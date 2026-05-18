19 мая в Краснодаре более 60 улиц останутся без электричества

Публикуем список адресов в Краснодаре, где не будет света

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 19 мая отключат электричество. Без ресурса останутся 66 улиц. С 9:00 до 12:00 электричества не будет по адресу: 70-летия Октября, 6. С 13:00 до 17:00: Промышленная, 23/3, 25, 25/2, 25/4. С 8:00 до 17:00: Березовая, 2/1, 1-30;

Виноградная, 2, 19-43, 22-34;

Знаменская, 32-75;

Норковая, 11-17;

Ольховая, 2-22;

Платановая, 1-7;

Селезнева, 178, 182-192;

Сормовская, 1, 180;

Сосновая, 7-22;

Старокубанская, 127/1, 190;

Стасова, 178.

С 9:00 до 17:00 по адресам: 1-ая Гвардейская, 4;

Аксайская, 1-15, 2-4;

Березанская, 75, 82-84;

Буденного, 251-271, 255;

Вильямса пр., 2-4, 9-21;

Гаражная, 150;

Гоголя, 33-46;

Докучаева пер., 2-6, 9-21;

Затонный пр., 24, 30, 35, 41;

Индустриальный пр., 43-45, 57-59;

Кирова, 46, 48, 50, 55-60;

Коммунаров, 97-125;

Костылева, 175-185, 194-206;

Костычева пер., 1-5, 2-8;

Кошевого, 35-55, 42-64, 65;

Кошевого пр., 58-89;

Красная, 135-137;

Красноармейская, 86-94;

Красюка, 1-18;

Кузнечная, 138-165;

Кузнечные ряды, 1-41, 4-26;

Кутузова, 33-59, 44-46, 49, 102-110;

Лицейская, 28-30, 37-39;

Ломоносова, 78-81;

Медведовский пр., 1-22;

Микешина, 14-46;

Можайского 2 пр., 27-29, 54-62;

Мостовской пер., 1-23, 2-20;

Нестерова, 53-71;

Нестерова пр., 33-47, 34-46;

Новокузнечная, 76-84, 105-123, 126-146, 143-165, 152-198;

Октябрьская, 95-97;

Пашковская, 80, 81-102;

Пирогова, 1-13;

Плановый пер., 1-4;

Полевая, 51-81, 54-74;

Почтовое отделение, 55;

Рашпилевская, 128, 132, 155-177, 303-317;

Российская, 119-255;

Ростовское шоссе, 6, 8;

Рыбачья, 34;

Садовая, 139, 141;

Свободы, 7;

Северная, 361-371;

Седина, 141;

Славянская, 65-79;

Сокол Евдокии, 34-50;

Солнечная, 27-57;

Стадионная, 1-17, 4-12;

Талалихина, 42-66, 51-61;

Тахтамукайская, 35-59;

Филатова, 40-70;

Хакурате, 2, 4.