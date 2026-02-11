Экскурсии по городу, лекции по истории и концерты. В Ростове-на-Дону 14 февраля пройдет «Краеведник»

«Не важно, влюблены вы в друг друга или город — приходите и убедитесь, что любви к Ростову все покорны. Мы намерены доказать, что краевед — это не душнила с пыльной полки, а каждый, кто любит и изучает место, где живет», — рассказали организаторы.

Фестиваль пройдет в «Ростов-Папа Центре» на улице Большой Садовой, 69А. Стоимость посещения — пожертвования.