В Туапсе подрядчик сорвал сроки ремонта крыши дома, поврежденного при атаке БПЛА
16 мая жительница Туапсе Евгения Третьякова сообщила, что власти сорвали сроки ремонта крыши в многоквартирном доме на улице Коммунистической, 14, куда в ноябре 2025 года прилетел БПЛА. Один из дронов попал в мансардный этаж.
Здание расположено в шести минутах ходьбы от местной администрации. Около 60 человек почти полгода вынуждены жить под крышей из полиэтиленовой пленки, которая не спасает от осадков — во время дождя вода протекает внутрь помещений.
Беспилотник влетел в квартиру Евгении Третьяковой, которую она купила всего за два месяца до происшествия. Женщина и ее дочь были на одной стороне, а дрон ударил в другую, в кухню.
Евгения заключила сделку в сентябре 2025-го. Квартиру она оформила на ребенка. Чтобы купить жилье, женщина продала земельный участок. Евгения и ее дочь лишились единственного жилья.
Спустя полгода после ЧП семья Третьяковой так и не получила обещанную единовременную выплату 312 тыс. рублей. Временное жилье им также не предоставили. Документы на ремонт квартиры до сих пор не подготовлены, хотя Евгения неоднократно обращалась в различные инстанции и к местным властям.
По условиям госконтракта ремонт крыши должен был завершиться 16 мая. Договор на 24,5 млн рублей заключили с ООО «Горстрой» 5 февраля. Компания обязалась к середине мая полностью отремонтировать кровлю дома.
Согласно графику, с 1 по 14 мая подрядчик должен был выполнять кладку стен и перегородок, а также облицовку стен гипсокартоном, но не сделал этого.
«За три дня ничего не изменилось. Сегодня в 17:00 должна быть встреча с властями, но не факт, что будет. Они любят переносить. Я не знаю, почему они не предоставляют временное жилье. Три месяца назад речь об этом шла, но потом они перестали выходить на связь. В январе я получила компенсацию 72 тыс. рублей. Это муниципальная выплата по социальной линии. Также я получила 15 тыс. рублей как пострадавшая в зоне ЧС. Основную компенсацию за полную утрату имущества до сих пор не получила», — рассказала Юга.ру Евгения.
