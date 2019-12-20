Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края известен организацией форума «Дело за малым» со звездным составом участников и рекламной кампанией, вызвавшей на связь Илона Маска. Но в задачах департамента не только популяризация малого бизнеса, но и его непосредственное развитие. Важную роль играет Фонд микрофинансирования — он оценивает финансовые потребности предпринимателей и кредитует их по сниженным ставкам . О работе фонда порталу Юга.ру рассказала его исполнительный директор Оксана Коваленко. В 2013 году Фонд микрофинансирования основали для замены субсидирования малого и среднего бизнеса. Почему государство решило отказаться от субсидий?

Оксана Коваленко исполнительный директор Фонда микрофинансирования Краснодарского края

— Возвратные займы эффективнее субсидий, потому что так мы можем поддержать большее количество предпринимателей: мы выдаем микрозайм, он возвращается — и мы можем выдать его опять. Другое преимущество займа перед субсидией — он мотивирует наших клиентов-предпринимателей заниматься заявленным делом, так как необходимо будет вернуть полученные средства. Как оценивают заемщиков? Что может быть минусом при рассмотрении заявки? — Сразу скажу о клиентах, которым не одобрят заявку. Прежде всего это предприниматели, которые занимаются производством и реализацией подакцизных товаров [к подакцизным товарам относятся алкоголь, некоторые спиртосодержащие виды парфюмерии и ветеринарных товаров, автомобили, мотоциклы, разные виды топлива, табак и курительные аксессуары — Юга.ру]. Об этом говорится в 209-ФЗ. Не пройдут и клиенты с плохой кредитной историей и судебными разбирательствами, так как задача фонда не только выдать микрозаймы, но и вернуть их. Если клиенты имеют положительный финансовый результат и соответствуют правилам предоставления займов, они могут рассчитывать на одобрение заявки, но в любом случае решение принимается коллегиально на кредитной комиссии. Какие показатели бизнеса главные при оценке заявки? — Кредитный отдел анализирует финансовую активность заемщика и оценивает его чистую прибыль. Максимальная сумма микрозайма составляет 5 млн рублей. Многие себя переоценивают и подают заявку на 5 млн — максимальный займ в фонде. Специалист может снизить одобряемую сумму, если видит нехватку чистой прибыли. Ведь хватать должно не только на погашение займа, но и на текущие расходы, а часто и на погашение других кредитов.

Какой путь проходит заявка от поступления до решения? — Срок рассмотрения — 15 дней. Три службы — залоговая, кредитная и служба безопасности — выезжают на место ведения бизнеса. Вне зависимости от суммы займа — 100 тыс. или 5 млн. Они пишут заключения, по ним решение принимает кредитная комиссия. В нее входят не только члены фонда, но и сторонние общественные организации. Вы говорите об уже работающем бизнесе. Как оценить только запускающийся проект? — Стартапы — когда еще нечего анализировать в плане финансовой активности — на кредитной комиссии оценивают сам проект предпринимателя и его бизнес-план. У нас есть продукт «Старт» для ИП и ООО зарегистрированных в крае не больше года. По бизнес-плану без залога под поручительство мы выдаем 300 тыс. рублей — это те деньги, которые мы можем дать без анализа финансовой деятельности. Если за шесть месяцев проект показывает обороты, по этой программе мы можем выдавать до 2 млн рублей, когда мы уже можем анализировать его чистую прибыль. У многих граждан есть мнение, что государство помогает только промышленности или аграриям. Но среди амбассадоров проекта «Мой бизнес» большинство относятся к постиндустриальной экономике. Почему реальная практика и общественное мнение так расходятся? — Нельзя однозначно утверждать, что мы помогаем только промышленности и аграриям, безусловно реальный сектор экономики находится в приоритете. Но в крупных городах много бизнеса, который оказывает услуги населению.

В основном стартапы действительно из разных сфер — и реклама, и кофейни, и быстрое питание, и дошкольное образование детей. Предприниматели приходят с разными идеями, и часто важна консультация, подсказка, просчет рисков. Порой нужно и остановить предпринимателя с непродуманным проектом. Расскажите о формировании процентной ставки. — Конечно, мы привязаны к ключевой ставке Центробанка, но у нас ставки ниже — от 1% до 6%. Максимальная ставка фонда (6%) ниже ключевой ставки ЦБ. В аналогичных фондах других регионов РФ (их порядка 80) ставки выше. Для приоритетных отраслей ставки снижены, есть льготные периоды до 1 года. Клиент не платит за оценку залога, нет комиссии за выдачу микрозайма. У нас нет страхования жизни заемщика или залогового имущества. Да, у нас есть продукт «Торговля» под 13,5%, но он не из бюджетных денег — мы привлекали средства банка. Тогда как ставки 1-6% относятся к приоритетным отраслям края — сельское хозяйство, туризм, промышленность, стартапы. В рамках нацпроекта мы нацелены больше поддерживать именно начинающих предпринимателей. На каких направлениях Фонд сконцентрирует внимание в 2020 году? — На поддержке социального предпринимательства. Для этого Фонд разрабатывает новый вид займа, который будет учитывать все особенности данного направления бизнеса и наиболее льготные условия предоставления займа.

Как обстоят дела с возвратом средств? — Сейчас просроченная задолженность в фонде минимальная — портфель действующих займов составляет 1,3 млрд рублей, задолженность — всего 2 млн, то есть 0,2%. Это минимальный показатель среди подобных фондов в стране. Какой процент повторных обращений к фонду? — Порядка 30%. Это свидетельствует об успешности фонда. Об этом говорят и суммы займов за год: в 2017 году мы выдали 605 млн, в 2018-м — 906 млн. Задача фонда — до конца года выдать 1,1 млрд. Обращения растут и по суммам, и по числу. Средний займ — 1,5 млн. Отказов немного — порядка 10%.

Помню, 16-летней девочке присвоили статус эмансипированной, и это позволило выдать ей займ на легпром. Впервые займ до 18 лет. Сейчас ей 20, и она уже третий раз заходит Оксана Коваленко

Расскажите о ближайших планах развития фонда. — В планах на 2020 год прежде всего работа со стартапами и увеличение количества начинающих предпринимателей, а так же развитие социального предпринимательства. С 1 апреля мы зашли в МФЦ, теперь заемщикам не нужно к нам ехать, чтобы подать заявку. В результате срок рассмотрения заявки не увеличивается. Мы рассматриваем заявку от повторного клиента 10 дней, от нового — 14. Хотя мы и несколько ограничены нормативными документами, в грядущем году рассматриваем возможность подачи заявки через интернет. Тогда клиенту понадобится приезжать к нам только на подписание. Вы — исполнительный директор Фонда микрофинансирования с ноября 2017 года. Какие проекты, прошедшие за это время через фонд, ваши персональные любимчики? — Любимые проекты — это те предприниматели, которые приходят начинающими и запрашивают 300 тыс., а потом возвращаются, увеличив обороты и берут займы по другим программам. Наша задача это взрастить и масштабировать бизнес клиента, сформировать ему положительную кредитную историю, которая позволит ему обратится в банк за более крупным финансированием.