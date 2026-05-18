19 мая в Краснодаре более 60 улиц останутся без электричества
Публикуем список адресов в Краснодаре, где не будет света
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 19 мая отключат электричество. Без ресурса останутся 66 улиц.
С 9:00 до 12:00 электричества не будет по адресу:
- 70-летия Октября, 6.
С 13:00 до 17:00:
- Промышленная, 23/3, 25, 25/2, 25/4.
С 8:00 до 17:00:
- Березовая, 2/1, 1-30;
- Виноградная, 2, 19-43, 22-34;
- Знаменская, 32-75;
- Норковая, 11-17;
- Ольховая, 2-22;
- Платановая, 1-7;
- Селезнева, 178, 182-192;
- Сормовская, 1, 180;
- Сосновая, 7-22;
- Старокубанская, 127/1, 190;
- Стасова, 178.
С 9:00 до 17:00 по адресам:
- 1-ая Гвардейская, 4;
- Аксайская, 1-15, 2-4;
- Березанская, 75, 82-84;
- Буденного, 251-271, 255;
- Вильямса пр., 2-4, 9-21;
- Гаражная, 150;
- Гоголя, 33-46;
- Докучаева пер., 2-6, 9-21;
- Затонный пр., 24, 30, 35, 41;
- Индустриальный пр., 43-45, 57-59;
- Кирова, 46, 48, 50, 55-60;
- Коммунаров, 97-125;
- Костылева, 175-185, 194-206;
- Костычева пер., 1-5, 2-8;
- Кошевого, 35-55, 42-64, 65;
- Кошевого пр., 58-89;
- Красная, 135-137;
- Красноармейская, 86-94;
- Красюка, 1-18;
- Кузнечная, 138-165;
- Кузнечные ряды, 1-41, 4-26;
- Кутузова, 33-59, 44-46, 49, 102-110;
- Лицейская, 28-30, 37-39;
- Ломоносова, 78-81;
- Медведовский пр., 1-22;
- Микешина, 14-46;
- Можайского 2 пр., 27-29, 54-62;
- Мостовской пер., 1-23, 2-20;
- Нестерова, 53-71;
- Нестерова пр., 33-47, 34-46;
- Новокузнечная, 76-84, 105-123, 126-146, 143-165, 152-198;
- Октябрьская, 95-97;
- Пашковская, 80, 81-102;
- Пирогова, 1-13;
- Плановый пер., 1-4;
- Полевая, 51-81, 54-74;
- Почтовое отделение, 55;
- Рашпилевская, 128, 132, 155-177, 303-317;
- Российская, 119-255;
- Ростовское шоссе, 6, 8;
- Рыбачья, 34;
- Садовая, 139, 141;
- Свободы, 7;
- Северная, 361-371;
- Седина, 141;
- Славянская, 65-79;
- Сокол Евдокии, 34-50;
- Солнечная, 27-57;
- Стадионная, 1-17, 4-12;
- Талалихина, 42-66, 51-61;
- Тахтамукайская, 35-59;
- Филатова, 40-70;
- Хакурате, 2, 4.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял 70-е место в рейтинге доступности электроэнергии в 2026 году.
