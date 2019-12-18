Какие льготы может получить молодой предприниматель? Господдержка в Краснодарском крае
Большинство предпринимателей на этапе запуска бизнеса сталкиваются с такой проблемой, как ограниченный бюджет. Однако малый бизнес имеет право претендовать на ряд льгот, которые облегчат ведение своего дела и решат часть проблем.
Материал входит в серию статей для начинающих предпринимателей в рамках проекта «Мой бизнес».
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В Краснодарском крае в этом году планировали направить 957 млн рублей на реализацию нацпроекта поддержки предпринимательства, из них 389,6 млн рублей из федерального бюджета и 568,1 млн рублей из краевого.
Юга.ру рассказывают, какие льготы может получить молодой предприниматель в Краснодарском крае и куда обращаться за помощью.
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Взять льготный кредит или микрозаймМикрозаймы в Краснодарском крае выдает Фонд микрофинансирования. Он предлагает более 10 программ для разных видов деятельности. Процентная ставка обычно стартует от 4% (по спецпрограммам — 1%), а срок на выплату дается от 3 месяцев до 3 лет.
Фонд развития промышленности готов предоставлять малому бизнесу льготные займы по четырем программам на сумму от 5 до 100 млн рублей. Процентная ставка в зависимости от типа кредита составит от 1 до 6%.
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Получить субсидию
Использовать субсидию можно как на развитие уже налаженного бизнеса, так и на его открытие с нуля. Например, получить господдержку на развитие садоводства и чаеводства, производство товарной рыбы или возместить ею затраты на обучение (но только если вы работаете в сфере промышленности).
Запросить субсидию можно у департамента промышленной политики края, регионального минсельхоза, а также службы занятости населения.
Подробнее о субсидиях и других финансовых льготах для малого бизнеса можно почитать на сайте МСП на Кубани в разделе «Финансовая поддержка».
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Воспользоваться поддержкой экспорта
С теми, кто планирует выводить свой бизнес на зарубежные рынки, работает Центр поддержки экспорта. Специалисты помогают принять участие в зарубежных выставках, оказывают услуги юридического и лингвистического сопровождения экспортных контрактов, консультируют по валютному и налоговому законодательству, логистике.
В ЦПЭ также можно обратиться за переводом на иностранные языки сайтов компаний, а также презентационных и маркетинговых материалов. По оценкам экспертов центра, эта услуга поможет сэкономить молодым предпринимателям до 150 тыс. рублей.
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Взять оборудование в лизинг
По сути, лизинг — это одновременно и аренда, и аналог целевого кредита. Вы получите оборудование, которое вам нужно для бизнеса, и расплачиваться за него будете постепенно, как по кредиту. В конечном счете вы можете либо выкупить его, либо просто вернуть.
Процентная ставка для российского оборудования составляет 6%, для иностранного — 8%. Сумма финансирования — от 3 до 200 млн рублей, при этом нужно заплатить аванс — не менее 10%. Подробнее о видах оборудования и параметрах лизинга читайте здесь.
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Получить бесплатные услуги в Центре поддержки предпринимательства
Предприниматели могут обратиться к специалистам ЦПП за помощью с оформлением и подачей документов на регистрацию формы собственности, выбором налоговой системы и составлением бизнес-плана, получить консультацию по регистрации товарного знака или заказать маркетинговое исследование. Все услуги, которые оказывает центр, — бесплатны.
Центр поддержки предпринимательства находится по адресу: г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6. Также консультацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии 8 (800) 707-07-11. На сайте mbkuban.ru можно ознакомиться с полным перечнем услуг, которые оказывает государство малому бизнесу.
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Сэкономить на аренде офиса
«Место действия» — первый государственный коворкинг в Краснодаре. Стать его резидентом можно, только если ваш бизнес зарегистрирован в Краснодарском крае и не является подакцизным. Подавать заявку нужно на официальном портале МСП на Кубани, после ее одобрения и собеседования можно въезжать в новый офис.
Коворкинг находит в одном здании с Центром поддержки предпринимательства, в который будет удобно в любое время обратиться за помощью.
В Краснодаре скоро откроется центр «Мой бизнес». Это так называемый МФЦ для бизнеса. Все услуги в центре предоставляют в режиме «одного окна». Каждый предприниматель или тот, кто пока только планирует открыть свое дело, может получить консультацию, подать необходимые документы, а также воспользоваться услугами и сервисами, связанными с запуском и ведением бизнеса.
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