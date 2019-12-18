Большинство предпринимателей на этапе запуска бизнеса сталкиваются с такой проблемой, как ограниченный бюджет. Однако малый бизнес имеет право претендовать на ряд льгот, которые облегчат ведение своего дела и решат часть проблем.

Материал входит в серию статей для начинающих предпринимателей в рамках проекта «Мой бизнес».



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В Краснодарском крае в этом году планировали направить 957 млн рублей на реализацию нацпроекта поддержки предпринимательства, из них 389,6 млн рублей из федерального бюджета и 568,1 млн рублей из краевого.

Юга.ру рассказывают, какие льготы может получить молодой предприниматель в Краснодарском крае и куда обращаться за помощью.