Где заказать необычные суши и роллы в Краснодаре: пробуем варианты с сусальным золотом, в форме торта и бургера

Заказать роллы — беспроигрышный способ скрасить вечер пятницы, «проставиться» на работе или быстро накрыть праздничный стол.

Мы нашли семь заведений в Краснодаре, где делают необычные суши и роллы, а именно...

…суши-бургер Его готовят в «Gorilla by Баста» — японском ресторане от специалистов по ребрышкам и рэпу FRANK и «FRANK by БАСТА».

В роли булочки для бургера здесь рис, а в начинке — контрастные по текстуре продукты: сливочные авокадо и форель против хрустящих фиолетовой капусты куабетсу и начос. Готовый «кругляш» из риса и начинки оборачивают в водоросли нори с панировкой, подрумянивают во фритюре, разрезают пополам и подают с картофелем фри и двумя соусами.

Суши-бургер в «Gorilla by Баста» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Суши-бургер в «Gorilla by Баста» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Есть такой бургер удобнее, чем классический, — даже после нескольких укусов конструкция не распадается. Меню ресторана состоит в основном из сложносочиненных роллов. Из смелых сочетаний — соус из соленой карамели поверх филадельфии, ролл «Биг Тейсти» и Cheesy killer с лососем, сливочным сыром и дорблю, который буквально купается в домашнем сырном соусе с крошкой из начос.

Суши-бургер и роллы Cheesy killer в «Gorilla by Баста» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Роллы Cheesy killer в «Gorilla by Баста» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Роллы Cheesy killer в «Gorilla by Баста» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Стоимость суши-бургера с лососем — 980 рублей, роллов Cheesy killer — 820 рублей. Адрес «Gorilla by Баста»: Краснодар, Мира, 1. Телефон: +7(953)114-33-33.

…осидзуси и другие радости перфекциониста «Рётэй» — не только премиальный ресторан японской кухни, но и «билет» в Японский сад без очереди.

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Рис для роллов на кухне каждые 15 минут меняют на теплый, чтобы он таял во рту. Другая нетипичная особенность местных роллов — тонкий слой рассыпчатого риса. Здесь для объема и формы его не стараются спрессовать как можно плотнее. А вот для любителей искупать роллы в соевом соусе есть серьезный минус: повара добавляют оптимальное количество перед подачей, соусники гостям не выдают. Вот как выглядят роллы «Эби кунсей харапене» с копченой креветкой, сальсой и халапеньо:

Роллы «Эби кунсей харапене» в ресторане «Рётэй» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Есть в ресторане и варианты, которые почти не встречаются в других заведениях города: прессованные суши, или осидзуси. Особенно они понравятся перфекционистам: идеально ровная полоска риса, покрытая слоем лосося или тунца:

Осидзуси в «Рётэй» © Скриншот меню с сайта ryotei.ru

«Кусачесть» цен оцените сами: самая бюджетная порция роллов «с кожей лосося» стоит 650 рублей, с креветкой или тунцом — 890, оши — от 890 до 1600 рублей, а филадельфия — 1290. На внушительный размер рассчитывать не приходится, зато на вкус это то, чего ждешь от роллов: много рыбы, интересные сочетания, симпатичная подача на красивой посуде.

…роллы с сусальным золотом На пробу взяли в «Карамбе» три порции роллов, покрытых кусочками сусального золота: «Атлантика» с манго, лососем, тунцом, клубникой, нитями чили и клубникой — 590 рублей;

«Сирена» с креветкой, моцареллой, соусом сливочный чили и фисташкой — 519 рублей;

«Коттон» с лососем, тунцом, жареным луком и шапкой из пармезана — 539 рублей.

Роллы «Атлантика» с сусальным золотом в «Карамбе» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Первые — по-тропически сочные и свежие за счет манго и клубники, а вторые — более сливочные и сырные. «Коттон» понравились меньше остальных — из-за плотной текстуры тунца. Для нежности, на которую намекает название, подошла бы рыба средней готовности — с сырой серединкой. Такую прожарку показывает и картинка на сайте. Вероятно, тунец приготовился на пару уже во время доставки. Предсказуемо: наличие золота не влияет на вкус, но симпатично сочетается с черным рисом и ягодами. Заказать роллы можно на сайте carambasushi.ru или в приложении. Заведение дает скидку на первый заказ и начисляет баллы за каждую покупку.

…большую филадельфию с манго и видом на центр города «ВИНОваты РЫБЫ» — корнер с морепродуктами в самом новом краснодарском фудхолле «#313 Небо и еда». Здесь пробуем ролл с лососем, креветкой и манго и запеченный с угрем и креветкой — по 690 рублей каждый.

Роллы в «ВИНОваты РЫБЫ» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Корнер «ВИНОваты РЫБЫ» в фудхолле «#313 Небо и еда». © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Первый, по сути филадельфия, только с манго, довольно яркий на вкус — фрукта много, он спелый и сочный. Вторые — сливочные и сырные с легкой сладостью угря. Размер порций — выше среднего даже у обычных позиций, при этом в меню есть два варианта филадельфии еще большего размера.

Кроме роллов в заведении стоит попробовать устрицы (обычно в меню 4-5 разновидностей), севиче с фруктами — его подают на ракушках от морского гребешка — и сытные поке-боулы. Адрес: Краснодар, В. Головатого, 313, ТРЦ «Галерея-Краснодар», фудхолл «#313 Небо и еда». Телефоны: +7(982)100-00-77, +7(918)388-64-59.

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…суши-торт В «Базз лайтер суши» помимо больших роллов собирают несладкие торты диаметром с ладонь.

Сверху торт покрыт несладким сырным кремом. Первый и последний «этаж» — рис, а внутри могут быть: лосось и крем-авокадо с соком лайма;

слабосоленый лосось, острый снежный краб и зелёный лук;

острые креветки, крем-авокадо, угорь, кунжут.

Суши-торт с лососем и авокадо в «Базз лайтер суши» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Общее впечатление о вкусе первого варианта — слишком просто. Начинки достаточно, но она кажется пресной. Торт понравится тем, кто любит классические роллы и не ждет какой-то «сложности» во вкусе. Если же вы избалованы изобретательностью местных доставок, выбирайте один из острых вариантов начинки. Еще один минус торто-концепта: все красивое неминуемо превратится в кашу и будет выглядеть не очень привлекательно.

Торт весит 420 граммов. Это всего на 100 гр тяжелее одной порции больших роллов «Пять сыров и креветка» в том же заведении (стоят 699 рублей). Стоимость любого торта — 1490 рублей. В нее входит упаковка в коробку с ленточкой, вилки, салфетки, соевый соус, имбирь и васаби. Декор (цвет крема, надпись, наличие свечки) можно выбрать заранее. Заказать суши-торт можно на сайте баззлайтерсуши.рф или написав в мессенджер.

…розовые роллы Барбикор или цветущая сакура? Если черные роллы готовят почти в каждом заведении города, то розовые вызывают дополнительный гастрономический интерес и нескучно смотрятся на фото. В «Дом Момо», одном из резидентов гастродворика «Соседи», попробовать розовые роллы можно в двух вариантах: с лососем, авокадо, огурцом и икрой палтуса (670 рублей);

вегетарианский — с тофу, огурцом, помидором, морковью, сельдереем, авокадо, шпинатом и редькой (350 рублей).

Вот еще несколько интересных позиций: «Авокадо с крабом и клубникой» — 740 рублей, с хрустящей креветкой — 790, оши с тунцом и черным рисом — 790 рублей. Роллы украшают микрозеленью, цветами и морскими водорослями. Поесть за столиком можно на летнике или внутри гастробара «Соседи».

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…две рыбы в одном и свежие сочетания В завершение упомянем три вида роллов из старейшего тематического заведения города, «Тануки», — оказалось, его меню может удивить.

Главная особенность роллов «Одзу» — сочетание лосося и тунца. Тунец по текстуре и вкусовым качествам ближе к мясу, чем к рыбе, поэтому вместе с лососем, который был свежим, жирным и совсем не пересоленным, они очень интересно сыграли. Зеленый лук и авокадо добавили свои нюансы, как и несколько соусов. Икра тобико скорее играет роль декора.

Роллы «Когасэ» гораздо более лаконичные по составу, но еще более яркие: в них угорь внутри сочетается с опаленным лососем снаружи. И он действительно опален! Это дает очень приятный оттенок во вкусе и даже легчайший дымок в аромате. Вот было бы чуть больше — было бы лишнее, как будто добавили шашлыка, а тут это очень изящно и изысканно, самое эмоциональное впечатление из трех видов роллов.

Еще один необычный вариант — «Эби блючиз». Как понятно из названия, главную роль играет соус с горгонзолой — весьма яркий и натуральный, не химический, действительно вкус сыра. В начинке креветка, миндаль, авокадо, огурец, айсберг — и это вторая приятность, ролл очень свежий, легкий, но при этом сытный, прекрасный баланс здорового салата и вкусного удовольствия.

Слева направо роллы «Одзу», «Когасэ» и «Эби блючиз» © Скриншоты меню на tanukifamily.ru