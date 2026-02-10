С 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять Telegram — СМИ

По их информации, регулятор планирует начать частично ограничивать функционал мессенджера во вторник, 10 февраля. Еще один источник РБК добавил, что меры по замедлению Telegram уже применяются.

10 февраля РБК сообщил , что Роскомнадзор приступает к ограничению работы мессенджера Telegram на территории России. Об этом заявили источники издания в IT-индустрии и профильных ведомствах.

Это не первые подобные ограничения. В августе 2025 года Роскомнадзор ограничивал голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*. Тогда ведомство объяснило свои действия тем, что эти мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан.

В октябре регулятор сообщил о начале частичного ограничения этих приложений для противодействия преступникам.

В середине января заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что полная блокировка Telegram не планируется. По данным источника ТАСС, мессенджер взаимодействует с властями.

Через несколько дней зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин заявил о постепенной блокировке работы мессенджера из-за отказа выполнять требования по пресечению преступлений.

9 и 10 февраля российские пользователи массово жаловались на проблемы в работе Telegram. Это фиксировали сервисы мониторинга Downdetector и «Сбой.рф». Аналогичные сбои наблюдались в конце декабря и середине января.