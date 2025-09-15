В «Магнитах» Краснодара начали продавать алкоголь с помощью мессенджера Max
Продукцию с возрастным ограничением 18+ в «Магните» теперь можно купить с помощью мессенджера
15 сентября «Ведомости» сообщили, что разработчики госмессенджера Max начали тестировать цифровой ID. Он сможет заменить бумажные документы при подтверждении возраста и социального статуса — студент, пенсионер или многодетный родитель.
Цифровой ID в Max представляет собой динамический QR-код, доступный в профиле мессенджера. Создать его могут пользователи старше 18 лет.
Чтобы оформить цифровой ID, нужно:
- обновить приложения Max и «Госуслуги» до последней версии;
- выбрать функцию «Цифровой ID» в профиле;
- дать согласие на вход по биометрии (лицо или отпечаток пальца);
- подтвердить личность через «Госуслуги» очно или по загранпаспорту онлайн;
- сделать селфи.
По словам разработчиков, ID работает только на устройстве, где он был создан, а QR-код обновляется каждые 30 секунд. Кроме того, доступ к нему возможен только через Face ID или отпечаток пальца.
Первым тестировать цифровой ID начала сеть «Магнит». В десяти магазинах в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре новый инструмент начали применять при покупке товаров с ограничениями по возрасту. Для покупки 18+ на кассах самообслуживания достаточно отсканировать QR-код из приложения Max.
