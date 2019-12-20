Фонд развития бизнеса. Кому он может быть полезен?

Форум «Дело за малым» со звездами-спикерами и рекламной кампанией с Илоном Маском запомнился многим. Его организовал департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, и форум лишь одна из активностей департамента. Ключевое звено в его работе — Фонд развития бизнеса, который не только консультирует начинающих бизнесменов, но и поручается за них перед банками. Юга.ру поговорили о поручительствах, рисках и другой деятельности фонда с его исполнительным директором Еленой Пистуновой. Сколько предпринимателей сейчас в Краснодарском крае?

Елена Пистунова исполнительный директор Фонда развития бизнеса

— На начало 2019 года в крае было зарегистрировано более 280 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) — это ИП и компании до 250 человек и с годовым оборотом до 2 млрд рублей. В таких компаниях занято около 750 тыс. жителей Кубани. Суммарный оборот предприятий — около 3 трлн рублей. Подчеркну: это цифры на начало 2019-го. Динамику этого года мы увидим в начале 2020-го. Это важная часть экономики региона. Сегодня доля МСП в валовом региональном продукте — более 30%. По развитию МСП Краснодарский край в лидерах среди регионов России. Стратегия развития региона предусматривает увеличение доли малого бизнеса до 50%. Это амбициозная задача, но и мы, и наш учредитель — департамент инвестиций и развития МСП — делаем все для ее достижения. Мы создаем условия для ведения бизнеса. А окончательное решение — быть или не быть предпринимателем — остается за человеком. Развивать малый бизнес важно, это давно доказали ведущие экономики мира, где доля МСП в валовом продукте гораздо выше, чем в РФ. Что конкретно делается для развития предпринимательства? — Создана система государственной поддержки бизнеса. Причем это и финансовые меры — как, например, гарантийная деятельность или льготные займы, и не финансовые — услуги для бизнеса. Один из федеральных проектов полностью посвящен популяризации предпринимательства среди населения. Он направлен на очень широкую аудиторию — это и старшеклассники, и студенты, и люди более зрелого возраста (30-45 лет), и люди предпенсионного и пенсионного возраста. Мы убеждены, что для начала бизнеса — вне зависимости от его масштаба — нет возрастных или других ограничений. Главное — желание. А с господдержкой начать дело гораздо проще, чем раньше.

Для каждой аудитории — соответствующие мероприятия. Например, в школах и вузах мы организовываем встречи с бизнесменами, и они делятся собственным опытом. Проводим бизнес-игры. Для более старшей группы — семинары и мастер-классы. Они уже конкретизированы на разных аспектах ведения бизнеса — и маркетинг, и бухучет, и продажи. Один из самых важных посылов, который мы даем во время таких мероприятий, заключается в том, что предпринимательство — это труд и ответственность, но это и совсем другая мотивация и отдача, чем в работе по найму. Как справиться с такой двойной задачей — рекламировать бизнес, не обещая его легкости?

— В этом году мы впервые использовали такой инструмент, как амбассадоры проекта. Многие из них ранее работали в найме, но уже давно начали свой бизнес. Они рады делиться своим опытом и рассказывать о том, что значит быть предпринимателем. Важно, что это не мифические звезды или недоступные бизнесмены. Мы встречаем их на улице или в кафе, это наши соседи, и такая близость повышает доверие к их словам о МСП. Вы проводили конкурс «Мама-предприниматель». Расскажите об этой идее. — Это возможность для тех женщин в декрете, кто хочет и имеет силы воплотить свои бизнес-стремления в жизнь. Это недельный интенсив, во время которого участницы учатся и разрабатывают бизнес-проект, а в финале защищают его. Победительнице — грант 100 тыс. рублей на реализацию. Конкурс быстро стал популярным, в нем приняло участие несколько десятков жительниц Краснодара и края. Среди проектов — и хендмейд, и детсад, и даже зоопарк с такси. Что еще Фонд развития бизнеса может предложить предпринимателям? — Несколько лет назад фонд был сконцентрирован на гарантийной деятельности. То есть мы предоставляли банковские гарантии предприятиям, которые хотели получить кредит в банке, но у них не хватало залоговой базы.

Сегодня мы значительно расширили перечень услуг. Их можно разделить на две группы — финансовые и нефинансовые. Ко вторым относится и помощь в регистрации ИП или юрлица, и создание бренда или сайта, и консультации в том, как наладить бухучет, и помощь с бизнес-планом или исследованием рынка. Обо всех услугах можно узнать на сайте или на Трамвайной, 2/6. И по телефону 8(800)707-07-11. Услуги центра поддержки предпринимательства очень востребованы — в этом году к нам обратилось более 8,5 тыс. предпринимателей. Расскажите подробнее о гарантийной деятельности. Как это происходит? — Процедура получения поручительства не сложна, но необходимо соответствовать определенным требованиям. Это довольно подробно описано на нашем сайте. А дальше предприниматель обращается в банк. Там изучают его заявку и документы на кредит. Если единственная проблема — нехватка базы для залога, банк сообщает заявителю о том, что можно получить гарантию от фонда. Мы рассматриваем заявку не более пяти дней. Если стороны согласны, заключаем трехстороннее соглашение, в результате предприниматель получает нужные деньги. При любом кредитовании есть риск невозврата денег. Но и банк, и фонд внимательно оценивают заявки, чтобы сократить риски. Сколько кредитов выдано по вашим гарантиям? — По состоянию на 13 декабря фондом выдано поручительств на сумму более 950 млн рублей. Это помогло бизнесу привлечь более 2 млрд в виде кредитов.