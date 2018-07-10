Александр Ткачев вошел в совет директоров «Агрокомплекса»

Общее собрание акционеров АО «Фирма "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева"» утвердило отчет за 2017 год и избрало совет директоров компании

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров опубликован на официальном сайте «Агрокомплекса».

По итогам голосования он получил наибольшее число голосов — 11,1%. Восемь других кандидатов набрали по 11% голосов, еще один — 0,01%. Таким образом, в совет директоров холдинга вошли девять человек.

«Агрокомплекс» — семейный бизнес Ткачевых, получивший имя Николая Ткачева, отца бывшего губернатора и главы Минсельхоза РФ. Совет директоров компании возглавляет муж дочери Александра Ткачева Роман Баталов, передает «Коммерсантъ».

По итогам 2017 года холдинг понес 2,1 млрд рублей убытков, выручка составила 46,5 млрд рублей, краткосрочные обязательства — 20,4 млрд рублей, долгосрочные обязательства в рамках реализации расширенной инвестпрограммы — 72,7 млрд рублей. В 2016 году чистая прибыль «Агрокомплекса» составила 2,9 млрд рублей.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году Александр Ткачев заработал на посту министра сельского хозяйства РФ 548 млн рублей, что в 98 раз больше, чем годом ранее. В 2016 году Ткачев был самым бедным министром, его годовой доход тогда составил 5,6 млн рублей.