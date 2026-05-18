В России замедлился рост онлайн-продаж продуктов из-за ограничений мобильного интернета

Рост онлайн-продаж продуктов с января по март 2026 года показал минимальное значение за последние три года

18 мая издание «Коммерсант» со ссылкой на агентство Infoline сообщило, что рост онлайн-продаж продуктов упал до минимума за последние три года.

За первые три месяца 2026 года оборот онлайн-торговли увеличился на 23,9% и достиг 482 млрд рублей — это самый низкий показатель с 2023 года. Для сравнения: в первом квартале 2025 года рост составил 26,3%.

Специалисты заявили, что замедление роста связано с ограничениями работы связи и интернета во многих регионах. Представители Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) также согласились с этим мнением, подчеркнув, что при отсутствии мобильного интернета «электронная коммерция перестает быть доступной».