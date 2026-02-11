Экскурсии по городу, лекции по истории и концерты. В Ростове-на-Дону 14 февраля пройдет «Краеведник»

Ростовская область

Распечатать

  • Ростовский Арбат (переулок Соборный) © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Ростовский Арбат (переулок Соборный) © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Краеведы Ростова-на-Дону проведут фестиваль, посвященный истории города

Телеграм-канал «Кооператив краеведов» анонсировал на 14 февраля фестиваль «Краеведник». Он посвящен истории города. Запланированы лекции, прогулки, концерт, выставка, маркет.

Программа:

  • 11:00 «История одного квартала» (прогулка вокруг места, где проходит фестиваль);
  • 12:00 «Три немецкие оккупации» (лекция);
  • 13:00 «Ростов: тогда и сейчас» (лекция с фотографиями города разных периодов);
  • 14:00 «Как раскопать историю старого дома» (лекция о поиске сведений из открытых источников);
  • 15:00 «Как история города вдохновляет на творчество» (концерт авторской песни);
  • 16:00 «Память поколений: забытые имена» (лекция про поиск информации о родственниках);
  • 17:00 «Тернистый путь ростовского краеведения» (лекция об изучении истории города по мемуарам путешественников);
  • 18:00 «История, собранная по кусочкам» (прогулка по подземного переходу Московская/Буденновский);
  • 19:00 «Все о Ростовских парадных и даже больше» (лекция про убранство, стили, детали и артефакты лестниц). 

«Вместо памятника будет позорный и кривой новодел»:

«Не важно, влюблены вы в друг друга или город — приходите и убедитесь, что любви к Ростову все покорны. Мы намерены доказать, что краевед — это не душнила с пыльной полки, а каждый, кто любит и изучает место, где живет», — рассказали организаторы.

Фестиваль пройдет в «Ростов-Папа Центре» на улице Большой Садовой, 69А. Стоимость посещения — пожертвования.

Как писали Юга.ру, власти изменят план ремонта Донской библиотеки в Ростове-на-Дону, учитывая критику от горожан и экспертов.

Архитектура Афиша История Ростов-на-Дону Ростовская область Фестивали

Новости

Экскурсии по городу, лекции по истории и концерты. В Ростове-на-Дону 14 февраля пройдет «Краеведник»
Фонд «Антон тут рядом» выпустил валентинки. Их можно купить в Краснодаре
Перестрелка в техникуме Анапы. Что известно о нападавшем?
«Кубанские пингвины». В Краснодаре на Карасунских озерах заметили стаю бакланов
В техникуме Анапы произошла стрельба. Один человек погиб, есть раненые
В администрации Славянского района проходят обыски из-за махинаций с землей

Лента новостей

Мальдивы ближе, чем кажутся
Сегодня, 16:26 Реклама
Мальдивы ближе, чем кажутся
Путешествие мечты и другие призы разыгрывают среди покупателей «Пятёрочки»
В техникуме Анапы произошла стрельба
Сегодня, 15:03
В техникуме Анапы произошла стрельба
Один человек погиб, есть раненые
Остров Эпштейна на руинах СССР
Сегодня, 10:45
Остров Эпштейна на руинах СССР
Ради чего мы убили сверхдержаву?

Реклама на сайте