Чипсы с черной икрой и мандариновые чупа-чупсы: выбираем лучшие снеки и сладости с новогодними вкусами

У Юга.ру появилась традиция: в преддверии Нового года мы ищем в доставках и на полках краснодарских супермаркетов праздничные версии популярного джанк-фуда. В декабре 2023-го мы попробовали пиццу с оливье, чипсы с красной икрой и другие варианты, многие из которых продают и в этом году. В новой подборке — чипсы, которые прикинулись бокалом шампанского, снеки с черной икрой, «ламповый» зефир и многое другое.

© Фото Марины Солошко, Юга.ру

Чипсы со вкусом игристого 160 рублей, 120 г И…запахом вчерашнего праздника. На вкус Lay's с игристым отдаленно напоминают теплое шампанское, квас или сладкое домашнее вино — но только если предварительно прочитать надпись на пачке. При дегустации вслепую чипсы отдают сладкой паприкой, газировкой или — самое близкое к заявленному — детским шампанским. Сладость смущает вкусовые рецепторы не слишком долго, поэтому после очередного «ладно, ещё одну» чипсы начинают казаться обычными. За деликатность вкуса четверть дегустаторов назвали эти снеки самой удачной новогодней лимиткой. Подойдет тем, кто хочет ощутить атмосферу вечеринки без последствий.

© Фото Марины Солошко, Юга.ру

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Чипсы со вкусом чёрной икры Lay’s — 160 рублей за 110 г, «Русская картошка» — 170 рублей за 105 г Несмотря на то, что неискушенным дегустаторам из пачки Lay’s с черной икрой пахло рыбой из дальнего ящика морозилки, «богатое» послевкусие снека все же напоминало деликатес. За смелость и соответствие заявленному вкусу большинство дегустаторов выбрало эти чипсы самой удачной новогодней лимиткой.

Если Lay’s хотя бы попытались воссоздать вкус икры, то «Русская картошка» даже не старается. Это просто солёные чипсы с почти неуловимым привкусом дешёвого рыбного ароматизатора. Вердикт: берите на вечеринку, если хотите, чтобы вас больше не позвали, или оставьте для тех, кто приходит в гости без предупреждения.

© Фото Марины Солошко, Юга.ру

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Чипсы со вкусом яблока в карамели 160 рублей, 110 г Чипсы Lay’s, которые пытаются быть десертом, и у них это почти получается. Сладкие, с лёгкой кислинкой, они напоминают карамелизированные яблоки. Отзывы разнятся: кто-то в восторге от сочетания сладкого и соленого, а кто-то считает это кулинарным преступлением. Если Новый год — время экспериментов, начинайте с этого.

© Фото Марины Солошко, Юга.ру

Ириски со вкусом имбирного печенья 40 рублей, 38 г Карамельки Meller обещают вкус Рождества, но на деле напоминают пряник, забытый в шкафу с прошлого года. Вкус имбиря слабый, как новогоднее обещание пойти в спортзал. Не рекомендуем, если ждете чего-то новогоднего.

© Фото Марины Солошко, Юга.ру

Кукурузные шарики со вкусом мандарина 100 рублей, 70 г Cheetos замахнулись на один из самых канонических новогодних вкусов и даже оформили снеки в виде шариков вместо классических палочек. «Мандаринки» получились хрустящими и очень цитрусовыми. Вкус угадывается сразу и не покидает даже после нескольких глотков воды. Атмосфера Нового года обеспечена: гости сразу вспомнят, что забыли купить нормальные снеки. Вердикт: ешьте на спор или дарите тем, кто украл у вас последний мандарин.

© Фото Марины Солошко, Юга.ру

© Фото Марины Солошко, Юга.ру

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Мини-«Твиксы» со вкусом имбирного печенья 200 рублей за 200 г, на развес Классический Twix, но с пряной ноткой. Всё на месте: карамель, печенье, шоколад — и щепотка специй, чтобы сделать вкус более праздничным. «Маленьковость» — отдельный плюс: печенье можно купить на развес и добавить в сладкие подарки. Итог: ничего лишнего, но достаточно празднично — наконец-то кто-то понял задание. Покупайте.

© Фото Марины Солошко, Юга.ру

Зефир со вкусом имбирного пряника 280 рублей, 250 г У новогоднего зефира «Шармэль» нежная текстура, близкая к суфле, с почти незаметной имбирной ноткой. Сверху — темный шоколад, который приятно хрустит и усложняет вкус легкой горчинкой. Все вместе это что-то убаюкивающее — отлично подойдет для чаепития с видом на елку и гирлянды. Отзывы в основном положительные: многим понравилась это «ламповая» и не кричащая сладость. Смело берите в гости или съешьте всю пачку сами.

© Фото Марины Солошко, Юга.ру

Чупа-чупсы с новогодними вкусами 85 рублей, 120 гр (9 леденцов) Леденцы со вкусами, которые должны напоминать о празднике, но больше напоминают о химии. Сладко, ярко, но неестественно. Может зайти самым отъявленным сладкоежкам. В пачке — 9 леденцов на палочке со вкусами мандарина, ванили с мятой (неожиданно) и яблока в карамели. Последний — самый спокойный и удачный. Неплохой вариант для тех, кто решил раздать тематические сюрпризы большой компании знакомых.