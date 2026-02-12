В Краснодаре пройдет лекция о католиках, протестантах и Тридцатилетней войне

  • Иоанн Лейденский на крещении девушек © Изображение является общественным достоянием
В Краснодаре историк расскажет о войне между католиками и протестантами (12+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 15 февраля лекцию «Реформация и Контрреформация». Встречу проведет историк Алена Дубиковская.

Программа:

  • как зарождался протестантизм и кто такой Мартин Лютер;
  • что помимо инквизиции и запретов на книги предпринимала католическая церковь для сохранения единства;
  • как война между католиками и протестантами трансформировалась в войну всех против всех;
  • почему в Тридцатилетней войне не было победителей и проигравших;
  • в чем суть сложившейся после войны Вестфальской системы международных отношений.

Киноисследование природы зла:

«Религиозный раскол — важнейшая черта переходного периода от Средневековья к Новому времени. Европа, некогда скрепленная единой католической верой, переживала болезненный переход к современному миру светских государств, где вера — личное дело каждого», — рассказали организаторы.

Символическим началом Реформации стал 1517 год, когда немецкий монах и профессор богословия Мартин Лютер обнародовал свои «95 тезисов», направленные против практики индульгенций (прощение грехов за деньги). Он провозгласил, что спасение даруется человеку только верой.

Потрясенная масштабами протеста, католическая церковь перешла к борьбе за утраченные позиции. Этот комплекс мер получил название Контрреформация. Ее идейной и организационной основой стал Тридентский собор, заседавший с перерывами почти 20 лет.

Лекция состоится 15 февраля в 14:00 в досуговом центре «Пятница» на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдет цикл лекций о женщинах-фотографах.

