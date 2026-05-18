В Туапсе подрядчик сорвал сроки ремонта крыши дома, поврежденного при атаке БПЛА

16 мая жительница Туапсе Евгения Третьякова сообщила, что власти сорвали сроки ремонта крыши в многоквартирном доме на улице Коммунистической, 14, куда в ноябре 2025 года прилетел БПЛА. Один из дронов попал в мансардный этаж.

Здание расположено в шести минутах ходьбы от местной администрации. Около 60 человек почти полгода вынуждены жить под крышей из полиэтиленовой пленки, которая не спасает от осадков — во время дождя вода протекает внутрь помещений.

Беспилотник влетел в квартиру Евгении Третьяковой, которую она купила всего за два месяца до происшествия. Женщина и ее дочь были на одной стороне, а дрон ударил в другую, в кухню.

Евгения заключила сделку в сентябре 2025-го. Квартиру она оформила на ребенка. Чтобы купить жилье, женщина продала земельный участок. Евгения и ее дочь лишились единственного жилья.