Бессмертие под контролем государства: в Краснодаре прочитают пьесу «Живите вечно» 

В Краснодаре 24 октября пройдет читки антиутопии о мире, где старость стала уголовным преступлением (16+)

Это антиутопия, действие которой разворачивается в 2159 году. В этом фантастическом мире человек бессмертен, а государство контролирует все, включая молодость и здоровье. Однако цена такого «идеального» существования оказывается пугающей: старость объявлена уголовным преступлением.

Клуб читок современной драмы «Аврора читает» анонсировал на 24 октября читку пьесы Тимура Боканчи «Живите вечно». Написанная в 2021 году, она сразу привлекла внимание театрального сообщества.

Тимур Боканча — актер театра и кино, режиссер и драматург, лауреат премии «Триумф». Широкому зрителю он известен по кинопроектам «Кухня», «Миллионер из Балашихи», «Каникулы строгого режима», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Сестры», «Деффчонки».

Читка пьесы состоится 24 октября в театральном пространстве «Здесь». Подробности можно уточнить у организаторов.