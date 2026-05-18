19 мая в Краснодаре более 60 улиц останутся без электричества

Краснодарский край

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Публикуем список адресов в Краснодаре, где не будет света

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 19 мая отключат электричество. Без ресурса останутся 66 улиц.

С 9:00 до 12:00 электричества не будет по адресу: 

  • 70-летия Октября, 6.

С 13:00 до 17:00: 

  • Промышленная, 23/3, 25, 25/2, 25/4.

С 8:00 до 17:00:

  • Березовая, 2/1, 1-30;
  • Виноградная, 2, 19-43, 22-34;
  • Знаменская, 32-75;
  • Норковая, 11-17;
  • Ольховая, 2-22;
  • Платановая, 1-7;
  • Селезнева, 178, 182-192;
  • Сормовская, 1, 180;
  • Сосновая, 7-22;
  • Старокубанская, 127/1, 190;
  • Стасова, 178.

С 9:00 до 17:00 по адресам:

  • 1-ая Гвардейская, 4;
  • Аксайская, 1-15, 2-4;
  • Березанская, 75, 82-84;
  • Буденного, 251-271, 255;
  • Вильямса пр., 2-4, 9-21;
  • Гаражная, 150;
  • Гоголя, 33-46;
  • Докучаева пер., 2-6, 9-21;
  • Затонный пр., 24, 30, 35, 41;
  • Индустриальный пр., 43-45, 57-59;
  • Кирова, 46, 48, 50, 55-60;
  • Коммунаров, 97-125;
  • Костылева, 175-185, 194-206;
  • Костычева пер., 1-5, 2-8;
  • Кошевого, 35-55, 42-64, 65;
  • Кошевого пр., 58-89;
  • Красная, 135-137;
  • Красноармейская, 86-94;
  • Красюка, 1-18;
  • Кузнечная, 138-165;
  • Кузнечные ряды, 1-41, 4-26;
  • Кутузова, 33-59, 44-46, 49, 102-110;
  • Лицейская, 28-30, 37-39;
  • Ломоносова, 78-81;
  • Медведовский пр., 1-22;
  • Микешина, 14-46;
  • Можайского 2 пр., 27-29, 54-62;
  • Мостовской пер., 1-23, 2-20;
  • Нестерова, 53-71;
  • Нестерова пр., 33-47, 34-46;
  • Новокузнечная, 76-84, 105-123, 126-146, 143-165, 152-198;
  • Октябрьская, 95-97;
  • Пашковская, 80, 81-102;
  • Пирогова, 1-13;
  • Плановый пер., 1-4;
  • Полевая, 51-81, 54-74;
  • Почтовое отделение, 55;
  • Рашпилевская, 128, 132, 155-177, 303-317;
  • Российская, 119-255;
  • Ростовское шоссе, 6, 8;
  • Рыбачья, 34;
  • Садовая, 139, 141;
  • Свободы, 7;
  • Северная, 361-371;
  • Седина, 141;
  • Славянская, 65-79;
  • Сокол Евдокии, 34-50;
  • Солнечная, 27-57;
  • Стадионная, 1-17, 4-12;
  • Талалихина, 42-66, 51-61;
  • Тахтамукайская, 35-59;
  • Филатова, 40-70;
  • Хакурате, 2, 4.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял 70-е место в рейтинге доступности электроэнергии в 2026 году.

