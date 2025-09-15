В «Магнитах» Краснодара начали продавать алкоголь с помощью мессенджера Max

Продукцию с возрастным ограничением 18+ в «Магните» теперь можно купить с помощью мессенджера

Цифровой ID в Max представляет собой динамический QR-код, доступный в профиле мессенджера. Создать его могут пользователи старше 18 лет.

15 сентября «Ведомости» сообщили , что разработчики госмессенджера Max начали тестировать цифровой ID. Он сможет заменить бумажные документы при подтверждении возраста и социального статуса — студент, пенсионер или многодетный родитель.

По словам разработчиков, ID работает только на устройстве, где он был создан, а QR-код обновляется каждые 30 секунд. Кроме того, доступ к нему возможен только через Face ID или отпечаток пальца.

Первым тестировать цифровой ID начала сеть «Магнит». В десяти магазинах в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре новый инструмент начали применять при покупке товаров с ограничениями по возрасту. Для покупки 18+ на кассах самообслуживания достаточно отсканировать QR-код из приложения Max.