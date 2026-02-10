С 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять Telegram — СМИ

Российские власти приступили к ограничению работы мессенджера Telegram

10 февраля РБК сообщил, что Роскомнадзор приступает к ограничению работы мессенджера Telegram на территории России. Об этом заявили источники издания в IT-индустрии и профильных ведомствах.

По их информации, регулятор планирует начать частично ограничивать функционал мессенджера во вторник, 10 февраля. Еще один источник РБК добавил, что меры по замедлению Telegram уже применяются.

Блокировки WhatsApp* и Telegram не помогли:

Это не первые подобные ограничения. В августе 2025 года Роскомнадзор ограничивал голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*. Тогда ведомство объяснило свои действия тем, что эти мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан.

В октябре регулятор сообщил о начале частичного ограничения этих приложений для противодействия преступникам.

В середине января заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что полная блокировка Telegram не планируется. По данным источника ТАСС, мессенджер взаимодействует с властями.

Через несколько дней зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин заявил о постепенной блокировке работы мессенджера из-за отказа выполнять требования по пресечению преступлений.

9 и 10 февраля российские пользователи массово жаловались на проблемы в работе Telegram. Это фиксировали сервисы мониторинга Downdetector и «Сбой.рф». Аналогичные сбои наблюдались в конце декабря и середине января.

Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года пользователи WhatsApp* и Telegram подали в суд на Роскомнадзор и Минцифры из-за ограничения звонков.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

