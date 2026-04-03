Общественная палата Краснодарского края совместно с учеными КубГУ выпустила объемный доклад, в котором рассказывает и о состоянии умов местной молодежи. Социологи выяснили, что зумеры не хотят заводить семьи из-за моды на работу бариста, школьники сопротивляются консервативным запретам, а для победы над иностранным влиянием подросткам нужно читать западные антиутопии и петь песни итальянских антифашистов. Редактор Юга.ру (и по совместительству социолог) Денис Куренов не без удивления ознакомился с докладом и рассказывает главное.

«Доклад о состоянии гражданского общества в Краснодарском крае» — это официальный ежегодный документ, подготовленный Общественной палатой региона. Представленный текст подводит итоги 2025 года и был опубликован в начале 2026-го. Документ охватывает многие сферы жизни региона — от работы НКО и казачества до мер поддержки участников СВО и статистики посещаемости библиотек.



Авторы доклада: эксперты Общественной палаты Краснодарского края при научном сопровождении социологов Кубанского государственного университета (КубГУ).



Эта статья фокусируется на самой резонансной части документа — главе №6 («Социальный портрет региональной молодежи») и методических приложениях. Именно там чиновники и ученые анализируют «брожение умов» кубанских зумеров, их отношение к государственным запретам, СВО и карьере, а также дают советы педагогам, как спасать подростков от влияния западной массовой культуры.



Де-юре краевая Общественная палата не является органом власти, а считается независимым посредником между обществом и государством. Однако в реалиях современной российской политической системы эта структура полностью встроена в государственную вертикаль. Палата формируется при участии губернатора и депутатов, а ее риторика всегда совпадает с официальным курсом. Поэтому в данном материале мы позволим себе допущение рассматривать доклад как прямую трансляцию взглядов и планов краевой власти.

© Скриншот из доклада краевой Общественной палаты, в общем числе опрошенной молодежи опечатка — их было 4392 человека

Демография, бариста и угроза прекариата Власти Краснодарского края задались извечным вопросом: почему кубанская молодежь не хочет рожать? Сухая статистика Росстата, приведенная в докладе, не радует: в 2025 году в регионе родилось на 2,8% меньше детей, чем годом ранее, а суммарный коэффициент рождаемости не дотягивает до плановых показателей. Сначала социологи честно перечисляют объективные причины. Cозданию семей мешают дороговизна ипотеки, малогабаритные квартиры в районах массовой застройки (в официальном документе их трогательно и прямо называют «человейниками») и карьера, отнимающая все силы. Но нужно искать и другие причины. Об этом, например, государство напомнило исследователю Алексею Ракше*, которого признало иноагентом после того, как он указал на демографический антирекорд марта 2025 года.

Кубанские авторы поняли этот намек. По мнению исследователей, демографию подрывает «разумный эгоизм» и самореализация, которая превратилась для молодежи в «своеобразный фетиш со смутным содержанием». А главным инструментом этого фетиша стала неправильная работа. Авторы бьют тревогу: от 25% до 40% выпускников вузов и ссузов отказываются работать по специальности (оправдываясь низкими зарплатами) и пополняют ряды так называемого прекариата. Прекариат — это (в том числе и) молодежь, выбирающая временную и низкоквалифицированную занятость. В список деструктивных профессий попали курьеры, бариста и продавцы. Молодые люди остаются в этой сфере и после получения диплома, так как считают такую работу «удобной и ненапряжной».

Виноваты в этом, разумеется, интернет-коучи и инфлюенсеры. Именно они создали «обширную сферу интернет-мифологии», захватившую воображение зумеров, и внушили им деструктивные мантры: «самореализация вместо рабства с 8 до 17», «работаю, когда мне удобно» и «ни от кого не завишу». В финале этого блока авторы выстраивают удивительную логическую цепочку, доказывая, что гибкий график неизбежно ведет к демографическому коллапсу. Согласно исследованию, работа бариста или курьером вызывает «профессиональную десоциализацию» и фиксацию на досуге. Расслабленный молодой человек отказывается от «длинных жизненных стратегий» (то есть от многолетней ипотеки), а это, в свою очередь, препятствует формированию социальной зрелости. Итог: курьер просто не способен осознать важность создания семьи и воспитания детей. Еще одна опасность, по мнению авторов, кроется в современной поп-психологии. В докладе прямо обвиняют интернет-психологов в том, что они навязали молодежи концепции «любви к себе». Особую ярость у составителей вызвал термин «личные границы» — его (наряду с идеей «независимости») официально заклеймили как инструмент формирования «эгоизма» и деструктивного поведения, мешающего встраиваться в государственные задачи.

«Тревожное большинство» и пугающе либеральные школьники Пока власти Кубани активно защищают традиционные ценности, местная молодежь, похоже, живет в какой-то другой идеологической вселенной. Статистика доклада выглядит приговором многолетним усилиям: на Кубани создано 5 200 казачьих классов, где муштруют 112 тысяч детей, еще 82 тысячи школьников изучают «Основы православной культуры», а по всему краю открыты десятки «Домов Юнармии». Казалось бы, на выходе мы должны получить армию юных лоялистов. Но социология вскрыла глубокий разрыв: самая проблемная для государства группа — это подростки 14–18 лет.

Парад казаков в Краснодаре © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру

Школьники оказались самой радикальной и оппозиционной когортой. Судите сами: уехать на ПМЖ за границу хотят почти 14% несовершеннолетних (среди молодежи 18–34 лет таких всего 4,8%). На несанкционированные митинги готовы выйти 15,7% подростков (против 10% у старших). В докладе этот феномен пытаются объяснить «эффектом взросления»: видимо, суровая кубанская реальность быстро выбивает из головы бунтарство, заменяя его смирением. Но пока мировоззрение школьников авторы грустно характеризуют как «либерально-индивидуалистическое». Особенно ярко индивидуализм проявляется в отношении к свежим государственным запретам (и это они еще не спрашивали о блокировках Telegram и суете вокруг VPN). Молодежь упорно сопротивляется консервативной морали:

Чайлдфри: треть несовершеннолетних (31,7%) уверены, что иметь или не иметь детей — личный выбор, за который нельзя осуждать.

треть несовершеннолетних (31,7%) уверены, что иметь или не иметь детей — личный выбор, за который нельзя осуждать. ЛГБТ**: почти четверть подростков (22,8%) прямо заявили, что не поддерживают государственные запреты в этой сфере, так как не видят в этом «угрозы мирового масштаба, как представляют наши СМИ и власти». Что касается отношения к СВО, то тут юное поколение разделилось. Около 50% молодежи поддерживает спецоперацию. Оставшуюся половину социологи сегментировали: около 10% они записали в «убежденные западники» (те, кто явно против по идеологическим причинам), а вот самую массовую группу назвали «тревожным большинством» или «колеблющимися». Это те, у кого в голове патриотические настроения смешались со страхом потерять личный комфорт и кто предпочитает дистанцироваться от происходящего. В докладе этот идеологический вакуум называют пугающим для социологов-первокурсников дюркгеймовским термином «аномия». Тревожиться кубанским зумерам (и не только им) и правда есть из-за чего. В топе главных страхов: перенос боевых действий вглубь России (46,8%), массовые беспорядки (41,4%) и бедность из-за санкций (38,6%). Но есть и новые фобии: каждый пятый боится стать жертвой телефонных мошенников, а 16% всерьез опасаются, что нейросети и искусственный интеллект отнимут у них работу. В голове у «тревожного большинства» типичная для этого возраста эклектика. Безоговорочное первое место среди лидеров мнений занял ловец привидений и блогер Дима Масленников (13,2%). На втором месте — певец SHAMAN (6,9%). Далее в пятерке кумиров Владимир Соловьев, Ксения Собчак и Екатерина Мизулина.

Певец SHAMAN © Фото Okras, commons.wikimedia.org, лицензия CC BY-SA 4.0

Рецепт спасения: политинформация, антиутопии и Киану Ривз Осознав масштабы катастрофы (зумеры варят кофе, боятся ИИ и склонны к либерализму), авторы доклада переходят к практической части. Удивительно, но составители доклада сами признают: государственная пропаганда работает из рук вон плохо. В тексте прямо говорится, что многие патриотические мероприятия проводятся «поверхностно» и ради «красивого отчета» по грантам. Сама же молодежь в открытых ответах жалуется на «перегруз патриотикой», который вызывает у них только раздражение.

Для спасения ситуации авторы предлагают методы посложнее. Во-первых, вернуть в школы и вузы старые добрые уроки политинформации. Причем проводить их требуют не «для галочки», а с огоньком — чтобы ведущий эмоционально заражал аудиторию, задавал правильный вектор новостям и громил «антипатриотические интерпретации». В качестве доверенных источников указаны РИА Новости, канал Соловьева, Readovka и ресурс Сергея Кургиняна. Помимо обсуждения новостей, молодежь предлагают занять делом: сдачей норм ГТО (в докладе без стеснения указано, что это отличная подготовка к армии) и гуманитарным волонтерством — например, плетением маскировочных сетей и сбором книг для Донбасса, чтобы помочь местным школьникам в процессе «денацификации образования». Но самое интересное начинается в приложении к докладу, где кубанские ученые собрали список «правильных» фильмов, книг и песен. Задача этого списка — вырвать молодежь из лап западного индивидуализма и потребления. И делать это предлагают весьма парадоксальными методами.

© Скриншот из доклада краевой Общественной палаты, в слове «сферы» допущена опечатка («серы»)

В списке литературы, призванном защитить от тлетворного влияния «либерально-западных идеологем», оказались в том числе и сами западные авторы. Кубанским подросткам настоятельно рекомендуют читать «Над пропастью во ржи» Сэлинджера (главный гимн подросткового бунта), антиутопии «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли (автора известного эссе о «расширении сознания» при помощи психоделиков) и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери (может, авторы доклада хотят нам всем что-то сказать, но не могут?), а также роман «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, который... Впрочем, вы и так знаете. В кинематографе также царит эклектика. Наряду с фильмами «Белый тигр», «Солнцепек» и «Шугалей» (последние два прославляют ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина), для воспитания традиционных ценностей школьникам предлагают смотреть голливудские блокбастеры. Например, «Адвокат дьявола» с Киану Ривзом и Аль Пачино (видимо, чтобы отвадить от карьеры юриста) или триллер «На грани» с Энтони Хопкинсом. Музыкальный плейлист местного патриота тоже выглядит весьма достойно. Чтобы воспитать любовь к Родине, молодежи предлагают слушать не «Гимн молодежи Кубани», а: песню «ЧВК Вагнер» в исполнении Вики Цыгановой;

главный хит итальянских антифашистов Bella Ciao (оригинал и версию «армии Новороссии»);

песню «Священная война» в исполнении хора Народно-освободительной армии Китая. Разбавляют этот коктейль треки SHAMAN'a, Чичериной, Акима Апачева и Григория Лепса. *** Подводя итог этому труду, можно констатировать: власти Краснодарского края (а в их лице, возможно, и государственная система в целом) начинают расписываться в бессилии старых методов. Прямолинейная пропаганда «в лоб» отскакивает от зумеров, как миллиарды от арестованных кубанских чиновников. Власти пытаются заговорить с подростками на другом языке, но удачной ли будет эта попытка?