Пицца с оливье и чипсы с «Селедкой под шубой»: пробуем фастфуд с новогодними вкусами

Протестировали 10 самых праздничных лимиток с каноническими новогодними вкусами из местных супермаркетов и пиццерий. Такая еда едва ли полноценно заменит хедлайнеров праздничного стола, зато может поднять настроение. А снеки удачно впишутся в шуточный подарочный бокс для друзей.

Пицца «Оливье» Буквально пицца с оливье, безо всяких «со вкусом». Мило украшена веточками петрушки — не хватает разве что хрустальной салатницы. Правда, радикальным консерваторам может не зайти такой вариант оливье: вместо докторской колбасы здесь утка и ростбиф, а вместо майонеза — моцарелла.

Пицца «Оливье» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На вкус это все равно что завтракать 2 января остатками новогоднего салата со свежим багетом. Основа пиццы тонкая и мягкая, бортики приятно хрустят, моцарелла и соус нейтральные и почти не чувствуются — только приятно связывают между собой ингредиенты. 10 из 10 по шкале джинглбеллса. Где купить: в пиццерии «Ора» или гастробаре «Соседи» на Красной, 104.

Стоимость: 750 рублей за 650 гр. На первый взгляд странное русско-итальянское комбо — совсем не редкость за пределами России. Например, в Белграде пицца с «русска салатом» (так в Сербии называют оливье) — бессменный хит пиццерии Bucko. С 1997 года очередь к окну раздачи почти никогда не пустует. Начинку здесь буквально намазывают на пиццу, правда состав топпинга немного отличается от классического оливье. Обзор легендарной пиццерии можно посмотреть на канале Жени Четвергова.

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Пицца «Новогодняя с мандаринами» Внешний вид сразу намекает, что мандарины тут просто для красного словца: на всю пиццу диаметром 30 см едва ушла одна штука. В составе — куриная грудка с соусом блю чиз и моцареллой. Пицца пахнет приятно, но ничуть не цитрусом.

Пицца «Новогодняя с мандаринами» из «Папа Джонс» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Пицца «Новогодняя с мандаринами» из «Папа Джонс» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Вкус: классический тесто-курица-сыр со сливочным соусом, где кислинка мандарина кажется даже лишней. Начинки меньше, чем требует такое количество теста, однозначно стоит выбрать тонкую основу и какие-нибудь дополнительные опции. В подарок в коробку положили чесночный соус (жидкий и неострый, на масляной основе) и острый маринованный перец.

Стоимость: 23 см — 599 рублей, 30 см — 899 рублей.

Где заказать: «Папа Джонс».

В меню пиццерии есть еще два новогодних вкуса: «Рождественская» с брусникой, беконом и соусом крем чиз и «Любимая пицца Деда Мороза» с основой из пюре с беконом, чеддером, моцареллой, маринованными огурцами и луком фри.

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Чипсы «Московский картофель» со вкусом оливье и «Селедки под шубой» Нашумевшая лимитка добралась в Краснодар во второй половине декабря (пока встретилась только в «Магните»).

Чипсы со вкусами «Салат оливье» и «Селедка под шубой» от «Московского картофеля» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Чипсы со вкусами «Салат оливье» и «Селедка под шубой» от «Московского картофеля» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В чипсах со вкусом оливье чувствуется запах огурца, зелени и колбасы. А вот «Селедка» пахнет скорее шпротами — очень на любителя. Стоимость: 99,99 рублей.

Где купить: «Магнит».

Чипсы Lays «Красная икра» Появляются на прилавках местных супермаркетов стабильно каждый ноябрь. Раньше производитель откровенно перебарщивал с количеством соли, и вкус получался слишком интенсивным — как у ложки красной икры без хлеба и масла, так что чипсы сразу хотелось запить.

Но в этом году они в меру соленые, больше чувствуется картофель, чем икра. Немного сладковаты (как чипсы со вкусом краба или лобстера).

Стоимость: 149 рублей за 120 гр.

Где купить: «Магнит», «Табрис», «Перекресток», «Яндекс.Лавка», «Самокат», «Сбермаркет», «МЕТРО», «Лента», «Ашан».

Чипсы Lays со вкусом красной икры © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Чипсы Lays со вкусом красной икры © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Сухарики «Кириешки» со вкусом красной икры Здесь горчинка ржаного хлеба должна оттенять яркий соленый вкус, характерный для икры. Посмотрим, что получилось.

Сухарики «Кириешки» со вкусом красной икры © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Сухарики «Кириешки» со вкусом красной икры © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Как и в чипсах, здесь нет перебора по соли, вкус икры ненавязчивый — больше чувствуется сам снек, нежели добавка. А вот запах икры слышен хорошо. Если не читать надпись на упаковке и не нюхать сожержимое, можно даже подумать, что это сухарики с чем-то вроде сыра с ветчиной.

Стоимость: 19 рублей за 40 гр.

Где купить: «Яндекс.Лавка».

Гренки «Гренкино» со вкусом красной икры Еще один вариант — с пшеничным багетом, чтобы окончательно оправдать этот вариант добавки в снеках. Пробуем.

Гренки «Гренкино» со вкусом красной икры © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Гренки «Гренкино» со вкусом красной икры © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Вкус у них интенсивнее, чем у чипсов и сухарей, — добавок тут явно больше, это видно даже по фото. Но пересоленными или приторными не назовешь. Стоимость: 51,90 рублей за 75 гр.

Где купить: «Табрис».

Сок «Рождественский микс» Ограниченную серию «Любимого» в большой семейной упаковке в почти 2 литра выпустили специально к праздникам. В составе сок из яблок, винограда, черноплодной рябины, апельсинов и вишни и специи — корица и гвоздика.

Сок «Любимый» со вкусом «Рождественский микс» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Вкус: мультифрукт с пряностями, очень сладкий с небольшой кислинкой, немного напоминает глинтвейн. Сильнее всего чувствуется вкус апельсина, винограда и гвоздики. Весьма на любителя из-за специй, но вполне празднично. Стоимость: 199 рублей за 1,93 литра.

Где купить: «Яндекс Лавка».

Ириски Meller со вкусом мандарина Роль мандаринов здесь сильно преувеличена — не чувствуется ни запаха, ни вкуса. Обычный Meller, только с мандарином на упаковке. Ноль джингбеллсов из 10.

Meller со вкусом мандарина © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Meller со вкусом мандарина © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Стоимость: 51 рубль за 38 гр.

Где купить: «Cамокат», «Яндекс Лавка», «Магнит».

Шоколад Alpen Gold со вкусом игристого и клубники Главное впечатление — резкий сладкий запах ароматизаторов. Вкус у новинки, как у обычной молочной шоколадки Alpen Gold с клубникой. Только здесь добавили прослойку сладкого сиропа: на вкус он ничем не напоминает игристое, а вот внешне (цветом и пузырьками) — вполне.

Шоколад Alpen Gold со вкусом игристого и клубники © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Шоколад Alpen Gold со вкусом игристого и клубники © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Шоколад Alpen Gold со вкусом игристого и клубники © Фото Марины Солошко, Юга.ру