», — поделился Николай Амосов.

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Главный арт-объект Аллеи — бронзовая скульптура «Будущий чемпион» Миграна Арутюняна — автора памятника И.С. Тургеневу в Краснодаре. Фигуры юного боксера и его отца, идущих на тренировку, символизируют преемственность поколений и стремление молодёжи к таким же ярким победам, как у их именитых предшественников. Аллея станет не только местом, где увековечены имена великих боксеров, но и пространством, вдохновляющим на новые достижения, считают создатели.

  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Помимо звёзд и скульптуры на Аллее установили четыре стелы. Они посвящены выдающимся тренерам и судьям, которые сделали большой вклад в развитие бокса в ЮФО. Зону отдыха украсили тематические скамейки «Сила», «Воля», «Цель» и «Бокс».

Открытие Аллеи приурочили к Международному дню бокса. В мероприятии поучаствовали чиновники и общественные деятели: член Исполнительного комитета Федерации бокса России Татьяна Кириенко, руководитель Федерации бокса России в ЮФО Дмитрий Кашин, статс-секретарь губернатора Краснодарского края Максим Слюсарев, вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Ведущим мероприятия стал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Среди почетных гостей вечера — именитые спортсмены, чемпионы Олимпийских игр, Европы и мира: Дмитрий Пирог, Рахим Чахкиев, Сергей Водопьянов, Софья Очигава, Давид Айрапетян и другие. Они высоко оценили важность объекта не только для развития бокса в ЮФО, но и во всей России. 

«Я уверен, что в недалеком будущем во всех федеральных округах нашей Родины появятся подобные аллеи славы», — сказал Дмитрий Кашин.

В фонде ТОЧНО Добро убеждены, что проект Аллеи славы бокса ЮФО станет новым культурным центром Краснодара, местом, где традиции и достижения прошлого вдохновят молодое поколение на новые спортивные победы.

  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Напомним, ГК ТОЧНО возводит ЖК «Патрики», на территории которого открыли Аллею славы бокса, в периметре улиц Старокубанская, Сормовская и Лизы Чайкиной. Близ комплекса благоустроят «гульвар», смонтируют автоматическую подсветку пешеходных зон, велодорожек и деревьев. Рядом возведут детский сад.

Благоустройство Бокс ГК ТОЧНО Евгений Наумов Инфраструктура Краснодар Парки Спорт Строительство

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