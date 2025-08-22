От краснодарских бюджетников требуют устанавливать мессенджер Max

Государственные учреждения Краснодара постепенно переводят рабочие чаты в мессенджер Max

21 августа представители двух краснодарских учреждений культуры сообщили порталу Юга.ру, что в рабочий чат в WhatsApp пришло сообщение, в котором их просят установить приложение Max. Пользователей предупредили, что переписка в платформе Meta* будет удалена.

«С 26 августа 2025 года вся служебная переписка будет осуществляться в многофункциональном сервисе обмена информацией — национальном мессенджере Max. Эта группа будет удалена! Прошу всех обеспечить установку мессенджера на мобильные устройства», — говорится в сообщении, скриншот которого есть в распоряжении редакции Юга.ру.

Напомним, с 1 сентября производителям смартфонов и планшетов нужно предустанавливать платформу Max. Речь идет о гаджетах на Android, iOS и HarmonyOS. Распоряжение уже подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

При этом ФСБ раскритиковала мессенджер Max из-за риска утечек персональных данных. Из-за этого платформу не могли подключить к ЕСИА. Позже проблему устранили.

Согласно статье 21 Трудового кодекса РФ, работник обязан выполнять функции, предусмотренные договором. Если использование программы связано с исполнением обязанностей, то наниматель может требовать ее установки.

Если программа собирает и обрабатывает персональные данные, работодателю следует соблюдать Закон РФ «О персональных данных» (№ 152-ФЗ).  Если сотрудник не хочет устанавливать приложение, ему стоит обсудить это с начальством и найти компромисс.

Согласно статье 21 ТК РФ, у работника есть право на защиту своих прав и интересов. Если сотрудник считает, что требование работодателя нарушает его права, можно обратиться в трудовую инспекцию или другие органы защиты прав.

Кроме того, обязанность по использованию личного имущества в служебных целях должна быть предусмотрена трудовым договором или дополнительным соглашением к нему. Если это условие отсутствует, работодатель может изменить его только через подписание вспомогательного документа.

Как писали Юга.ру, мессенджер Мax обвинили в слежке за пользователями через камеры. 

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

