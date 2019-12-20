1,1 млрд рублей на 500 заемщиков в 2019 году. Как работает краевой фонд микрофинансирования
Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края известен организацией форума «Дело за малым» со звездным составом участников и рекламной кампанией, вызвавшей на связь Илона Маска.
Но в задачах департамента не только популяризация малого бизнеса, но и его непосредственное развитие. Важную роль играет Фонд микрофинансирования — он оценивает финансовые потребности предпринимателей и кредитует их по сниженным ставкам. О работе фонда порталу Юга.ру рассказала его исполнительный директор Оксана Коваленко.
В 2013 году Фонд микрофинансирования основали для замены субсидирования малого и среднего бизнеса. Почему государство решило отказаться от субсидий?
Оксана Коваленко
исполнительный директор Фонда микрофинансирования Краснодарского края
— Возвратные займы эффективнее субсидий, потому что так мы можем поддержать большее количество предпринимателей: мы выдаем микрозайм, он возвращается — и мы можем выдать его опять.
Другое преимущество займа перед субсидией — он мотивирует наших клиентов-предпринимателей заниматься заявленным делом, так как необходимо будет вернуть полученные средства.
Как оценивают заемщиков? Что может быть минусом при рассмотрении заявки?
— Сразу скажу о клиентах, которым не одобрят заявку. Прежде всего это предприниматели, которые занимаются производством и реализацией подакцизных товаров [к подакцизным товарам относятся алкоголь, некоторые спиртосодержащие виды парфюмерии и ветеринарных товаров, автомобили, мотоциклы, разные виды топлива, табак и курительные аксессуары — Юга.ру]. Об этом говорится в 209-ФЗ.
Не пройдут и клиенты с плохой кредитной историей и судебными разбирательствами, так как задача фонда не только выдать микрозаймы, но и вернуть их.
Если клиенты имеют положительный финансовый результат и соответствуют правилам предоставления займов, они могут рассчитывать на одобрение заявки, но в любом случае решение принимается коллегиально на кредитной комиссии.
Какие показатели бизнеса главные при оценке заявки?
— Кредитный отдел анализирует финансовую активность заемщика и оценивает его чистую прибыль. Максимальная сумма микрозайма составляет 5 млн рублей. Многие себя переоценивают и подают заявку на 5 млн — максимальный займ в фонде. Специалист может снизить одобряемую сумму, если видит нехватку чистой прибыли. Ведь хватать должно не только на погашение займа, но и на текущие расходы, а часто и на погашение других кредитов.
Какой путь проходит заявка от поступления до решения?
— Срок рассмотрения — 15 дней. Три службы — залоговая, кредитная и служба безопасности — выезжают на место ведения бизнеса. Вне зависимости от суммы займа — 100 тыс. или 5 млн. Они пишут заключения, по ним решение принимает кредитная комиссия. В нее входят не только члены фонда, но и сторонние общественные организации.
Вы говорите об уже работающем бизнесе. Как оценить только запускающийся проект?
— Стартапы — когда еще нечего анализировать в плане финансовой активности — на кредитной комиссии оценивают сам проект предпринимателя и его бизнес-план. У нас есть продукт «Старт» для ИП и ООО зарегистрированных в крае не больше года. По бизнес-плану без залога под поручительство мы выдаем 300 тыс. рублей — это те деньги, которые мы можем дать без анализа финансовой деятельности.
Если за шесть месяцев проект показывает обороты, по этой программе мы можем выдавать до 2 млн рублей, когда мы уже можем анализировать его чистую прибыль.
У многих граждан есть мнение, что государство помогает только промышленности или аграриям. Но среди амбассадоров проекта «Мой бизнес» большинство относятся к постиндустриальной экономике. Почему реальная практика и общественное мнение так расходятся?
— Нельзя однозначно утверждать, что мы помогаем только промышленности и аграриям, безусловно реальный сектор экономики находится в приоритете. Но в крупных городах много бизнеса, который оказывает услуги населению.
Бизнес-истории Краснодарского края:
В основном стартапы действительно из разных сфер — и реклама, и кофейни, и быстрое питание, и дошкольное образование детей. Предприниматели приходят с разными идеями, и часто важна консультация, подсказка, просчет рисков. Порой нужно и остановить предпринимателя с непродуманным проектом.
Расскажите о формировании процентной ставки.
— Конечно, мы привязаны к ключевой ставке Центробанка, но у нас ставки ниже — от 1% до 6%. Максимальная ставка фонда (6%) ниже ключевой ставки ЦБ. В аналогичных фондах других регионов РФ (их порядка 80) ставки выше.
Для приоритетных отраслей ставки снижены, есть льготные периоды до 1 года. Клиент не платит за оценку залога, нет комиссии за выдачу микрозайма. У нас нет страхования жизни заемщика или залогового имущества.
Да, у нас есть продукт «Торговля» под 13,5%, но он не из бюджетных денег — мы привлекали средства банка. Тогда как ставки 1-6% относятся к приоритетным отраслям края — сельское хозяйство, туризм, промышленность, стартапы. В рамках нацпроекта мы нацелены больше поддерживать именно начинающих предпринимателей.
На каких направлениях Фонд сконцентрирует внимание в 2020 году?
— На поддержке социального предпринимательства. Для этого Фонд разрабатывает новый вид займа, который будет учитывать все особенности данного направления бизнеса и наиболее льготные условия предоставления займа.
Как обстоят дела с возвратом средств?
— Сейчас просроченная задолженность в фонде минимальная — портфель действующих займов составляет 1,3 млрд рублей, задолженность — всего 2 млн, то есть 0,2%. Это минимальный показатель среди подобных фондов в стране.
Какой процент повторных обращений к фонду?
— Порядка 30%. Это свидетельствует об успешности фонда. Об этом говорят и суммы займов за год: в 2017 году мы выдали 605 млн, в 2018-м — 906 млн. Задача фонда — до конца года выдать 1,1 млрд. Обращения растут и по суммам, и по числу. Средний займ — 1,5 млн. Отказов немного — порядка 10%.
Помню, 16-летней девочке присвоили статус эмансипированной, и это позволило выдать ей займ на легпром. Впервые займ до 18 лет. Сейчас ей 20, и она уже третий раз заходит
Оксана Коваленко
Расскажите о ближайших планах развития фонда.
— В планах на 2020 год прежде всего работа со стартапами и увеличение количества начинающих предпринимателей, а так же развитие социального предпринимательства. С 1 апреля мы зашли в МФЦ, теперь заемщикам не нужно к нам ехать, чтобы подать заявку. В результате срок рассмотрения заявки не увеличивается. Мы рассматриваем заявку от повторного клиента 10 дней, от нового — 14.
Хотя мы и несколько ограничены нормативными документами, в грядущем году рассматриваем возможность подачи заявки через интернет. Тогда клиенту понадобится приезжать к нам только на подписание.
Вы — исполнительный директор Фонда микрофинансирования с ноября 2017 года. Какие проекты, прошедшие за это время через фонд, ваши персональные любимчики?
— Любимые проекты — это те предприниматели, которые приходят начинающими и запрашивают 300 тыс., а потом возвращаются, увеличив обороты и берут займы по другим программам.
Наша задача это взрастить и масштабировать бизнес клиента, сформировать ему положительную кредитную историю, которая позволит ему обратится в банк за более крупным финансированием.
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Из любимчиков вспомню случай, когда 16-летней девочке присвоили статус эмансипированной, и это позволило выдать ей займ на производство текстильной продукции. Сейчас она третий раз заходит, сейчас ей около 20 лет. Это была первая история, когда Фонд выдал займ раньше 18 лет.
Как вы прогнозируете, будут ли учащаться подобные случаи, когда бизнес будут начинать до окончания школы?
— Здесь мы ограничены законодательством. О своей поддержке мы стараемся информировать студентов — начиная с третьего курса.
Мы начали активно популяризировать фонд в 2017 году, и сейчас о нем знают действительно больше людей, чем в 2016 году. Каждый месяц мы выдаем порядка 100-150 млн, это около 60 заявок. Но все равно, даже приезжая уже на подписание, некоторые не верят, что государство может помочь получить займ под 5,5%. Мы стараемся ломать эти стереотипы. В основном они остаются у жителей отдаленных сельских поселений и станицах в отдельных районах. В городах уровень доверия государству значительно выше.
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