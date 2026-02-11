Экскурсии по городу, лекции по истории и концерты. В Ростове-на-Дону 14 февраля пройдет «Краеведник»
Краеведы Ростова-на-Дону проведут фестиваль, посвященный истории города
Телеграм-канал «Кооператив краеведов» анонсировал на 14 февраля фестиваль «Краеведник». Он посвящен истории города. Запланированы лекции, прогулки, концерт, выставка, маркет.
Программа:
- 11:00 «История одного квартала» (прогулка вокруг места, где проходит фестиваль);
- 12:00 «Три немецкие оккупации» (лекция);
- 13:00 «Ростов: тогда и сейчас» (лекция с фотографиями города разных периодов);
- 14:00 «Как раскопать историю старого дома» (лекция о поиске сведений из открытых источников);
- 15:00 «Как история города вдохновляет на творчество» (концерт авторской песни);
- 16:00 «Память поколений: забытые имена» (лекция про поиск информации о родственниках);
- 17:00 «Тернистый путь ростовского краеведения» (лекция об изучении истории города по мемуарам путешественников);
- 18:00 «История, собранная по кусочкам» (прогулка по подземного переходу Московская/Буденновский);
- 19:00 «Все о Ростовских парадных и даже больше» (лекция про убранство, стили, детали и артефакты лестниц).
«Не важно, влюблены вы в друг друга или город — приходите и убедитесь, что любви к Ростову все покорны. Мы намерены доказать, что краевед — это не душнила с пыльной полки, а каждый, кто любит и изучает место, где живет», — рассказали организаторы.
Фестиваль пройдет в «Ростов-Папа Центре» на улице Большой Садовой, 69А. Стоимость посещения — пожертвования.
