«Агрокомплекс им. Ткачева» планирует построить сыродельный завод под Ростовом

Краснодарский агрокомплекс планирует построить на территории Ростовской области завод по производству сыра

«Агрокомплекс из Краснодара планирует приступить к строительству молочной фермы в Песчанокопском районе на 2,8 тыс. голов, а также построить на территории области молокоперерабатывающий и сыродельный завод», — рассказал 26 июня на пресс-конференции министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

Как сообщали Юга.ру, 8 июня стало известно, что «Агрокомплекс им. Ткачева» заморозил проект строительства молочного кластера в Ростовской области, объем инвестиций оценивался в 45 млрд рублей.

Агрокомплекс связан с семьей бывшего губернатора Краснодарского края, бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. Головное предприятие находится в Выселковском районе, где живет семья Ткачевых.

Холдинг объединяет более 60 компаний, занимающихся различными отраслями сельского хозяйства. В последние три года Агрокомплекс увеличивал активы, покупая перерабатывающие предприятия и земли на юге России. Сегодня холдинг входит в число крупнейших землевладельцев страны.